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لطوال القامة.. هذه السيارات الأنسب لك

تتمتع هذه السيارات بإمكانيات ضخمة على المستوى الداخلي، مما يؤهلها لتكون ملائمة بشكل واضح للأشخاص طوال القامة، سواء كانوا سائقين أو ركابا فقط
تحرير:محمود نبيل ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
بي غم دبليو
بي غم دبليو
بات الصالون الداخلي أحد أهم الأمور التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة للسيارات، لا سيما أنها واحدة من الأمور التي يبحث عنها الجمهور على مستوى الأسواق العالمية، خاصة هؤلاء الذين يبحثون عن الراحة أثناء القيادة بشكل رئيسي. وفي الغالب يبحث طوال القامة عن مجموعة من المميزات التي تكون في معظمها بالصالون الداخلي للسيارة، والتي يمكن أن تشعرهم بالراحة أثناء القيادة بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي دائمًا ما يكون في حساباتهم عندما يتعلق الأمر بشراء سيارة جديدة في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات بشكل عام، مجموعة من السيارات التي تناسب بشكل تام الأشخاص طوال القامة. نيسان ليف تعد من أنجح السيارات الكهربائية بالكامل، ولكن نجاحها لم ينحصر في كونها واحدة من أهم الموديلات التي تنتمي لهذا الطراز فقط، بل لكونها تتمتع أيضًا بالعديد من
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