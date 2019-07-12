العثور على طفل مشنوق بدورة مياه مسجد بإيتاي البارود

تحرير:محمود عبد الصبور ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

صورة أرشيفية

عثر أهالي قرية جبارس قبلي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم، على جثة طفل مشنوق داخل دورة مياه بأحد المساجد، عقب أداء صلاة الجمعة، في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والرعب بين أهالي القرية، وجاري انتقال فريق من النيابة العامة لمكان الحادث داخل المسجد للمعاينة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بإيتاي البارود، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث البحيرة بقيادة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، من جهودها لكشف غموض الحادث ومعرفة أسبابه.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة "محمد ع. هـ." 14 عامًا، معلقة بحبل داخل إحدى دورات المياه بمسجد بقرية جبارس قبلي التابعة لمركز إيتاي البارود. على الفور انتقل الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث