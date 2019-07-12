محمد عواد يفتح النار على مسؤولي الإسماعيلي

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

محمد عواد

طالب محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني، إدارة الدراويش بالموافقة على العرض المقدم لإدارة النادي، والسماح له بخوض تجربة جديدة، وأشار إلى أن مسؤولي الإسماعيلي يعاندونه علاوة على أنهم لا يعاملونه باحترافية. وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حرصًا مني علي خروج صورة النادي أمام الجميع وأن تكون رائعة.. أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة على العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة، كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير وأتمنى عودة الفريق لمكانته الطبيعية".

وواصل حارس الإسماعيلي: "بلغت رغبتي للنادي وهي خوض تجربة جديدة، وكان رد مدير الكرة (هات عرض)، وكان يوجد عرض من قبل بقيمة 3 ونص مليون دولار، وأبلغت النادي بهذا العرض ولم يقم أحد بالرد عليه، وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة أخرى مع النادى الإسماعيلى، وحاولت التواصل مع المهندس إبراهيم". وأردف