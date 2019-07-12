العثور على جثة بـ«مصرف كوبري 6» في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

غرق - صورة أرشيفية

عثر أهالى قرية كوبرى 6 التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، على جثة رجل فى العقد الرابع من العمر، يدعى حمدي صبري جودة، 35 سنة، فى مصرف كوبري 6. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الحامول بالعثور على جثة رجل يرتدى ملابسه، وتم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، بعد إبلاغ الأهالى شرطة النجدة بالعثور على جثة بمياه المصرف.

وانتقل رئيس مباحث مركز الحامول ومعاونوه إلى موقع البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام. بينما شهد مركز سيدي سالم، أمس الخميس، مصرع طفل في منتصف العقد الثاني من العمر، على أثر سقوطه غارقا في مياه ترعة «إصلاح شالما»