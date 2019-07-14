صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

أطفالك يحبون الكب كيك.. اعمليها بسهولة في البيت

احرصي على تقديم أنواع مختلفة من الحلويات لعائلتك، وبشكل خاص أطفالك، حتى لا يتناولوا أصنافا صحية بجودة مضمونة، بدلًًا من شراء أصناف غير مضمونة من المحلات
تحرير:آية أشرف ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
الكب كيك
الكب كيك
الكب كيك من الأكلات اللذيذة التي اشتهرت الفترة الأخيرة، ونراها تباع في محلات الحلويات بأشكال مختلفة، ويحبها الأطفال كثيرًا خاصة أن المحلات تقوم بوضع ألوان من الحلوى والمكسرات واللعب في بعض الأحيان لتجذب الأطفال لشرائها، لذلك هي تحتاج إلى تكاليف خاصة إذا كان عدد أفراد أسرتك كبيرا، يمكنك تناول الكب كيك حلوا بالشيكولاتة أو النوتيلا، أو حادق بالجبنة أو البسطرمة، يمكنك عمل الكب كيك في المنزل دون الحاجة لدفع الكثير لشرائه، في التقرير التالي نساعدك في التعرف على طرق بسيطة لعمل الكب كيك بأنواع مختلفة لعائلتك..
الكب كيك المكونات 3 بيضات 2 كوب دقيق 2 كوب سكر كوب زيت بيكنج بودر فانيليا  لبن طريقة التحضير: - في الخلاط اضربي البيض والفانيليا جيدًا. - أضيفي السكر والزيت، واخلطي كل المكونات جيدًا بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق. - أضيفي الدقيق بعد نخله جيدًا والتأكد أن نوعه يتناسب مع الحلويات، ثم أضيفي الحليب
اقرأ المزيد
الدجاج-المشوى

أكلات الفرن صحية ولذيذة.. جربي 6 أصناف جديدة

المشويات أو الأكلات التي يتم إعدادها في الفرن من أكثر الأصناف التي يحبها الكثير منا، خاصة أنها خفيفة على المعدة وليس بها دهون تؤدي إلى تعب المعدة، لذلك تحرص كل ربة منزل على إعداد أشهى الصواني في الفرن لعائلتها، وبشكل خاص للعزومات أيضًا، فهناك العديد من الأصناف لصواني الفرن يمكنك إعدادها بسهولة لعائلتك، في التقرير التالي نساعدك في التعرف على أشهى أصناف صواني الفرن التي يمكنك تقديمها بسهولة ولا تحتاج إلى قت طويل في المطبخ لإعدادها، ومنها صينية السمك، والفراخ المشوية، واللحمة بالبصل.
العيش-الشامى

وفري فلوسك.. واعملي العيش في البيت بطرق بسيطة

العيش من الأشياء الأساسية على السفرة ولا يستغنى عنه أحد منا، سواء في وجبة الإفطار أو الغداء، أو تناول أنواع معينة منه على العشاء، فهناك العديد من الأنواع، سواء بلدي أو فينو أو توست، يمكنك اختيار ما يناسبك منها، بما يتناسب مع وزنك، فمن يرغب في إنقاص وزنه، عليه أن يختار أي نوع من العيش الأسمر الذي يحتوي على سعرات حرارية منخفضة. وفي ظل ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة، أصبح شراء العيش أمرا مكلفا، خاصة إذا كان عدد أفراد الأسرة كبيرا؛ لذا يمكنك حل الأمر وعمل العيش في البيت بسهولة.
الخبز-بالثوم

بواقي العيش متترميش.. 8 حيل لاستخدامها مرة ثانية

تواجه أغلب السيدات مشكلة في بواقي العيش الفينو أو البلدي، خاصة في أيام الدراسة التي تقوم خلالها بشراء كميات كبيرة من الفينو كي يتناوله أطفالها عند الذهاب للمدرسة، فالعيش الفينو من الأنواع التي يحبها الأطفال بشكل خاص ويفضلون تناوله كسندويتشات، لكنه يتعرض للجفاف سريعا؛ لذلك تقوم ربة المنزل بالتخلص منه في سلة المهملات، ظنا منها أنه لم يعد صالحًا. ولكن، في السطور التالية نساعدك في التعرف على وصفات لذيذة وسهلة لإعادة استخدام ما تبقى من العيش الفينو أو العيش بشكل عام.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org