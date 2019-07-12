جريمة

بازلت و17 طلقة.. إحباط تهريب تمثال أثري بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
تمثال - صورة أرشيفية
تمثال - صورة أرشيفية
تمكن رجال القول الأمني المتمركز بكمين مفارق «سامي سعد»، بدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، من إحباط تهريب تمثال من حجر البازلت، يُشتبه في أثريته، وذلك بحوزة صاحب شركة مقاولات وعامل كان برفقته، إذ ضُبط بحوزتهما طبنجة نارية و17 عيارا ناريا، فيما بلغ طول التمثال نحو 100 سنتيمتر، وتم التحفظ عليهما وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن رجال القول الأمني المتمركز بكمين مفارق «سامي سعد» بدائرة مركز شرطة فاقوس، من ضبط «ناصر أ»، 54 عاما، صاحب شركة مقاولات، و«أحمد ع»، 51 عاما، عامل، حال استقلالهما سيارة
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غرق

العثور على جثة بـ«مصرف كوبري 6» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية كوبرى 6 التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، على جثة رجل فى العقد الرابع من العمر، يدعى حمدي صبري جودة، 35 سنة، فى مصرف كوبري 6. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الحامول بالعثور على جثة رجل يرتدى ملابسه، وتم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، بعد إبلاغ الأهالى شرطة النجدة بالعثور على جثة بمياه المصرف.
القبض-على-متهم

طعنة الموت.. ضبط سائق قتل نسيبة بـ«مطواة» بالشرقية

أَلقى رجال مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، القبض على سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على خلفية اتهامه بقتل عامل تربطهما علاقة نسب، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما حيث استل «مطواة» كانت بحوزته وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، قبل أن يلوذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة المركز، لكنه سقط في قبضة الأمن بعد نحو 24 ساعة على ارتكابه جريمته، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
القبض-على-متهم

ضبط شقيقين سرقا 7 كيلو مصوغات ذهبية بالإسكندرية

7 كيلوجرامات ذهب هي حصيلة ما تمكن شقيقان عاطلان من سرقته من تاجر مصوغات ذهبية، حيث تتبعا تحركاته وعلما بحيازته الذهب في سيارته، فكسرا الزجاج الخلفي للسيارة، وتمكنا من سرقة حقيبة بها المصوغات الذهبية، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، حال توقف السيارة أمام مجمع محلات قبل محطة تحصيل الرسوم على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي، فتوجه صاحب السيارة ببلاغ للجهات الأمنية، وتم تشكيل فريق، وبمتابعة خطوط سير مرتكبي الواقعة، أمكن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين شقيقين.
مدافن

التحقيق في عودة سيدة للحياة ووفاتها مرة أخرى

أصدر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة لبيان حقيقة ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن العثور على سيدة على قيد الحياة داخل مقبرة بقرية «البلاسي» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، وذلك بعد مرور يوم كامل على دفنها بالمقبرة، منوها بأن الأمر حتى الآن لا يزال في طور التحقيق لبيان حقيقته وأي الروايات هي الحقيقية، وما إذ كانت السيدة عُثر عليها حية وتوفيت مرة أخرى بعد 10 دقائق على فتح المقبرة، أم أنها كانت متوفية من الأساس.
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القبض-على-متهم

طعنة الموت.. ضبط سائق قتل نسيبة بـ«مطواة» بالشرقية

أَلقى رجال مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، القبض على سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على خلفية اتهامه بقتل عامل تربطهما علاقة نسب، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما حيث استل «مطواة» كانت بحوزته وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، قبل أن يلوذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة المركز، لكنه سقط في قبضة الأمن بعد نحو 24 ساعة على ارتكابه جريمته، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
سجن

إحالة أستاذ جامعي للجنايات لتهريبه 44 عملة أثرية

قررت نيابة العامرية ثان بغرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إحالة المدعو "ك.أ.ال" أستاذ مساعد، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، وذلك لاتهامه بالشروع في تهريب 44 قطعة معدنية أثرية خارج البلاد. تعود الواقعة في القضية رقم 11160 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة مطار برج العرب يفيد بضبط شخص بحوزته قطعة معدنية أثرية مختلفة الأحجام.
سجن

تجديد حبس شاب قتل شقيقيه «التوأم» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس شابٍّ في الحادية والعشرين من عمره، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقَيْه الطفلين «توأم» في العاشرة من عمرهما، بعدما استدرجهما إلى مروى مائي، حيث أنهى حياة الصغيرين بأن كتم أنفاس كلٍّ منهما في «المروى» إذ أغرق رأس الأول وألحق به الثاني وأغرقه هو الآخر، في محاولةٍ منه للتخلص من مكانتهما في قلب والده، ظنًّا بأن الأب يُحبهما أكثر منه.
محكمة

المُشدد 6 سنوات لتاجر «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل في العقد الثالث من العمر، بالسجن المُشدد لمدة ست سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 3180 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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