تقليل 300 سعر حراري من طعامك يحميك من أمراض القلب

تشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري من وجبة طعامك يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حتى وإن كان وزنك مثاليا

تحرير:فيروز ياسر ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تقليل السعرات الحرارية

قد تكون مدمنا للحلوى مما يزيد من وزنك بشكل كبير، لكن ما لا تعرفه أن تناولك الكثير من الشيكولاتة والدونتس وغيرها من الأنواع الأخرى قد يسبب أمراضا بجانب السمنة. وتشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري -أي ما يعادل ستة أوريو بعد تناول وجبة خفيفة من وجبة طعامك- يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حتى وإن كان وزنك مثاليا. وكان لدى الباحثين في جامعة ديوك 218 مشاركًا في الدراسة يحاولون خفض السعرات الحرارية اليومية بمقدار الربع، ولكن تلك المحاولة لم تكن مستدامة بالنسبة للبعض لمدة عامين.

في نهاية وجباتهم الغذائية الممتدة، لم يفقد المشاركون الوزن فقط وأبقوا عليه، ولكن مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري انخفضت، كما انخفضت مستويات الالتهاب لديهم بشكل عام، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. على الرغم من أنهم لا يستطيعون تحديد السبب، لكن يعتقد مؤلفو