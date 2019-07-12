اعتقال 74 شخصًا في فرنسا عقب فوز الجزائر

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

جماهير الجزائر

لقيت سيدة مصرعها واعتقل 74 شخصا في فرنسا، في أثناء الاحتفالات بتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، وفقا لما أعلنته الداخلية الفرنسية. وفي مدينة مونبلييه، فقد مشجع جزائري، كان يشارك في الاحتفالات، السيطرة على سيارته واصطدم بعدة أفراد من أسرة واحدة؛ ما أدى إلى وفاة الأم وإصابة اثنين من أبنائها، بينهما رضيع في حالة خطيرة، واعتقل السائق البالغ 21 عاما، علما بأن نتيجة اختبار الكشف عن الكحول الذي خضع له، جاءت سلبية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية.

وفي باريس، اعتقل 40 شخصا بينهم 10 أطفال خلال اشتباكات مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد الأشخاص الذين قذفوا في اتجاهها أغراضا مختلفة. وكان آلاف الأشخاص قد احتشدوا في محيط قوس النصر في باريس، عقب انتصار المنتخب الجزائري على كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية. وسيواجه

وفي باريس، اعتقل 40 شخصا بينهم 10 أطفال خلال اشتباكات مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد الأشخاص الذين قذفوا في اتجاهها أغراضا مختلفة.



وكان آلاف الأشخاص قد احتشدوا في محيط قوس النصر في باريس، عقب انتصار المنتخب الجزائري على كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.



وسيواجه منتخب الجزائر نظيره النيجيري، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس الأمم، وتبدو الكفة متساوية أيضا بين المنتخبين بعد أن تقابلا في بطولة إفريقيا 8 مرات، إذ فاز الجزائر 3 مرات ونيجيريا 3 مرات وتعادلا مرتين.



ولم يحقق الجزائر أي فوز على نيجيريا في بطولة إفريقيا منذ عام 1990، بينما فاز نيجيريا في المواجهة الأخيرة بينهما عام 2010 في أنجولا.