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التجارة الخارجية تكشف تأثر الصين بالعقوبات الأمريكية

لا تزال الصين تعاني بشكل واضح في الأيام الأخيرة من التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أدى إلى هبوط عام في حجم تجارتها الخارجية
تحرير:محمود نبيل ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
الحرب التجارية
الحرب التجارية
لا تزال الصين هي الطرف الأكثر خسارة في الحرب التجارية القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الأوضاع السابقة كانت تصب في صالح بكين بشكل يجعلها ترفض أي تغيير يطرأ على سير مصالحها سواء في الأسواق الأمريكية أو العالمية. وعلى الرغم من محاولة الصين السير في العديد من الطرق، أملًا في التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها تخفيف حدة العقوبات التجارية الأمريكية على اقتصادها، فإنها لا تزال تعاني بشكل رئيسي من انخفاض حجم تجارتها الخارجية بشكل عام في الآونة الأخيرة.
وهبطت صادرات الصين المقومة بالدولار بنسبة 1.3% في يونيو 2019 العام قياسًا بنفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 7.3% في نفس الفترة، وذلك حسبما ذكرت مصلحة الجمارك في الصين اليوم الجمعة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية،
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المدمرة-البريطانية دنكان (1)

هل تستعد بريطانيا للحرب بإرسال مدمرتها لإيران؟

دخلت بريطانيا بشكل واضح، خط المواجهة ضد إيران في الساعات القليلة الماضية، وتحديدا في أعقاب محاولة بعض الزوارق التابعة لطهران اعتراض إحدى ناقلات النفط العملاقة التابعة للمملكة المتحدة، ما كاد يسفر عن مواجهة عسكرية بحرية. المواجهة التي انتهت بتحذيرات شفَهية من جانب بريطانيا إلى الزوارق الإيرانية، كشفت عن احتمالات سياسية وعسكرية لمواجهة مباشرة بين القوات البريطاية ونظيراتها التابعة لطهران في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كان مسيطرا على الحكومة البريطانية خلال الساعات الماضية.
صواريخ-إس-400

تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
صواريخ-إس-400

سوريا المقصودة.. تركيا تتسلم أولى بطاريات «إس 400»

يبدو أن الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا في طريقها للتصاعد، بعد أن أعلنت أنقرة تسلّمها الشحنات الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400". وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" تم تسليمها إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلنطي، صباح اليوم، وهو الأمر الذي قد يدفع واشنطن إلى تنفيذ تهديداتها وفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب خرق حظر شراء الأسلحة الروسية الذي فرضته واشنطن على موسكو.
منتخب الجزائر

مصرع امرأة.. مشاهد من احتفالات الجزائريين في باريس

احتفلت الجماهير الجزائرية في العاصمة الفرنسية باريس عقب تأهل منتخبهم الوطني إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل منهما، واحتشد الجزائريون في شارع الشانزليزيه، وأشعلوا الشماريخ، وسط حضور أمني فرنسي كبير التي ألقت عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتفلين لتفريقهم خوفا من تطور الأمور إلى أحداث شغب، بعدما تحولت الشوارع الشهيرة في باريس إلى اللون الأحمر نتيجة إشعال الشماريخ.
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الصين-وأمريكا

شروط الصين المسبقة تهدد المحادثات التجارية مع أمريكا

لم تكن الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، قادرة على وضع كل الخطوط العريضة التي يمكن اعتبارها أساسًا للتوصل إلى اتفاق شامل في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى الرغم من التوصل إلى صيغة للهدنة تتضمن مهلة من الوقت لإتاحة الفرصة للتفاوض مجددًا بين الولايات المتحدة والصين، فإن الشروط المسبقة قد لا تأتي بجديد خلال الجلسات التفاوضية بين الجانبين، لا سيما أن هذا المبدأ يرفضه الطرفان.
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لغط في تفسير قرارات ترامب بشأن شركة هواوي

على الرغم من النتائج الطيبة التي خرجت بها قمة مجموعة العشرين، والتي أقيمت في اليابان بداية الأسبوع الجاري، بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإنها لا تزال مصدر إزعاج للبيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. عندما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي، عن قراره بتخفيف الحظر على المبيعات الأمريكية لشركة هواوي، فقد كان ذلك بمثابة أخبار سارة لعمالقة الاتصالات الصينية ومورديها، غير أن بعض الأسئلة لا تزال بلا إجابة بشأن الموقف الأمريكي.
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هل انتصرت الصين على ترامب في قمة العشرين؟

توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى اتفاق هدنة بشأن الحرب التجارية بين البلدين، في خطوة هزت الاقتصادات والأسواق في جميع أنحاء العالم، نظرًا للنتائج التي تحملها، سواء إلغاء فرض تعريفات جديدة، أو تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المدمرة ضد شركة هواوي. ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة لاتفاق السلام المبدئي الذي توصل إليه الرئيس ترامب ونظيره الصيني، أمس السبت، يمكن أن يعزز عملية تعديل واسعة النطاق للنظام الاقتصادي العالمي، والذي يقوض في الأساس دور الصين.
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تكتيك جديد لترامب في مواجهة الصين بقمة العشرين

لا شك أن نتائج المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في قمة العشرين، التي تبدأ اليوم الجمعة، سوف تحدد بشكل رئيسي ما ستتجه إليه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال المستقبل القريب. ويسعى الرئيس الأمريكي قبل لقائه المزمع مع الرئيس الصيني عل هامش القمة، إلى إيجاد سبل يمكن من خلالها المناورة في المفاوضات مع الصين خلال الجلسات النقاشية بين الجانبين، لا سيما أنها قد تكون الجلسة الحاسمة في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين منذ العام الماضي.
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