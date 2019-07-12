تقارير تركية: هذا النادي تعاقد مع كهربا

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م

كهربا

أثار محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وهو في طائرة، الأمر الذي أثار تساؤلات البعض عن وجهة كهربا في ظل التقارير المنتشرة عن رغبته في فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء. وأكدت تقارير تركية أن نادي دنيزلي سبور التركي توصل إلى اتفاق مع محمود «كهربا»، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة "akishaber" التركية أن دنيزلي سبور اتفق مع «كهربا»، على انضمامه للفريق بدايةً من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي دنيزلي سبور العائد حديثًا إلى الدوري التركي الممتاز بعد 9 سنوات من الغياب، وجد ضالته في كهربا لتدعيم مركز الجناح الأيسر، مؤكدة أن الإعلان عن الصفقة سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة. وأبدى كهربا رغبته في فسخ التعاقد مع الزمالك في ظل الخلافات بينه وبين مسؤولي النادي على قيمة

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي دنيزلي سبور العائد حديثًا إلى الدوري التركي الممتاز بعد 9 سنوات من الغياب، وجد ضالته في كهربا لتدعيم مركز الجناح الأيسر، مؤكدة أن الإعلان عن الصفقة سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة.



وأبدى كهربا رغبته في فسخ التعاقد مع الزمالك في ظل الخلافات بينه وبين مسؤولي النادي على قيمة عقده السنوي ورغبته في زيادة العقد.



وانضم كهربا لنادي الزمالك في موسم 2015- 2016، آتيًا من نادي إنبي.



وشارك كهربا هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيها 11 هدفا وصنع 11 أخرى.



ويغيب كهربا عن معسكر الزمالك الحالي في قبرص، استعدادا لاستئناف الموسم عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية.