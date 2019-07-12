التجارة الخارجية تكشف تأثر الصين بالعقوبات الأمريكية

لا تزال الصين تعاني بشكل واضح في الأيام الأخيرة من التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أدى إلى هبوط عام في حجم تجارتها الخارجية
لا تزال الصين هي الطرف الأكثر خسارة في الحرب التجارية القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الأوضاع السابقة كانت تصب في صالح بكين بشكل يجعلها ترفض أي تغيير يطرأ على سير مصالحها سواء في الأسواق الأمريكية أو العالمية.
وعلى الرغم من محاولة الصين السير في العديد من الطرق، أملًا في التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها تخفيف حدة العقوبات التجارية الأمريكية على اقتصادها، فإنها لا تزال تعاني بشكل رئيسي من انخفاض حجم تجارتها الخارجية بشكل عام في الآونة الأخيرة.
وهبطت صادرات الصين المقومة بالدولار بنسبة 1.3% في يونيو 2019 العام قياسًا بنفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 7.3% في نفس الفترة، وذلك حسبما ذكرت مصلحة الجمارك في الصين اليوم الجمعة.
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وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية،
وهبطت صادرات الصين المقومة بالدولار بنسبة 1.3% في يونيو 2019 العام قياسًا بنفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 7.3% في نفس الفترة، وذلك حسبما ذكرت مصلحة الجمارك في الصين اليوم الجمعة.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم، توقعوا تراجع صادرات الصين في يونيو بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، بينما كان من المتوقع أن تتقلص الواردات بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين لدى كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة استشارية: "انخفضت الصادرات في الشهر الماضي نتيجة للزيادة في التعريفات الأمريكية خلال مايو، بالإضافة إلى تراجع الطلب العالمي"، مشيرًا إلى أن الواردات تراجعت أيضًا على خلفية تباطؤ محلي جديد.
وخلال مايو، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.1% على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 8.5% خلال نفس الفترة، وبذلك كان الفائض التجاري للصين في مايو 41.65 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، بلغ الفائض التجاري الإجمالي في يونيو 50.98 مليار دولار، وهو أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 44.65 مليار دولار في التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز".
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وأظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 29.92 مليار دولار في يونيو، بزيادة عن 26.89 دولار في مايو، وهو الأمر الذي أظهر العديد من ملامح المرحلة التفاوضية بين الصين والولايات المتحدة في المستقبل القريب.
وخلال النصف الأول من عام 2019، بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 140.48 مليار دولار، أي أعلى من 133.76 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018.
ويمثل شهر يونيو أول شهر كامل من التعريفات الأمريكية الأعلى على 200 مليار دولار من البضائع الصينية، والتي تم تنفيذها قبل أسابيع، الأمر الذي يجعلها تحدد سير النهج التفاوضي بشكل رئيسي.
وقال المتحدث باسم الجمارك لـ"رويترز": "الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة فرضت بعض الضغوط على تجارة الصين لكن تأثيرها كان يمكن السيطرة عليه".
وتأتي البيانات، التي تم إصدارها اليوم من بكين بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين باليابان على أنهما لن يقوما بفرض أي تعريفة جمركية إضافية ضد الطرف الآخر، على الأقل خلال الفترة الحالية.
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وبدا أن تداعيات المعركة التجارية بدأت تظهر في المواني الأمريكية، وهو الأمر الذي ظهر على مجمع مواني لوس أنجلوس ولونج بيتش في الولايات المتحدة، وهي المرافق الأكثر ازدحامًا بالبضائع الصينية.
ومن المتوقع أن تسهم الأحوال التجارية والاقتصادية لكلا البلدين في إظهار الطرف صاحب اليد العليا، لا سيما أنها تحدد بشكل رئيسي سير التفاوض بين البلدين.