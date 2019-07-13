أفضل السيارات الرياضية الفاخرة لعشاق القوة والرفاهية

تجمع هذه الموديلات من السيارات بين العديد من الإمكانيات الرياضية الفاخرة، التي تمكنها من أن تكون أهم المركبات، سواء على المستوى الفني أو التكنولوجي المتطور
تختلف توجهات جمهور السيارات عندما يتعلق الأمر باختيار موديل جديد للشراء، فحينها تتفاوت الاهتمامات ما بين الإمكانيات الفنية والقدرات الفاخرة على مستوى التكنولوجيا وغيرها من الأمور، وهو الأمر الذي يخلق الخيارات المتنوعة للفئات الجماهيرية بالأسواق العالمية.
ومن بين الفئات الجماهيرية هؤلاء الذين يهتمون بالسيارات التي تجمع بين كل الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تمكنهم من الاستمتاع بكل الأمور التي يبحث عنها جمهور السيارات، وهو الأمر الذي يدفعهم للبحث عن الموديلات الرياضية الفاخرة بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات بشكل رئيسي، مجموعة من الموديلات الرياضية الفاخرة الأفضل على مستوى الأسواق العالمية بشكل واضح خلال العام الجاري.
شيفروليه كورفيت
تجمع السيارة العديد من الإمكانيات الفنية التي تتعلق بالمحرك، أو تلك التي تتصل بشكل مباشر بالتكنولوجيا والتطور
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات بشكل رئيسي، مجموعة من الموديلات الرياضية الفاخرة الأفضل على مستوى الأسواق العالمية بشكل واضح خلال العام الجاري.
شيفروليه كورفيت
تجمع السيارة العديد من الإمكانيات الفنية التي تتعلق بالمحرك، أو تلك التي تتصل بشكل مباشر بالتكنولوجيا والتطور الفني على مستوى القيادة، وهو الأمر الذي يجعلها من بين الموديلات الرياضية الفاخرة التي يبحث عنها العديد من الفئات الجماهيرية، خاصة أولئك الذين يحبون الجمع بين القدرات الفنية العالية للمحرك وقوة المركبة، والإمكانيات التكنولوجية المتطورة التي تمثل في حد ذاتها عامل جذب رئيسيا للباحثين عن تلك الموديلات.
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بورش بوكستر
تعد من بين السيارات التي يمكن الرهان عليها كأحد الموديلات الرياضية الفاخرة الأكثر قدرة على جذب الجمهور في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، لا سيما أنها تجمع بين السمات الفنية القادرة على تشغيل المحرك بقوة، والقدرات الفنية التكنولوجية التي تعد من بين الأمور التي يبحث عنها الجمهور، إضافة إلى كونها على رأس الموديلات التي تتمتع بسرعة كبيرة على مستوى التحرك من الثبات.
ألفا روميو 4C
راهنت عليها الشركة الإيطالية بقوة في الأسواق العالمية، حيث استهدفت ألفا روميو الفئات الجماهيرية التي تسعى دوما للاستفادة من الإمكانيات الضخمة للسيارات بشكل رئيسي، سواء كانت تلك القدرات على مستوى المحرك وقوته والسرعة التي يوفرها للسيارة، أو حتى من خلال التكنولوجيا المستخدمة في المركبة، ما يجعلها أكثر قدرة على تلبية رغبات الجماهير في الأسواق العالمية بشكل رئيسي خلال العام الجاري.
نيسان GT-R
على الرغم من كونها سيارة رياضية لا تتمتع بالعديد من الكماليات والتقنيات، فإنها تبقى من بين أفضل السيارات من حيث القوة التي يتمتع بها المحرك، ما منحها القدرة على استهداف العديد من الشرائح الجماهيرية التي ترغب بشدة في الحصول على موديلات رياضية قوية على المستوى الفني.
وفي ما يتعلق بالجوانب الفاخرة بالسيارة، فإنها تملك العديد من الإمكانيات التي تؤهلها للرهان على الحد الأدنى من الفئات الجماهيرية التي تبحث عن الجمع بين الإمكانيات الفنية الفاخرة المختلفة في سيارة رياضية واحدة.
BMW الفئة الثامنة
على الرغم من كونها ليست السيارة الأكثر انتشارًا بين فئات الشركة البافارية الكبرى، فإنها تعد من أهم السيارات الرياضية الفاخرة بالأسواق العالمية بشكل عام، لا سيما في ما يتعلق بالجانب التكنولوجي.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
وبطبيعة الحال، تتمتع السيارات التي تنتمي للفئة الثامنة بشكل عام بالعديد من الإمكانيات الفنية رفيعة المستوى، والتي بدورها يمكن أن تسهم في جذب العديد من الفئات الجماهيرية بالأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يعد سمة مميزة لكل الموديلات التي تنتجها الشركة البافارية الألمانية العملاقة في الأسواق العالمية بشكل رئيسي.