مكعبات الثلج..كيفية التخلص من حب الشباب في المنزل؟

لمن يعاني من حب الشباب عليك باستخدام مكعبات من الثلج وتمريرها برفق على بشرتك لتهدئة الالتهاب وتقليل الاحمرار كما أن خل حمض التفاح وماسك بياض البيض يتميزان بفاعلية كبيرة

تحرير:إسراء سليمان ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

تنتج حبوب الوجه خاصة حب الشباب نتيجة بعض العوامل، على سبيل المثال تحدث بعض التغيرات الهرمونية في مرحلة المراهقة، ويتبعها ظهور لبعض الحبوب وتزداد بشكل كبير عند ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في فصل الصيف، أو عند زيادة معدلات القلق والتوتر والاكتئاب، تناول الأطعمة الحارة التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل تزيد من ظهورها بشكل واضح، وللتخلص منها بشكل طبيعي دون الحاجة لاستخدام المراهم الطبية، عليك بتجربة زيت شجرة الشاي وبياض البيض، نقلًا عن "timesofindia".

يظهر حب الشباب في أي وقت، ولا يتوقف على فئة عمرية معينة، ولكن من الأشياء المزعجة التي يسببها حب الشباب هو ترك علامات وندبات في الوجه تزعج صاحبها أو صاحبتها كثيرًا، كما أنها تجعل البشرة تبدو شاحبة وغير موحدة من حيث اللون، ومن أجل الحفاظ على الوجه من مثل هذه العلامات، من المهم أن تضع لنفسك روتينا يوميا

يظهر حب الشباب في أي وقت، ولا يتوقف على فئة عمرية معينة، ولكن من الأشياء المزعجة التي يسببها حب الشباب هو ترك علامات وندبات في الوجه تزعج صاحبها أو صاحبتها كثيرًا، كما أنها تجعل البشرة تبدو شاحبة وغير موحدة من حيث اللون، ومن أجل الحفاظ على الوجه من مثل هذه العلامات، من المهم أن تضع لنفسك روتينا يوميا مثل استخدام المرطبات والماسكات التي تقشر الجلد، كما أن استخدام غسول طبي خال من المواد الكيميائية يعتبر خيارا جيدا للحفاظ على المسامات نظيفة وخالية تمامًا من بقايا الميكب أب على الوجه، ولحسن الحظ فإن حب الشباب المتعارف عليه يسهل علاجه في المنزل دون الحاجة لأي تدخل طبي، فبدلًا من شراء مراهم باهظة الثمن، تستطيع تجريب بعض الوصفات المنزلية الفعالة للتخلص من حب الشباب.

ما يلي بعض من الطرق الفعالة لمعالجة حب الشباب في المنزل:

1- زيت شجرة الشاي

للوقاية من حب الشباب، يمكنك إضافة زيت شجرة الشاي إلى غسولك اليومي، ويعمل هذا الزيت أيضًا على التخلص من البثور السوداء، إضافة إلى الفوائد الأخرى لزيت شجرة الشاي، فهو يقوي جذور الشعر، ويساعد في التخلص من القشرة بشكل كبير، كما أنه يرطب البشرة ويجعلها ناعمة، ويستخدم أيضًا في علاج الصداع وفطريات الأظافر، والتقليل من آلام المفاصل، وعلاج احتقان الأنف، فهو متعدد الفوائد والاستخدامات، ولكن ذاع صيته بشكل كبير في الفوائد المتعلقة بالبشرة.

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2- الشاي الأخضر

يعرف الشاي الأخضر بالخصائص المضادة للالتهابات، كما أنه يساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن بطريقة فعالة، والوقاية من السرطان والألزهايمر، إضافة إلى التقليل من معدلات الكوليسترول وحماية القلب والشرايين، وعلاج حالات الاكتئاب، بجانب ذلك فإن إضافة ملعقتين من الشاي الأخضر إلى كوب من المياه، ووضعهما على وجهك لمدة 10 دقائق من خلال استخدام قطنة على الأجزاء المتأثرة، ستحصل على نتيجة فعالة وتهدئة للبشرة من تهيج الحبوب.

3- بياض البيض

في الآونة الأخيرة اشتهر ماسك البيض بشكل كبير، لفاعليته في تنظيف عميق للبشرة من الأتربة والدهون المتراكمة، مع إزالة الجلد الميت، كما أنه يعمل على شد مسام الجلد، ويمكنك تحضيره بسهولة في البيت من خلال خلط بياض البيض مع العسل، وبعد ذلك ضعه على وجهك، واتركه إلى ما يقرب من 10 إلى 15 دقيقة وبعد ذلك يمكنك شطفه، وستحصل على وجه نضر وبشرة ناعمة تشبه بشرة الأطفال في ملمسها.

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4- خل حمض التفاح

يساعد في التقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، وفقدان الوزن بشكل صحي دون التعرض لتدهور في الصحة، ويحافظ أيضًا على معدلات ضغط الدم، وحماية القلب والأوعية الدموية من تصلب الشرايين، بجانب ذلك يقدم فوائد كثيرة للبشرة لأنه يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا تعمل على التخلص من البكتيريا التي تسبب حب الشباب، كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة من خل حمض التفاح مع الماء، وضعه على وجهك يويمًا كتونيك للتخلص من حب الشباب.

5- مكعبات الثلج

لمن يعاني من حب الشباب عليك باستخدام مكعبات من الثلج، وتمريرها برفق على بشرتك لتهدئة الالتهاب وتقليل الاحمرار.

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