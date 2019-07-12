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جولة سوق السيارات بعد رفع أسعار الوقود| الركود يسيطر

على مدار شهور ماضية يعلق كثيرون من تجار السيارات وأصحابها آمالا على عودة السوق إلى حالتها الطبيعية، بعد حالة ركود أصابت السوق منذ إعلان رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية
تحرير:كريم ربيع ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م
سوق السيارات
سوق السيارات
آلاف السيارات المتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضًا، والمقامة في الحي العاشر بمدينة نصر، يعلن أصحابها عن عرضها للبيع، وذلك عبر فتح نوافذها وأغطية مواتيرها «الكبوت»، إلا أن علامات الأمل التي ارتسمت على وجوههم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سرعان ما تبدلت إلى شعور بعدم الرضا، بسبب الركود المخيم على البيع والشراء. «التحرير» تجولت في سوق السيارات بمدينة نصر، للوقوف على متوسط أسعار السيارات المستعملة، ورصد غالبيتها.
أكد الحاج حمدي سعفان، أحد تجار سوق السيارات بمدينة نصر، أن السوق ما زالت تمر بحالة الركود الصعبة التي ضربتها منذ أشهر طويلة، حتى إن تراجعت حدتها نسبيا، فإن السعر مرتفع مقابل ضعف شديد في الطلب عليها وقلة الزبائن. وتابع سعفان لـ«التحرير»: "ارتفاع أسعار الوقود لم يظهر تأثيره في السوق هذا الأسبوع،
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ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات في تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الجمعة، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1408 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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منها بيتكوين وليبرا.. ترامب يهاجم العملات الرقمية

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة هجوم على العملات المشفرة بأكملها، مشيرًا إلى أن عملة فيسبوك الجديدة تحتاج إلى ميثاق مصرفي، وكتب ترامب في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه ليس من مؤيدي البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، كما وصف تلك الأصول الافتراضية بأنها ليست أموالا، وقيمتها متقلبة للغاية، كما أنها تعتمد على اللا شيء، وأضاف أن هذه الأصول الرقمية غير المنظمة يمكن أن تجعل السلوك غير المشروع سهلا، بما في ذلك تجارة المخدرات والأنشطة غير القانونية الأخرى.
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أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1395 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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«المركزي» يقرر تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019 من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
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