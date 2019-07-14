أطفالك يحبون الكب كيك.. اعمليها بسهولة في البيت

احرصي على تقديم أنواع مختلفة من الحلويات لعائلتك، وبشكل خاص أطفالك، حتى لا يتناولوا أصنافا صحية بجودة مضمونة، بدلًًا من شراء أصناف غير مضمونة من المحلات
الكب كيك من الأكلات اللذيذة التي اشتهرت الفترة الأخيرة، ونراها تباع في محلات الحلويات بأشكال مختلفة، ويحبها الأطفال كثيرًا خاصة أن المحلات تقوم بوضع ألوان من الحلوى والمكسرات واللعب في بعض الأحيان لتجذب الأطفال لشرائها، لذلك هي تحتاج إلى تكاليف خاصة إذا كان عدد أفراد أسرتك كبيرا، يمكنك تناول الكب كيك حلوا بالشيكولاتة أو النوتيلا، أو حادق بالجبنة أو البسطرمة، يمكنك عمل الكب كيك في المنزل دون الحاجة لدفع الكثير لشرائه، في التقرير التالي نساعدك في التعرف على طرق بسيطة لعمل الكب كيك بأنواع مختلفة لعائلتك..
الكب كيك
المكونات
3 بيضات
2 كوب دقيق
2 كوب سكر
كوب زيت
بيكنج بودر
فانيليا
لبن
طريقة التحضير:
- في الخلاط اضربي البيض والفانيليا جيدًا.
- أضيفي السكر والزيت، واخلطي كل المكونات جيدًا بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق.
- أضيفي الدقيق بعد نخله جيدًا والتأكد أن نوعه يتناسب مع الحلويات، ثم أضيفي الحليب
الكب كيك
المكونات
3 بيضات
2 كوب دقيق
2 كوب سكر
كوب زيت
بيكنج بودر
فانيليا
لبن
طريقة التحضير:
- في الخلاط اضربي البيض والفانيليا جيدًا.
- أضيفي السكر والزيت، واخلطي كل المكونات جيدًا بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق.
- أضيفي الدقيق بعد نخله جيدًا والتأكد أن نوعه يتناسب مع الحلويات، ثم أضيفي الحليب والبيكنج بودر.
- اخلطي كل المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.
- جهزي قوالب الكب كيك، واملئيها بالخليط السابق، واحرصي على دهنها بالسمنة أولا حتى لا تلتصق عند التسوية.
- ضعي الصينية في الفرن ربع ساعة حتى التأكد من تسويتها.
كب كيك شيكولاتة
المكونات
كوب وربع دقيق
بيكنج بودر
كوب سكر بودرة
فانيليا
كوب ونصف لبن
نصف كوب زيت
نصف كوب كاكاو
طريقة التحضير:
- في وعاء اخلطي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والسكر.
- في وعاء اضربي البيض والفانيليا واللبن والزيت.
- أضيفي المكونات على بعضها البعض، ثم جهزي قوالب الكب كيك.
- ادهني القوالب بالسمنة أو الزيت، ثم صبي الخليط.
- ضعي القوالب في الفرن نصف ساعة.
- جهزي صوص الشيكولاتة كل ما عليك هو وضع اللبن والكاكاو والسكر، وخلطها جيدًا حتى تجانس كل المكونات.
- ضعي صوص الشيكولاتة على الكب كيك ويمكنك رش الشيكولاتة المبشورة للتزيين.
كب كيك الليمون
المكونات
سكر
فانيليا
ليمون
كوب دقيق
ربع ملعقة ملح
نصف كوب لبن
نصف كوب زبدة
طريقة التحضير:
- اخلطي نصف كوب زبدة مع نصف كوب سكر، واضربيهما جيدًا حتى تجانس كل المكونات.
- أضيفي اللبن والدقيق والبيض والفانيليا، للمكونات السابقة.
- اخلطي جيدًا وقلبي المكونات، ثم أضيفي عصير الليمون.
- افرغي الخليط في قوالب الكيك كيك، وضعيها في الفرن 20 دقيقة.
كب كيك الجزر
المكونات
كوب دقيق
كوب سكر
جزر مبشور
زيت
بيكنج بودر
قرفة
بيض
لبن
طريقة التحضير:
- اضربي كوب سكر مع نصف كوب زيت.
- أضيفي نصف كوب لبن ونصف كوب دقيق، والقرفة والبيض والفانيليا والبيكنج بودر.
- اخلطي كل المكونات مع بعضها البعض.
- أضيفي الجزر ويمكنك إضافة مكسرات كعين الجمل إذا كنت ممن يحبونها.
- ضعي الخليط في قوالب الكب كيك ربع ساعة حتى يحمر الوجه.
كب كيك البرتقال
المكونات
كوب ونصف دقيق
نصف كوب عصير بتقال
2 بيضة
ملح وبيكنج بودر وفانيليا
بشر برتقال
نصف كوب سكر
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي الدقيق والبيكنج بودر والملح، وقلبي كل المكونات جيدًا.
- في وعاء آخر ضعي الزبدة والسكر واضربيهما في الخلاط حتى يكون القوام كريميا وهشا.
- أضيفي البيض واستمري في ضرب المكونات، ثم ضعي الفانيليا وبشر البرتقال.
- أضيفي الدقيق بالتدريج واضربي حتى تكون العجينة ناعمة.
- صبي العجينة في قوالب الكب كيك، وضعيها في الفرن ربع ساعة.
كب كيك البيتزا
المكونات
كوب ونصف دقيق
شرائح سوسيس
نصف كوب لبن
ربع كوب زيت
بيكنج بودر
ملح
سكر
كوب جبن موتزاريلا
طريقة التحضير:
- اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح والسكر والزيت والبيض واللبن.
- قلبي كل المكونات حتى تحصلي على عجينة.
- قسمي العجينة 10 أجزاء، ثم ضعي شرائح السوسيس والجبنة داخل العجينة، ثم ضعيها في القالب.
- ضعي العجينة في الفرن، حتى التأكد من نضجها.