انقلاب ثلاجة بضائع بالطريق الدولي غرب الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

انقلاب ثلاجة بالطريق الدولي في الإسكندرية

شهد طريق وادي القمر غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، انقلاب سيارة نقب تحمل كونتتر ثلاجة، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، لكن الحادث تسبب في تكدس مروري بالطريق، وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب ثلاجة بضائع حمولة 40 قدم من أعلى مقطورة تريلا في الطريق الدولي، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة، إلى موقع الحادث، كما وصل عدد سيارات الإسعاف، ودورية من الإدارة العامة للمرور.

وتبين من الفحص، أنه أثناء سير تريلا تحمل ثلاجة، انحرفت عجلة القيادة من سائقها، مما أدى إلى انقلاب الثلاجة بالطريق العام، وتسبب الحادث في تكدس مروري بالطريق الدولي ومدخل كوبري شركات البترول، وتوقف حركة المرور ما دفع إدارة المرور بالاستعانة بأحد الأوناش لرفع الثلاجة المحملة بكميات من البضائع، وإعادة الحركة