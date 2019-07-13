أفضل السيارات الرياضية الفاخرة لعشاق القوة والرفاهية

تجمع هذه الموديلات من السيارات بين العديد من الإمكانيات الرياضية الفاخرة، التي تمكنها من أن تكون أهم المركبات، سواء على المستوى الفني أو التكنولوجي المتطور

تحرير:محمود نبيل ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

BMW Z4

تختلف توجهات جمهور السيارات عندما يتعلق الأمر باختيار موديل جديد للشراء، فحينها تتفاوت الاهتمامات ما بين الإمكانيات الفنية والقدرات الفاخرة على مستوى التكنولوجيا وغيرها من الأمور، وهو الأمر الذي يخلق الخيارات المتنوعة للفئات الجماهيرية بالأسواق العالمية. ومن بين الفئات الجماهيرية هؤلاء الذين يهتمون بالسيارات التي تجمع بين كل الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تمكنهم من الاستمتاع بكل الأمور التي يبحث عنها جمهور السيارات، وهو الأمر الذي يدفعهم للبحث عن الموديلات الرياضية الفاخرة بشكل رئيسي.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات بشكل رئيسي، مجموعة من الموديلات الرياضية الفاخرة الأفضل على مستوى الأسواق العالمية بشكل واضح خلال العام الجاري. شيفروليه كورفيت تجمع السيارة العديد من الإمكانيات الفنية التي تتعلق بالمحرك، أو تلك التي تتصل بشكل مباشر بالتكنولوجيا والتطور