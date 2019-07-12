بعد 20 عامًا من التألق.. كراوتش ينهي مسيرته الكروية

تحرير:محمد جمال ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

بيتر كراوتش

أعلن الدولي الإنجليزي السابق، بيتر كراوتش، اليوم الجمعة، أنه قرر اعتزال كرة القدم، منهيا مسيرته الاحترافية التي بدأت قبل عقدين من الزمن. واتخذ كراوتش الذي أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف بيرنلي، قرار الاعتزال بعمر 38 عاما في مسيرة احترافية بدأها عام 1998 مع توتنهام لكنه انتظر حتى عام 2000 لتسجيل بدايته على صعيد الدوري الإنجليزي (درجة أولى) مع كوينز بارك رينجرز، قبل أن يتنقل بعدها بين الكثير من الفرق، أبرزها ليفربول وتوتنهام هوتسبير مجددا وستوك سيتي.

وأعلن كراوتش قرار اعتزاله عبر حسابه على تويتر، قائلا: "بعد الكثير من التشاور هذا الصيف، قررت أن أعتزل كرة القدم، لعبتنا الرائعة التي منحتني كل شيء، أنا ممتَن لكل من ساعدني في الوصول إلى القمة". وأكمل اللاعب الإنجليزى: "لو قلتم لي بعمر الـ17 عاما إني سألعب في نهائيات كأس العالم، نهائي دوري أبطال أوروبا،