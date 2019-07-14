تقليل 300 سعر حراري من طعامك يحميك من أمراض القلب

تشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري من وجبة طعامك يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حتى وإن كان وزنك مثاليا
قد تكون مدمنا للحلوى مما يزيد من وزنك بشكل كبير، لكن ما لا تعرفه أن تناولك الكثير من الشيكولاتة والدونتس وغيرها من الأنواع الأخرى قد يسبب أمراضا بجانب السمنة.
وتشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري -أي ما يعادل ستة أوريو بعد تناول وجبة خفيفة من وجبة طعامك- يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حتى وإن كان وزنك مثاليا.
وكان لدى الباحثين في جامعة ديوك 218 مشاركًا في الدراسة يحاولون خفض السعرات الحرارية اليومية بمقدار الربع، ولكن تلك المحاولة لم تكن مستدامة بالنسبة للبعض لمدة عامين.
في نهاية وجباتهم الغذائية الممتدة، لم يفقد المشاركون الوزن فقط وأبقوا عليه، ولكن مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري انخفضت، كما انخفضت مستويات الالتهاب لديهم بشكل عام، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
على الرغم من أنهم لا يستطيعون تحديد السبب، لكن يعتقد مؤلفو
في نهاية وجباتهم الغذائية الممتدة، لم يفقد المشاركون الوزن فقط وأبقوا عليه، ولكن مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري انخفضت، كما انخفضت مستويات الالتهاب لديهم بشكل عام، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
على الرغم من أنهم لا يستطيعون تحديد السبب، لكن يعتقد مؤلفو الدراسة أن هناك شيئًا حول الحد من السعرات الحرارية -مثل تخطي الحلوى- إنه أمر جيد بالنسبة للكثير من الأشخاص، حتى لو لم يكونوا زائدي الوزن.
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حتى قبل أن تصل مشاكل الوزن إلى مستوى السمنة، فإن تناول الطعام أكثر مما يحتاجه الجسم -خاصة الأطعمة المصنعة والسكريات والكربوهيدرات المفرطة والدهون واللحوم الحمراء- يمكن أن يسبب الالتهابات التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، وكذلك أمراض القلب وألزهايمر والسرطان والشيخوخة بشكل عام.
من بين استراتيجيات النظام الغذائي التي يتم استكشافها في هذه الآثار الجانبية تناول السعرات الحرارية المقيدة، وتشير نتائج التجارب التي أقيمت على الحيوانات إلى أن خفض السعرات الحرارية اليومية بنسبة تتراوح بين 10 و40% قد يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض والسرطانات.
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فوائد تقييد السعرات الحرارية واضحة للأشخاص الذين يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام أو لديهم مؤشر كتلة الجسم من 25 أو أعلى، ووفقًا للبحث الجديد، فإن خفض عدد بسيط من السعرات الحرارية من الوجبة يمكن أن يكون مفيدًا حتى لو كان وزنك مثاليا.
ساعد الباحثون 218 شخصا مشاركين في الدراسة في تقليل السعرات الحرارية في 3 وجبات رئيسية، لتحتوي على 75% من السعرات الحرارية اليومية المعتادة، واتضح خلال البحث أن معظمهم لا يستطيع الحفاظ على نظام غذائي صارم لمدة عامين على التوالي.
وعلى مدى هذين العامين، جمع العلماء بانتظام عينات من الدم والدهون من المشاركين في الدراسة، وبحثوا عن المؤشرات الحيوية لمتلازمة التمثيل الغذائي، مثل مقاومة الأنسولين، وتحمل الجلوكوز، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول المرتفع.
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لاحظ الباحثون بعد عامين من تقييد السعرات الحرارية انخفاض الالتهاب، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والانخفاض المعرفي، وقال مؤلف الدراسة الدكتور ويليام كراوس، اختصاصي أمراض القلب في جامعة ديوك: «إن التقليل المتوسط في النظام الغذائي والسعرات الحرارية يمكن أن يقلل من عبء مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا لا بد من تقليل كمية الطعام، مثل عدم تناول الوجبات الخفيفة بعد العشاء».
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واختتم حديثه بأنه وفريقه ليسوا متأكدين مما يدور حول تقييد السعرات الحرارية الذي له هذه الآثار المفيدة، لكنهم يحتفظون بالعينات من المشاركين في الدراسة لمزيد من الأبحاث والحصول على نتائج أكثر صحة.