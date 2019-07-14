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تقليل 300 سعر حراري من طعامك يحميك من أمراض القلب

تشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري من وجبة طعامك يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حتى وإن كان وزنك مثاليا
تحرير:فيروز ياسر ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
تقليل السعرات الحرارية
تقليل السعرات الحرارية
قد تكون مدمنا للحلوى مما يزيد من وزنك بشكل كبير، لكن ما لا تعرفه أن تناولك الكثير من الشيكولاتة والدونتس وغيرها من الأنواع الأخرى قد يسبب أمراضا بجانب السمنة. وتشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري -أي ما يعادل ستة أوريو بعد تناول وجبة خفيفة من وجبة طعامك- يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حتى وإن كان وزنك مثاليا. وكان لدى الباحثين في جامعة ديوك 218 مشاركًا في الدراسة يحاولون خفض السعرات الحرارية اليومية بمقدار الربع، ولكن تلك المحاولة لم تكن مستدامة بالنسبة للبعض لمدة عامين.
في نهاية وجباتهم الغذائية الممتدة، لم يفقد المشاركون الوزن فقط وأبقوا عليه، ولكن مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري انخفضت، كما انخفضت مستويات الالتهاب لديهم بشكل عام، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. على الرغم من أنهم لا يستطيعون تحديد السبب، لكن يعتقد مؤلفو
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دراسة: الشعور بالإجهاد والتوتر يزيد من الوزن

عندما تكون في وضع مريح يوم إجازتك، وتشعر بأنك بحاجة إلى الاستمتاع قليلا، يمكنك الجلوس في الشمس الصباحية قليلا كنوع من الاسترخاء لتخفيف الإجهاد الذي يصيبك يوميا نتيجة ضغوطات العمل المستمرة التي لا يمكن الخلاص منها. وعند إصابتك بالضغوط والإجهاد، غالبا ما تتجه إلى تناول الأطعمة السريعة المليئة بالدهون أو تحاول تناول الحلوى لتفريغ غضبك، ولهذا يعمل علماء من جامعة نيو ساوث ويلز على معرفة سبب صعوبة تجاهل الأطعمة غير الصحية. وذلك وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
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استغلي الصيف وخسي بـ 10 عصائر حارقة للدهون

التخلص من الوزن الزائد والسمنة من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير منا، خاصة بعد الخروج من فصل الشتاء المعروف بالسهر وتناول الكثير من الأكلات والحلويات في المساء، يمكنك استغلال الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة في خسارة الوزن واتباع نظام صحي والتركيز على شرب المياه بكميات كبيرة، وتناول بعض العصائر الحارقة للدهون، في التقرير التالي نتعرف على بعض المشروبات المنعشة في الصيف وتساعدك في نفس الوقت في خسارة الوزن الزائد دون الحاجة لتناول أدوية غير مضمونة وتحتاج إلى تكاليف كبيرة.
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يمثل فقدان الوزن مشكلة لدى البعض بسبب الحرمان من تناول بعض الأطعمة واتباع نظام غذائي معين والحاجة إلى ممارسة التمارين، ولكن تيري آن نانز كسرت جميع القواعد حول فقدان الوزن، حيث خسرت 44 كيلوجراما من وزنها من خلال تدريب القوة، وتحديد السعرات الحرارية وتناول الأطعمة الصحية الخفيفة بين الوجبات. وتشارك تلك الأم العظيمة رحلة نجاحها، كما تقدم نصائح بعدما مرت بتحولات جسدية خلال فترة فقدان الوزن، بالإضافة إلى المعلومات المضللة والخرافات التي يصدقها العديد من الأشخاص.
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العيش في المساحات الخضراء يقلل رغبتك في السجائر

عند فتح التليفزيون ومشاهدة الإعلانات في الفواصل بين المسلسلات أو البرامج ستجد الكثير منها عن الكومباوند أو التي تدعوك لشراء شقة في أحد الأماكن التي تحتوي على المساحات الخضراء التي تجذبك في الحال بعيدا عن الزحام والتمتع بالنظر إليها في كل وقت، ولكن نظرا للتكاليف العالية فإنك تحلم فقط بالجلوس في أحد هذه الأماكن ليوم واحد. وكشفت دراسة أن العيش في مكان ما مع إطلالة على الحديقة أو الحديقة قد يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الشيكولاتة أو السجائر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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تجنب النوبات القلبية بتلك العادات الصحية

أمراض القلب والأوعية الدموية تهاجم ملايين الأشخاص حول العالم، ولكن باتباع نظام غذائي معين وتحسين العادات الصحية، فإنه يمكن خفض خطر الإصابة بتلك الأمراض لما يقرب من 80% لدى الرجال. وتصدر جمعية القلب الأمريكية إحصائيات أمراض القلب سنويا، ويموت نحو الثلث نتيجة إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفي حالة عدم الإمساك بزمام الأمور حتى عام 2030، سيصل عدد ضحايا هذه الأمراض إلى 23.6 مليون شخص سنويا، وهو رقم مثير للرعب. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
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خلال الإجازات.. هذه الأوقات تعرضك لأزمات قلبية

عند ممارسة الرياضة أو القيام بأداء شاق، بالإضافة إلى مشاهدة التليفزيون أو النوم، جميع هذه الأمور تؤثر على عضلة القلب ولكن بشكل مختلف، ففي بعض الأحيان تقوم بعمل إضافي خلال المهام الشاقة دون شعورك بذلك. وبغض النظر عن مدى تفكيرك في قلبك، فهناك لحظات يكون فيها الخطر أكبر من الآخرين، ولهذا أنت بحاجة لمعرفة متى يجب الانتباه إليه أكثر، كما أن هناك أوقاتا معينة في السنة قد تواجه فيها مشكلات قلبية مفاجئة، وفي تلك الحالة سيكون عليك معرفة أفضل الطرق للتعامل، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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دراسة: تجنب تناول الدهون المشبعة يضر أكثر مما ينفع

غالبًا ما يحذر الأطباء من تناول الدهون المشبعة، ولكن قد تضر هذه النصيحة أكثر مما تنفع، لأن تجنب الدهون المشبعة كليا بدلا من التفكير في التأثير الصحي العام للأطعمة قد يعني عدم الحصول على مغذيات مهمة؛ فعلى سبيل المثال، يحتوي البيض والشيكولاتة الداكنة واللحوم والجبن على نسبة عالية من الدهون ولكنها تحتوي أيضا على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات الحيوية. وانتقد الباحثون منظمة الصحة العالمية لتوصيتها بخفض الدهون المشبعة بدلا من تحديدها، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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