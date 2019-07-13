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مكعبات الثلج..كيفية التخلص من حب الشباب في المنزل؟

لمن يعاني من حب الشباب عليك باستخدام مكعبات من الثلج وتمريرها برفق على بشرتك لتهدئة الالتهاب وتقليل الاحمرار كما أن خل حمض التفاح وماسك بياض البيض يتميزان بفاعلية كبيرة
تحرير:إسراء سليمان ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
حب الشباب
حب الشباب
تنتج حبوب الوجه خاصة حب الشباب نتيجة بعض العوامل، على سبيل المثال تحدث بعض التغيرات الهرمونية في مرحلة المراهقة، ويتبعها ظهور لبعض الحبوب وتزداد بشكل كبير عند ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في فصل الصيف، أو عند زيادة معدلات القلق والتوتر والاكتئاب، تناول الأطعمة الحارة التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل تزيد من ظهورها بشكل واضح، وللتخلص منها بشكل طبيعي دون الحاجة لاستخدام المراهم الطبية، عليك بتجربة زيت شجرة الشاي وبياض البيض، نقلًا عن "timesofindia".
يظهر حب الشباب في أي وقت، ولا يتوقف على فئة عمرية معينة، ولكن من الأشياء المزعجة التي يسببها حب الشباب هو ترك علامات وندبات في الوجه تزعج صاحبها أو صاحبتها كثيرًا، كما أنها تجعل البشرة تبدو شاحبة وغير موحدة من حيث اللون، ومن أجل الحفاظ على الوجه من مثل هذه العلامات، من المهم أن تضع لنفسك روتينا يوميا
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تقنية جديدة تحيي آمال المصابين بالعمى لإعادة البصر

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فول الصويا.. يقوي الأظافر ويحمي من التجاعيد

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