كسر ماسورة مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب بغرب الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

انقطاع المياه - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق غرب المحافظة، بسبب وقوع كسر مفاجئ بإحدى المواسير الرئيسية على طريق القباري، صباح اليوم، كما أعلنت الشركة أنه تم البدء في أعمال إصلاح الكسر المفاجئ، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وسرعة الاتصال عبر الخط الساخن حال تعرضهم لأى أزمات بسبب نقص مياه الشرب للعمل على توفير "تنكات" وسيارات تابعة للشركة. وأشار البيان الصادر عن الشركة، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح المياه عقب الانتهاء من عملية الإصلاح.

وحددت الشركة رقم الخط الساخن "125" أو أي رقم أرضي "035815700" أو عن طريق تطبيق "واتسآب" برقم 01210767877، لطلب سيارات المياه لتوفيرها سريعا للمتضررين، ولم تحدد الشركة موعد عودة المياه لحين إصلاح عملية الكسر. وشكا عدد من المواطنين خاصة بمنطقة القباري من انقطاع مفاجئ لمياه الشرب وتأثيره فى مناطق الورديان