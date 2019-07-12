رياضة

تقارير تركية: هذا النادي تعاقد مع كهربا

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م
كهربا
كهربا
أثار محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وهو في طائرة، الأمر الذي أثار تساؤلات البعض عن وجهة كهربا في ظل التقارير المنتشرة عن رغبته في فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء. وأكدت تقارير تركية أن نادي دنيزلي سبور التركي توصل إلى اتفاق مع محمود «كهربا»، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة "akishaber" التركية أن دنيزلي سبور اتفق مع «كهربا»، على انضمامه للفريق بدايةً من الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي دنيزلي سبور العائد حديثًا إلى الدوري التركي الممتاز بعد 9 سنوات من الغياب، وجد ضالته في كهربا لتدعيم مركز الجناح الأيسر، مؤكدة أن الإعلان عن الصفقة سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة. وأبدى كهربا رغبته في فسخ التعاقد مع الزمالك في ظل الخلافات بينه وبين مسؤولي النادي على قيمة
اقرأ المزيد
جريزمان

بيان.. أتلتيكو مدريد يطالب برشلونة بـ200 مليون يورو

طلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من إدارة نادى برشلونة، في بيان رسمي دفع 200 مليون يورو مقابل ضم الفرنسي أنطوان جريزمان وليس 120 مليون يورو. وأعلن برشلونة اليوم الجمعة التعاقد مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، لمدة 5 سنوات، لكن الروخيبلانكوس يبدو أنهم قرروا التصعيد مع النادي الكتالوني. النادي العاصمي طلب الحصول على 200 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده قبل تخفيضه، والسبب أن برشلونة تفاوض مع اللاعب قبل المدة المحددة لتخفيض قيمة الشرط الجزائي، رغم إعلان رحيل اللاعب في شهر مايو الماضي، وفقا للبيان.
جريزمان‎

رسميا.. أنطوان جريزمان ينتقل لصفوف برشلونة

أعلن نادى برشلونة الإسبانى عن إتمامه صفقة الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد، بشكل نهائى، وذلك حسبما كشف الفريق الكتالونى فى بيان له عبر موقعه الرسمى، كما كشف البارسا عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الفرنسى. جاء فى البيان: «نجح نادي برشلونة لكرة القدم في إنهاء صفقة اللاعب أنطوان جريزمان الذي انفصل عن نادي أتلتيكو مدريد، وكانت تكلفة الصفقة 120 مليون يورو، سيوقع اللاعب عقدا مع النادي لمدة 5 مواسم آتية، حتى 30 يونيو 2024. وقريبا سنقوم بعرض تفاصيل البرنامج المخطط، لتقديم أنطوان كلاعب جديد لفريق كرة القدم الأول».
كراوتش

بعد 20 عامًا من التألق.. كراوتش ينهي مسيرته الكروية

أعلن الدولي الإنجليزي السابق، بيتر كراوتش، اليوم الجمعة، أنه قرر اعتزال كرة القدم، منهيا مسيرته الاحترافية التي بدأت قبل عقدين من الزمن. واتخذ كراوتش الذي أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف بيرنلي، قرار الاعتزال بعمر 38 عاما في مسيرة احترافية بدأها عام 1998 مع توتنهام لكنه انتظر حتى عام 2000 لتسجيل بدايته على صعيد الدوري الإنجليزي (درجة أولى) مع كوينز بارك رينجرز، قبل أن يتنقل بعدها بين الكثير من الفرق، أبرزها ليفربول وتوتنهام هوتسبير مجددا وستوك سيتي.
اقرأ المزيد من الأخبار
اتحاد-الكرة

قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
مدحت شلبى

مدحت شلبي يفجر مفاجأة حول مباريات الدوري المتبقية

فجر الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة بشأن المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي يوم 19 يوليو المُقبل، وقال شلبي في تصريحات لإذاعة "راديو إنرجي": "المباريات المتبقية ببطولة الدوري ستقام بحضور جماهيري، وسيتم حجز التذاكر عن طريق موقع تذكرتي". وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (7)

اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org