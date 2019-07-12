رياضة

محمد عواد يفتح النار على مسؤولي الإسماعيلي

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
محمد عواد
محمد عواد
طالب محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني، إدارة الدراويش بالموافقة على العرض المقدم لإدارة النادي، والسماح له بخوض تجربة جديدة، وأشار إلى أن مسؤولي الإسماعيلي يعاندونه علاوة على أنهم لا يعاملونه باحترافية. وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حرصًا مني علي خروج صورة النادي أمام الجميع وأن تكون رائعة.. أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة على العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة، كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير وأتمنى عودة الفريق لمكانته الطبيعية".
وواصل حارس الإسماعيلي: "بلغت رغبتي للنادي وهي خوض تجربة جديدة، وكان رد مدير الكرة (هات عرض)، وكان يوجد عرض من قبل بقيمة 3 ونص مليون دولار، وأبلغت النادي بهذا العرض ولم يقم أحد بالرد عليه، وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة أخرى مع النادى الإسماعيلى، وحاولت التواصل مع المهندس إبراهيم". وأردف
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رسميا.. أنطوان جريزمان ينتقل لصفوف برشلونة

أعلن نادى برشلونة الإسبانى عن إتمامه صفقة الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد، بشكل نهائى، وذلك حسبما كشف الفريق الكتالونى فى بيان له عبر موقعه الرسمى، كما كشف البارسا عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الفرنسى. جاء فى البيان: «نجح نادي برشلونة لكرة القدم في إنهاء صفقة اللاعب أنطوان جريزمان الذي انفصل عن نادي أتلتيكو مدريد، وكانت تكلفة الصفقة 120 مليون يورو، سيوقع اللاعب عقدا مع النادي لمدة 5 مواسم آتية، حتى 30 يونيو 2024. وقريبا سنقوم بعرض تفاصيل البرنامج المخطط، لتقديم أنطوان كلاعب جديد لفريق كرة القدم الأول».
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بعد 20 عامًا من التألق.. كراوتش ينهي مسيرته الكروية

أعلن الدولي الإنجليزي السابق، بيتر كراوتش، اليوم الجمعة، أنه قرر اعتزال كرة القدم، منهيا مسيرته الاحترافية التي بدأت قبل عقدين من الزمن. واتخذ كراوتش الذي أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف بيرنلي، قرار الاعتزال بعمر 38 عاما في مسيرة احترافية بدأها عام 1998 مع توتنهام لكنه انتظر حتى عام 2000 لتسجيل بدايته على صعيد الدوري الإنجليزي (درجة أولى) مع كوينز بارك رينجرز، قبل أن يتنقل بعدها بين الكثير من الفرق، أبرزها ليفربول وتوتنهام هوتسبير مجددا وستوك سيتي.
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اعتقال 74 شخصًا في فرنسا عقب فوز الجزائر

لقيت سيدة مصرعها واعتقل 74 شخصا في فرنسا، في أثناء الاحتفالات بتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، وفقا لما أعلنته الداخلية الفرنسية. وفي مدينة مونبلييه، فقد مشجع جزائري، كان يشارك في الاحتفالات، السيطرة على سيارته واصطدم بعدة أفراد من أسرة واحدة؛ ما أدى إلى وفاة الأم وإصابة اثنين من أبنائها، بينهما رضيع في حالة خطيرة، واعتقل السائق البالغ 21 عاما، علما بأن نتيجة اختبار الكشف عن الكحول الذي خضع له، جاءت سلبية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية.
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الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
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رئيس الزمالك: لم أجلس مع عواد ولن أفعل مثل الأهلي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة جلسته مع محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض محمود عبدالرحيم «جنش» للإصابة بقطع في وتر أكيلس وإجرائه جراحة في ألمانيا. وقال رئيس الزمالك، فى مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «لم أجلس نهائيا مع عواد عكس ما أثير خلال اليام الماضية، ولن أتعاقد مع اللاعب إلا بعد الحصول على إذن من الإسماعيلي، لن أكرر ما يفعله الأهلي في كل الصفقات».
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رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضاته مع رمضان صبحي

قال رئيس نادي الزمالك، على إن هناك محاولات قام بها رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الحالية. وأكد رئيس الزمالك عبر فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي : «رمضان صبحي تحدث مع أمير مرتضى وطلب الانتقال للزمالك، لكنني رفضت الحصول على خدماته نظرا لقيمة الإعارة والتي تصل لمليون جنيه إسترليني بجانب راتبه السنوي والذي يصل لـ18 مليون جنيه». وأعلن النادي الأهلي، الجمعة، عن تمديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، مقابل حصول هدرسفيلد على مليون و600 ألف دولار، ما يوازي 32 مليون جنيه .
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الإسماعيلي يعاقب محمد عواد لهذا السبب

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن غياب محمد عواد حارس مرمى الدراويش، عن تدريبات الفريق الجماعية، وقال المنياوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب صاحب الـ(26 عامًا) بسبب غيابه، وسيتم عمل مذكرة وتقديمها لإبراهيم عثمان رئيس النادي، وأوضح مدير الكرة، أنه لا يعلم شيئا عن اللاعب ولا أسباب غيابه، مشيرًا إلى الإسماعيلي يملك حراس مرمى متميزين، يستطيع بهم المنافسة في المباريات.
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