أطفالك يحبون الكب كيك.. اعمليها بسهولة في البيت

احرصي على تقديم أنواع مختلفة من الحلويات لعائلتك، وبشكل خاص أطفالك، حتى لا يتناولوا أصنافا صحية بجودة مضمونة، بدلًًا من شراء أصناف غير مضمونة من المحلات

تحرير:آية أشرف ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

الكب كيك

الكب كيك من الأكلات اللذيذة التي اشتهرت الفترة الأخيرة، ونراها تباع في محلات الحلويات بأشكال مختلفة، ويحبها الأطفال كثيرًا خاصة أن المحلات تقوم بوضع ألوان من الحلوى والمكسرات واللعب في بعض الأحيان لتجذب الأطفال لشرائها، لذلك هي تحتاج إلى تكاليف خاصة إذا كان عدد أفراد أسرتك كبيرا، يمكنك تناول الكب كيك حلوا بالشيكولاتة أو النوتيلا، أو حادق بالجبنة أو البسطرمة، يمكنك عمل الكب كيك في المنزل دون الحاجة لدفع الكثير لشرائه، في التقرير التالي نساعدك في التعرف على طرق بسيطة لعمل الكب كيك بأنواع مختلفة لعائلتك..

الكب كيك المكونات 3 بيضات 2 كوب دقيق 2 كوب سكر كوب زيت بيكنج بودر فانيليا لبن طريقة التحضير: - في الخلاط اضربي البيض والفانيليا جيدًا. - أضيفي السكر والزيت، واخلطي كل المكونات جيدًا بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق. - أضيفي الدقيق بعد نخله جيدًا والتأكد أن نوعه يتناسب مع الحلويات، ثم أضيفي الحليب