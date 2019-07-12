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مصادر: 330 طالبا يتنافسون على قائمة أوائل الثانوية

تحرير:أمينة محمود ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماده لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام، غدا السبت، على أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل النتيجة، بعد غد الأحد. وقالت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية تنتهي، مساء اليوم الجمعة، من تحديد نسب النجاح بكل شعبة ونسبة النجاح العامة، موضحة أن الكنترولات والبالغ عددها 11 كنترولا على مستوى الجمهورية، أرسلت قائمة للطلاب المتفوقين بكل شعبة للإدارة العامة للامتحانات بحيث يتم تحديد إجمالي قائمة أوائل الثانوية العامة.
وتابعت المصادر أن هناك 330 طالبا بكنترولات القطاعات الأربعة يتنافسون على قائمة أوائل الطلاب هذا العام، والتي من المقرر تحديد شكلها النهائي بترتيب الطلاب المتفوقين، صباح الغد، متوقعة ان يكون عدد قائمة أوائل الطلاب هذا العام أكبر من العام الماضي، والتي 55 طالبا بالشعب الثلاثة (الأدبية، والعلمية، والرياضية).وكشفت
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مصادر: إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الأحد

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر، يوم الأحد المقبل، على موقع الوزارة من خلال بوابة الثانوية العامة وسيتم تفعيل الرابط فور اعتماد الدكتور الوزير طارق شوقى للنتيجة، مضيفة أن نتيجة الثانوية العامة سوف تكون متاحة على موقع الوزارة، ثم يتم توزيعها على المدارس صباح اليوم التالي من ظهورها على موقع الوزارة. يذكر أن طلاب الثانوية العامة كانوا قد بدأوا امتحانات آخر العام يوم السبت 8 يونيو الماضي، وقد انهوا الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو الجاري.
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التعليم: 88.6% نسبة النجاح في الجبر والهندسة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجبر والهندسة الفراغية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجبر والهندسة والفراغية، البالغ عددها 4 آلاف و656 ورقة، أسفرت عن نجاح 4 آلاف و126 طالب وطالبة بنسبة نجاح 88.6%.
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التعليم: 98.7% نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الأجنبية الثانية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، البالغ عددها 17 ألفا و481 ورقة، أسفرت عن نجاح 17 ألفا و260 طالبا بنسبة نجاح 98.7%، وأن 6 آلاف و229 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية.
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85.4 % نسبة النجاح في الفيزياء.. و78.2% للتاريخ

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، وعددها 13 ألفا و638 ورقة، أسفرت عن نجاح 11 ألفا و646 طالبا بنسبة نجاح 85.4%.
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