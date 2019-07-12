رياضة

بعد 20 عامًا من التألق.. كراوتش ينهي مسيرته الكروية

تحرير:محمد جمال ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
بيتر كراوتش
بيتر كراوتش
أعلن الدولي الإنجليزي السابق، بيتر كراوتش، اليوم الجمعة، أنه قرر اعتزال كرة القدم، منهيا مسيرته الاحترافية التي بدأت قبل عقدين من الزمن. واتخذ كراوتش الذي أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف بيرنلي، قرار الاعتزال بعمر 38 عاما في مسيرة احترافية بدأها عام 1998 مع توتنهام لكنه انتظر حتى عام 2000 لتسجيل بدايته على صعيد الدوري الإنجليزي (درجة أولى) مع كوينز بارك رينجرز، قبل أن يتنقل بعدها بين الكثير من الفرق، أبرزها ليفربول وتوتنهام هوتسبير مجددا وستوك سيتي.
وأعلن كراوتش قرار اعتزاله عبر حسابه على تويتر، قائلا: "بعد الكثير من التشاور هذا الصيف، قررت أن أعتزل كرة القدم، لعبتنا الرائعة التي منحتني كل شيء، أنا ممتَن لكل من ساعدني في الوصول إلى القمة". وأكمل اللاعب الإنجليزى: "لو قلتم لي بعمر الـ17 عاما إني سألعب في نهائيات كأس العالم، نهائي دوري أبطال أوروبا،
اقرأ المزيد
جريزمان‎

رسميا.. أنطوان جريزمان ينتقل لصفوف برشلونة

أعلن نادى برشلونة الإسبانى عن إتمامه صفقة الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد، بشكل نهائى، وذلك حسبما كشف الفريق الكتالونى فى بيان له عبر موقعه الرسمى، كما كشف البارسا عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الفرنسى. جاء فى البيان: «نجح نادي برشلونة لكرة القدم في إنهاء صفقة اللاعب أنطوان جريزمان الذي انفصل عن نادي أتلتيكو مدريد، وكانت تكلفة الصفقة 120 مليون يورو، سيوقع اللاعب عقدا مع النادي لمدة 5 مواسم آتية، حتى 30 يونيو 2024. وقريبا سنقوم بعرض تفاصيل البرنامج المخطط، لتقديم أنطوان كلاعب جديد لفريق كرة القدم الأول».
محمد-عواد (1)

محمد عواد يفتح النار على مسؤولي الإسماعيلي

طالب محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني، إدارة الدراويش بالموافقة على العرض المقدم لإدارة النادي، والسماح له بخوض تجربة جديدة، وأشار إلى أن مسؤولي الإسماعيلي يعاندونه علاوة على أنهم لا يعاملونه باحترافية. وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حرصًا مني علي خروج صورة النادي أمام الجميع وأن تكون رائعة.. أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة على العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة، كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير وأتمنى عودة الفريق لمكانته الطبيعية".
جمهور-الجزائر (6)

اعتقال 74 شخصًا في فرنسا عقب فوز الجزائر

لقيت سيدة مصرعها واعتقل 74 شخصا في فرنسا، في أثناء الاحتفالات بتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، وفقا لما أعلنته الداخلية الفرنسية. وفي مدينة مونبلييه، فقد مشجع جزائري، كان يشارك في الاحتفالات، السيطرة على سيارته واصطدم بعدة أفراد من أسرة واحدة؛ ما أدى إلى وفاة الأم وإصابة اثنين من أبنائها، بينهما رضيع في حالة خطيرة، واعتقل السائق البالغ 21 عاما، علما بأن نتيجة اختبار الكشف عن الكحول الذي خضع له، جاءت سلبية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
الافتتاح (7)

معتز عبدالفتاح يتفاعل مع افتتاح أمم إفريقيا بشكل خاص

تفاعل الإعلامى معتز عبد الفتاح مع حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32 بطريقة خاصة، حيث رصد ردود الفعل الأجنبية حول الافتتاح الذى جاء مبهرًا، إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، ووضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة. وجاءت تغريدات عبد الفتاح عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» لتعكس مدى الانبهار الذى ظهر بعد الحفل. ونقل معتز عبد الفتاح فى أول تغريدة له صورة لزوسكى مابونجوا تقول فيها: «ستاد القاهرة يبدو رائعا».
الافتتاح (8)

الكاف عن ستاد القاهرة:"جمال مش عادى"

تغزل الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ظهور جماهير استاد القاهرة الجمالي والمُذهل، في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية والاستعدادات الخاصة التى سبقت الافتتاح الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 . وظهر الحفل مبهرا إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، وضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة. وجاء تعليق حساب الكاف عبر تويتة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"عن الحضور الجماهيرى قائلا:"ستاد القاهرة الدولي يتزين بجماهير الفراعنة" .
حارس-مرمى-ارسنال-بيتر-تشيك (9)

بيتر تشيك يعلن رسميا عودته إلى تشيلسي

عين تشيلسي حارسه السابق المعتزل بيتر تشيك مستشارا فنيا للفريق، حيث سيكون دور الحارس البالغ من العمر 37 عامًا والذي أعلن اعتزاله اللعب رفقة أرسنال نهاية الموسم المنقضي، هو تقديم الاستشارات الفنية في كل شيء يتعلق بكرة القدم، إلى جانب لعب دور حلقة الوصل بين أكاديمية الشباب والفريق الأول، وبالتالي سيعمل تشيك عن قرب مع المدير الرياضي للفريق مارينا جرانوفسكايا إلى جانب الجهاز الفني للفريق، كما سيوجد مع تشيلسي في المباريات التي سيخوضها على ملعب ستامفورد بريدج، والأخرى التي سيخوضها خارج ميدانه.
محمد-صلاح (1)

محمد صلاح ضمن أفضل لاعبي إفريقيا في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن أفضل 11 لاعبًا في تاريخ البريميرليج، من قارة إفريقيا، ورشحت صحيفة «صن» الإنجليزية محمد صلاح، نجم فريق ليفربول والفراعنة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه الموسم الماضي مع الريدز والتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام، وحصوله على الحذاء الذهبي كونه تمكن من الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي منذ انضمامه لصفوف ليفربول. ونشرت الصحيفة التشكيل المثالي لنجوم إفريقيا في تاريخ البريميرليج.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org