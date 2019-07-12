بازلت و17 طلقة.. إحباط تهريب تمثال أثري بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

تمثال - صورة أرشيفية

تمكن رجال القول الأمني المتمركز بكمين مفارق «سامي سعد»، بدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، من إحباط تهريب تمثال من حجر البازلت، يُشتبه في أثريته، وذلك بحوزة صاحب شركة مقاولات وعامل كان برفقته، إذ ضُبط بحوزتهما طبنجة نارية و17 عيارا ناريا، فيما بلغ طول التمثال نحو 100 سنتيمتر، وتم التحفظ عليهما وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن رجال القول الأمني المتمركز بكمين مفارق «سامي سعد» بدائرة مركز شرطة فاقوس، من ضبط «ناصر أ»، 54 عاما، صاحب شركة مقاولات، و«أحمد ع»، 51 عاما، عامل، حال استقلالهما سيارة