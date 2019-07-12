رسميا.. أنطوان جريزمان ينتقل لصفوف برشلونة

تحرير:محمد جمال ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

جريزمان

أعلن نادى برشلونة الإسبانى عن إتمامه صفقة الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد، بشكل نهائى، وذلك حسبما كشف الفريق الكتالونى فى بيان له عبر موقعه الرسمى، كما كشف البارسا عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الفرنسى. جاء فى البيان: «نجح نادي برشلونة لكرة القدم في إنهاء صفقة اللاعب أنطوان جريزمان الذي انفصل عن نادي أتلتيكو مدريد، وكانت تكلفة الصفقة 120 مليون يورو، سيوقع اللاعب عقدا مع النادي لمدة 5 مواسم آتية، حتى 30 يونيو 2024. وقريبا سنقوم بعرض تفاصيل البرنامج المخطط، لتقديم أنطوان كلاعب جديد لفريق كرة القدم الأول».

واحتفل حساب برشلونة الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بانتقال اللاعب إلى صفوفه قائلا: "كنت تنتظر ذلك لفترة طويلة". وصل ممثلو اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مقر الليجا، صباح اليوم، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فريقه أتلتيكو مدريد، لانتقاله إلى برشلونة. وأفادت صحيفة "ماركا"