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أفضل السيارات الرياضية الفاخرة لعشاق القوة والرفاهية

تجمع هذه الموديلات من السيارات بين العديد من الإمكانيات الرياضية الفاخرة، التي تمكنها من أن تكون أهم المركبات، سواء على المستوى الفني أو التكنولوجي المتطور
تحرير:محمود نبيل ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
BMW Z4
BMW Z4
تختلف توجهات جمهور السيارات عندما يتعلق الأمر باختيار موديل جديد للشراء، فحينها تتفاوت الاهتمامات ما بين الإمكانيات الفنية والقدرات الفاخرة على مستوى التكنولوجيا وغيرها من الأمور، وهو الأمر الذي يخلق الخيارات المتنوعة للفئات الجماهيرية بالأسواق العالمية. ومن بين الفئات الجماهيرية هؤلاء الذين يهتمون بالسيارات التي تجمع بين كل الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تمكنهم من الاستمتاع بكل الأمور التي يبحث عنها جمهور السيارات، وهو الأمر الذي يدفعهم للبحث عن الموديلات الرياضية الفاخرة بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات بشكل رئيسي، مجموعة من الموديلات الرياضية الفاخرة الأفضل على مستوى الأسواق العالمية بشكل واضح خلال العام الجاري. شيفروليه كورفيت تجمع السيارة العديد من الإمكانيات الفنية التي تتعلق بالمحرك، أو تلك التي تتصل بشكل مباشر بالتكنولوجيا والتطور
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وتستمر التخفيضات.. 3 سيارات جديدة تخفض أسعارها

أعلنت شركة «ميتسوبيشي» اليابانية تخفيض أسعار سيارتيها «إكسباندر، وإكليبس كروس» الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، في مصر، بقيم وصلت إلى 25000 جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت «DFSK» الصينية في مصر سيارتها Glory 350 بقيمة 7 آلاف جنيه، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
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بعد مرور نصف العام.. سيارات كهربائية سيطرت على 2019

راهنت العديد من الشركات العالمية على السيارات الكهربائية بشكل رئيسي، والتي تعد من أهم الخيارات المتاحة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، الأمر الذي ظهر من خلال نجاحها الواضح على مدى الأشهر القليلة الماضية. وخلال الستة أشهر الأولى استطاعت بعض الموديلات من السيارات الكهربائية تحقيق شهرة واسعة ونجاح مبهر على مستوى الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة أنها بالفعل تتمتع بسمعة طيبة خلال النصف الأول من العام الجاري، على نحو فاق غيرها من الموديلات.
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أمور لا تعلمها عن السيارات ذاتية القيادة

على الرغم من كون السيارات ذاتية القيادة هي التقنية التي تراهن عليها العشرات من الشركات العالمية في الأسواق خلال الوقت الحالي، فإنها تمتلك تاريخ طويل، حتى قبل أن تبدأ العشرات من الشركات العالمية في أبحاثها لتصنيع تلك الموديلات المتطورة في الأسواق. تمتلك السيارات ذاتية القيادة تاريخا طويلا على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أنها كانت من بين التقنيات التي سعت لها العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، وهو ما يعني أن هناك العديد من المعلومات التي قد لا يعلمها الجمهور في العالم عن تلك الموديلات.
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