مصادر: 330 طالبا يتنافسون على قائمة أوائل الثانوية

تحرير:أمينة محمود ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

طلاب الثانوية العامة

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماده لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام، غدا السبت، على أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل النتيجة، بعد غد الأحد. وقالت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية تنتهي، مساء اليوم الجمعة، من تحديد نسب النجاح بكل شعبة ونسبة النجاح العامة، موضحة أن الكنترولات والبالغ عددها 11 كنترولا على مستوى الجمهورية، أرسلت قائمة للطلاب المتفوقين بكل شعبة للإدارة العامة للامتحانات بحيث يتم تحديد إجمالي قائمة أوائل الثانوية العامة.

وتابعت المصادر أن هناك 330 طالبا بكنترولات القطاعات الأربعة يتنافسون على قائمة أوائل الطلاب هذا العام، والتي من المقرر تحديد شكلها النهائي بترتيب الطلاب المتفوقين، صباح الغد، متوقعة ان يكون عدد قائمة أوائل الطلاب هذا العام أكبر من العام الماضي، والتي 55 طالبا بالشعب الثلاثة (الأدبية، والعلمية، والرياضية).وكشفت