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وزير الأوقاف: فروض الكفاية مقدمة على تكرار الحج

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن فروض الكفايات من إطعام الجائع، وكساء العاري، ومداواة المريض، والقيام بالمصالح الأساسية للمجتمع التي لا تستقر حياة الناس إلا بها، مقدمة شرعا على تكرار الحج والذي هو من النوافل حيث يحثنا الإسلام والسنة النبوية الشريفة على التراحم والتكافل، موضحا أن تكرار الحج من الرغائب والنوافل، أما قضاء حوائج الناس فهي من فروض الكفايات المقدمة شرعا على النوافل. وذكر جمعة، في بيان له، اليوم الجمعة، إن نفع قضاء الحوائج متسع ومتعدد، وقد يكون صدقة جارية في إصلاح طريق أو بناء جسر أو مشفى أو مدرسة.
وأشار إلى أن النبي يقول: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، وذكر مجموعة من الأحاديث الأخرى عن النبي محمد. وأكد أن الحج فرض على المستطيع بدنيًّا وماليًّا، وأن حج الفريضة ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلام المستطيع للحج إلا به، وعلى القادر
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فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (4)

مصادر: 330 طالبا يتنافسون على قائمة أوائل الثانوية

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماده لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام، غدا السبت، على أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل النتيجة، بعد غد الأحد. وقالت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية تنتهي، مساء اليوم الجمعة، من تحديد نسب النجاح بكل شعبة ونسبة النجاح العامة، موضحة أن الكنترولات والبالغ عددها 11 كنترولا على مستوى الجمهورية، أرسلت قائمة للطلاب المتفوقين بكل شعبة للإدارة العامة للامتحانات بحيث يتم تحديد إجمالي قائمة أوائل الثانوية العامة.
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لسه الأمل موجود.. 4 سيدات انتصرن على سرطان الثدي

من رحم المعاناة يولد الأمل. السرطان ليس نهاية المطاف والرحلة مهما طالت ومهما بدت صعبة فإنها لا تخلو من الأمل الكبير، إلى كل من يفتقد الأمل وينظر إلى السماء مناجيًا الله أن يخفف عنه، إلى كل من يتمسكون بالحياة رغم الألم الشديد، إلى كل المقاتلين على جبهات المرض الخبيث، ننقل هذه الرسائل ممن سبقوهم إلى التجربة ومروا إلى بر الشفاء سالمين. أدركن أن ما يعجز عنه الأطباء يتكفل به الله الذي يقدر على كل شيء، وسلكن الطريق إلى نهايته مؤمنين بالقدرة على العبور إلى بر الأمان، وانتصرن.
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كسر ماسورة مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب بغرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق غرب المحافظة، بسبب وقوع كسر مفاجئ بإحدى المواسير الرئيسية على طريق القباري، صباح اليوم، كما أعلنت الشركة أنه تم البدء في أعمال إصلاح الكسر المفاجئ، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وسرعة الاتصال عبر الخط الساخن حال تعرضهم لأى أزمات بسبب نقص مياه الشرب للعمل على توفير "تنكات" وسيارات تابعة للشركة. وأشار البيان الصادر عن الشركة، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح المياه عقب الانتهاء من عملية الإصلاح.
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الأرصاد: غدا انخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، لسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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وزيرا-الآثار-والأوقاف-يفتتحان-مسجد قايتباي-بالفيوم‎ (5)

وزيرا الآثار والأوقاف يفتتحان مسجد قايتباي بعد ترميمه

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مسجد قايتباي الأثري بمدينة الفيوم بعد إعادة تأهيله وترميمه ورفع كفائته، وأدوا فيه صلاة الجمعة، وذلك في إطار إعادة افتتاح المسجد بعد الانتهاء من أعمال الترميم. وأشار وزير الأوقاف، إلى أنّه جاء اليوم لإعادة افتتاح مسجد قايتباي الأثري بعد إعادة تأهيله وترميمه وفرشه بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والآثار في إطار خطة إعادة ترميم المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
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هل أغلقت الدولة 20 ألف مسجد جديد؟.. الأوقاف ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أي مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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