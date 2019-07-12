طعنة الموت.. ضبط سائق قتل نسيبة بـ«مطواة» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

القبض على متهم - صورة أرشيفية

أَلقى رجال مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، القبض على سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على خلفية اتهامه بقتل عامل تربطهما علاقة نسب، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما حيث استل «مطواة» كانت بحوزته وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، قبل أن يلوذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة المركز، لكنه سقط في قبضة الأمن بعد نحو 24 ساعة على ارتكابه جريمته، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى «الإبراهيمية» المركزي، بوصول «ياسر م» وشهرته «الباز»، عامل، في نهاية العقد الثالث، مقيم بعزبة «شاهين» التابعة لمركز الإبراهيمية، جثة هامدة