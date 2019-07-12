جريمة

انقلاب ثلاجة بضائع بالطريق الدولي غرب الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م
انقلاب ثلاجة بالطريق الدولي في الإسكندرية
انقلاب ثلاجة بالطريق الدولي في الإسكندرية
شهد طريق وادي القمر غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، انقلاب سيارة نقب تحمل كونتتر ثلاجة، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، لكن الحادث تسبب في تكدس مروري بالطريق، وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب ثلاجة بضائع حمولة 40 قدم من أعلى مقطورة تريلا في الطريق الدولي، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة، إلى موقع الحادث، كما وصل عدد سيارات الإسعاف، ودورية من الإدارة العامة للمرور.
وتبين من الفحص، أنه أثناء سير تريلا تحمل ثلاجة، انحرفت عجلة القيادة من سائقها، مما أدى إلى انقلاب الثلاجة بالطريق العام، وتسبب الحادث في تكدس مروري بالطريق الدولي ومدخل كوبري شركات البترول، وتوقف حركة المرور ما دفع إدارة المرور بالاستعانة بأحد الأوناش لرفع الثلاجة المحملة بكميات من البضائع، وإعادة الحركة
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الانتحار شنقا - أرشيفية

العثور على طفل مشنوق بدورة مياه مسجد بإيتاي البارود

عثر أهالي قرية جبارس قبلي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم، على جثة طفل مشنوق داخل دورة مياه بأحد المساجد، عقب أداء صلاة الجمعة، في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والرعب بين أهالي القرية، وجاري انتقال فريق من النيابة العامة لمكان الحادث داخل المسجد للمعاينة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بإيتاي البارود، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث البحيرة بقيادة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، من جهودها لكشف غموض الحادث ومعرفة أسبابه.
غرق

العثور على جثة بـ«مصرف كوبري 6» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية كوبرى 6 التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، على جثة رجل فى العقد الرابع من العمر، يدعى حمدي صبري جودة، 35 سنة، فى مصرف كوبري 6. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الحامول بالعثور على جثة رجل يرتدى ملابسه، وتم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، بعد إبلاغ الأهالى شرطة النجدة بالعثور على جثة بمياه المصرف.
القبض-على-متهم

طعنة الموت.. ضبط سائق قتل نسيبة بـ«مطواة» بالشرقية

أَلقى رجال مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، القبض على سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على خلفية اتهامه بقتل عامل تربطهما علاقة نسب، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما حيث استل «مطواة» كانت بحوزته وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، قبل أن يلوذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة المركز، لكنه سقط في قبضة الأمن بعد نحو 24 ساعة على ارتكابه جريمته، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
التمثال المضبوط

بازلت و17 طلقة.. إحباط تهريب تمثال أثري بالشرقية

تمكن رجال القول الأمني المتمركز بكمين مفارق «سامي سعد»، بدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، من إحباط تهريب تمثال من حجر البازلت، يُشتبه في أثريته، وذلك بحوزة صاحب شركة مقاولات وعامل كان برفقته، إذ ضُبط بحوزتهما طبنجة نارية و17 عيارا ناريا، فيما بلغ طول التمثال نحو 100 سنتيمتر، وتم التحفظ عليهما وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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اعدام

الإعدام لسائق قتل رجل أعمال وزوجته وأحرق جثتيهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد يوسف، بالإعدام شنقا لـ"م. هـ. م" سائق، لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ح. ح"، وزوجته "ر. ع. أ" وسرقتهما. تعود الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة رجل أعمال وزوجته متفحمتين داخل محل سكنهما بدائرة القسم.
سعاد-الخولى

«الخولي» إلى 18 سبتمبر بقضية «منع التصرف في أموالها»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر التظلم المقدَّم من نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، على قرار النائب العام بمنعها من التصرف في أموالها؛ لاتهامها بتلقي رشوة تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات، وسبق للنائب العام نبيل صادق أن أصدر القرار رقم 23 لسنة 2018 حصر أموال عامة، في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.
القبض-على-متهم

ضبط عصابة «سرقة سيارات النقل» في الإسكندرية

سقط أخطر تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص فى محافظة الإسكندرية، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة حمولات سيارات النقل حال سيرها، عن طريق مغافلة قائديها، وذلك على الطريق الساحلي، بالقفز أعلى السيارات وقطع الحبال واستخدام سيارات أخرى لنقل الحمولات، إلا أن يقظة الأمن كانت بالمرصاد، إذ تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بسرقة حمولة سيارات النقل على الطريق الساحلي غرب الإسكندرية، وورود بلاغات تفيد ذلك.
سمك-وجمبرى (2)

ضبط 5 أطنان «سبيط أجنبي» فاسدة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط كمية كبيرة من الأسماك مجهولة المصدر داخل الثلاجات الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية. بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين بورود معلومات تفيد قيام صاحب ثلاجة غير مرخصة بتخزين كمية كبيرة من الأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة وعدم حصول صاحبها على تراخيص تخزينها فى الثلاجات، ما يهدد حياة المواطنين.
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