جولة سوق السيارات بعد رفع أسعار الوقود| الركود يسيطر

على مدار شهور ماضية يعلق كثيرون من تجار السيارات وأصحابها آمالا على عودة السوق إلى حالتها الطبيعية، بعد حالة ركود أصابت السوق منذ إعلان رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية
آلاف السيارات المتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضًا، والمقامة في الحي العاشر بمدينة نصر، يعلن أصحابها عن عرضها للبيع، وذلك عبر فتح نوافذها وأغطية مواتيرها «الكبوت»، إلا أن علامات الأمل التي ارتسمت على وجوههم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سرعان ما تبدلت إلى شعور بعدم الرضا، بسبب الركود المخيم على البيع والشراء. «التحرير» تجولت في سوق السيارات بمدينة نصر، للوقوف على متوسط أسعار السيارات المستعملة، ورصد غالبيتها.
أكد الحاج حمدي سعفان، أحد تجار سوق السيارات بمدينة نصر، أن السوق ما زالت تمر بحالة الركود الصعبة التي ضربتها منذ أشهر طويلة، حتى إن تراجعت حدتها نسبيا، فإن السعر مرتفع مقابل ضعف شديد في الطلب عليها وقلة الزبائن.
وتابع سعفان لـ«التحرير»: "ارتفاع أسعار الوقود لم يظهر تأثيره في السوق هذا الأسبوع،
أكد الحاج حمدي سعفان، أحد تجار سوق السيارات بمدينة نصر، أن السوق ما زالت تمر بحالة الركود الصعبة التي ضربتها منذ أشهر طويلة، حتى إن تراجعت حدتها نسبيا، فإن السعر مرتفع مقابل ضعف شديد في الطلب عليها وقلة الزبائن.
وتابع سعفان لـ«التحرير»: "ارتفاع أسعار الوقود لم يظهر تأثيره في السوق هذا الأسبوع، وإن كان متوقعًا أن تتأثر السيارات التي تحمل محركات سعتها أكبر من 1600 سي سي".
وأشار الحاج رجب جمعة، أحد التجار، إلى أن حركة البيع والشراء بالسوق تحسنت عن بداية العام، إلا أن هذا التحسن لم تزِد نسبته على 10- 15%.
وتابع جمعة، في تصريحات لـ«التحرير»، أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر بشكل كبير فى حركة البيع والشراء في السوق، متوقعًا أن تعاني السيارات ذات المحركات التي تزيد على 1600 سي سي بشكل كبير، وأن تنخفض أسعارها بسبب تراجع الطلب عليها، نتيجة زيادة معدلات استهلاكها.
وفي ما يخص أسعار أبرز السيارات في السوق اليوم، قال رجب جمعة إن حالة السيارة هي المتحكم الرئيسي في سعرها، مضيفا أن السيارة تويوتا كورولا موديل 2010 تتراوح أسعارها من 150 إلى 220 ألف جنيه، كما أن السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008- 2010 تتراوح أسعارها من 130 إلى 150 ألف جنيه.
وأضاف جمعة أن أسعار السيارة نيسان صني موديل 2010 تتراوح من 120 إلى 150 ألف جنيه، وصولا إلى السيارة هيونداي فيرنا نفس الموديل (2010)، وتتراوح أسعارها من 75 إلى 110 آلاف جنيه.
بينما سجلت «تويوتا ياريس» متوسط سعر من 120 حتى 140 ألف جنيه، لموديلات أعوام 1997- 2007، وتراوح سعر السيارة «لانوس» من سنة 1999- 2008 ما بين 70 و100 ألف جنيه. وسجلت شقيقتها الكورية «نوبيرا» متوسط سعر ما بين 62 و125 ألف جنيه، لموديلات أعوام 2000- 2006.
وبلغ سعر بروتون جين 2 من سنة 2006- 2016 ما بين 65 و207 آلاف جنيه.
وسجلت السيارة الكورية «هيونداي إلنترا» متوسط سعر من 83 إلى 325 ألف جنيه، وسجلت شقيقتها «فيرنا» متوسط سعر من 65 إلى 200 ألف جنيه، لموديلات أعوام 2004- 2017.
وتراوحت أسعار السيارة الكورية «كيا سيراتو» بين 110 و315 ألف جنيه، لموديلات الأعوام 2005- 2016.
وسجلت سيارات فيات شاهين من سنة 1998- 2006 ما بين 46 و77 ألف جنيه، وبلغ سعر سيارات لادا من سنة 1992- 2006، من 45 إلى 65 ألف جنيه.
وتعانى سوق سيارات مدينة نصر طوال الأشهر الماضية من حالة ركود شديدة، وتحولت إلى سوق بلا رواد، وسيارات تبحث عن مشترٍ، لكن دون جدوى، حيث ممراتها التي كانت تكتظ بالزائرين، بات الخلاء هو عنوانها، بعد أن كانت قِبلة الراغبين في شراء سيارات مستعملة بأسعار مناسبة.
يذكر أن الحملة المقامة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحمل اسم «خليها تصدي» وتستهدف مقاطعة شراء السيارات الجديدة والمستعملة، قد تسببت في تهديد عرش تجار السيارات، فعقدت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية اجتماعًا لمناقشة آليات مخاطبة مؤسسات الدولة لمواجهة حملة "خليها تصدي"، إلا أن الاجتماع شهد اشتباكات لفظية بين أعضاء الشعبة من التجار والوكلاء، بسبب حديث البعض عن إجراء تخفيضات في الأسعار، خاصة بعد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن اتهامات البعض بالتهرب الجمركي.