جولة سوق السيارات بعد رفع أسعار الوقود| الركود يسيطر

على مدار شهور ماضية يعلق كثيرون من تجار السيارات وأصحابها آمالا على عودة السوق إلى حالتها الطبيعية، بعد حالة ركود أصابت السوق منذ إعلان رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية

تحرير:كريم ربيع ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م

سوق السيارات

آلاف السيارات المتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضًا، والمقامة في الحي العاشر بمدينة نصر، يعلن أصحابها عن عرضها للبيع، وذلك عبر فتح نوافذها وأغطية مواتيرها «الكبوت»، إلا أن علامات الأمل التي ارتسمت على وجوههم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سرعان ما تبدلت إلى شعور بعدم الرضا، بسبب الركود المخيم على البيع والشراء. «التحرير» تجولت في سوق السيارات بمدينة نصر، للوقوف على متوسط أسعار السيارات المستعملة، ورصد غالبيتها.

أكد الحاج حمدي سعفان، أحد تجار سوق السيارات بمدينة نصر، أن السوق ما زالت تمر بحالة الركود الصعبة التي ضربتها منذ أشهر طويلة، حتى إن تراجعت حدتها نسبيا، فإن السعر مرتفع مقابل ضعف شديد في الطلب عليها وقلة الزبائن. وتابع سعفان لـ«التحرير»: "ارتفاع أسعار الوقود لم يظهر تأثيره في السوق هذا الأسبوع،