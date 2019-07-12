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«البريكست» يُحيي فكرة توحيد أيرلندا وجارتها الشمالية

حتى الآن، كانت جزيرة أيرلندا نقطة شائكة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأسباب مختلفة، أبرزها كيفية إبقاء الحدود التي يبلغ طولها 500 كم، مفتوحة
تحرير:أحمد سليمان ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
في بلدة "إينسكيلين" التي كانت شاهدة على النزاع الأهلي الذي جعل أيرلندا الشمالية واحدة من أكثر مناطق العالم خطورة، نادرا ما تحدثت جرين نوكس وزوجها عن احتمال توحيد أيرلندا. حيث تنتمي الرسامة البالغة من العمر 35 عاما إلى عائلة من الجمهوريين، الذين يدعمون اتحاد المقاطعة البريطانية مع جمهورية أيرلندا في الجنوب، في الوقت الذي يأتي فيه زوجها من عائلة اتحادية، أرادت أن تبقى المنطقة تابعة لبريطانيا. إلا أنه على مدار سنوات عيشهم معا، كانت المشكلة على الهامش، حتى صوتت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لتتردد تلك الأسئلة في الحانات وغرف المعيشة مرة أخرى.
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن تلك الأسئلة عادت للواجهة بعد أن حاول السياسيون في لندن ودبلن وبلفاست تجنبها حتى لا يزعزعوا استقرار المنطقة الهشة. مضيفة أنه على الرغم من أن هناك احتمالا ضئيلا لبدء عملية إعادة توحيد جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية في أي وقت قريب، إلا أن حقيقة مناقشتها هي دليل
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اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

التجارة الخارجية تكشف تأثر الصين بالعقوبات الأمريكية

لا تزال الصين هي الطرف الأكثر خسارة في الحرب التجارية القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الأوضاع السابقة كانت تصب في صالح بكين بشكل يجعلها ترفض أي تغيير يطرأ على سير مصالحها سواء في الأسواق الأمريكية أو العالمية. وعلى الرغم من محاولة الصين السير في العديد من الطرق، أملًا في التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها تخفيف حدة العقوبات التجارية الأمريكية على اقتصادها، فإنها لا تزال تعاني بشكل رئيسي من انخفاض حجم تجارتها الخارجية بشكل عام في الآونة الأخيرة.
المدمرة-البريطانية دنكان (1)

هل تستعد بريطانيا للحرب بإرسال مدمرتها لإيران؟

دخلت بريطانيا بشكل واضح، خط المواجهة ضد إيران في الساعات القليلة الماضية، وتحديدا في أعقاب محاولة بعض الزوارق التابعة لطهران اعتراض إحدى ناقلات النفط العملاقة التابعة للمملكة المتحدة، ما كاد يسفر عن مواجهة عسكرية بحرية. المواجهة التي انتهت بتحذيرات شفَهية من جانب بريطانيا إلى الزوارق الإيرانية، كشفت عن احتمالات سياسية وعسكرية لمواجهة مباشرة بين القوات البريطاية ونظيراتها التابعة لطهران في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كان مسيطرا على الحكومة البريطانية خلال الساعات الماضية.
صواريخ-إس-400

تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
صواريخ-إس-400

سوريا المقصودة.. تركيا تتسلم أولى بطاريات «إس 400»

يبدو أن الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا في طريقها للتصاعد، بعد أن أعلنت أنقرة تسلّمها الشحنات الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400". وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" تم تسليمها إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلنطي، صباح اليوم، وهو الأمر الذي قد يدفع واشنطن إلى تنفيذ تهديداتها وفرض عقوبات على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب خرق حظر شراء الأسلحة الروسية الذي فرضته واشنطن على موسكو.
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بريكست (3)

هل تعيد القيادة البريطانية الجديدة «البريكست» للشعب؟

لا يزال ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" يمثل ورقة ضغط على المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة خلفًا لتيريزا ماي، حيث ينظر كل مرشح في الأوراق التي يمكن استغلالها من أجل استقطاب أكبر قدر من الجماهير سواء داخل الحزب أو في عموم بريطانيا. وكما يخطط المرشحون لتخطي الأزمات المختلفة ومواجهة الملفات التي كانت تمثل تحديات بالغة الصعوبات بالنسبة لتيريزا ماي، فإن هناك استعدادات موازية من جانب فئات عديدة داخل المجتمع البريطاني، والذي بدأ يكشف عن مطالبه للمرشحين.
حزب المحافظين

23 يوليو.. إعلان اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

صرح حزب المحافظين البريطاني، بأنه سيتم إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، يوم 23 يوليو المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. ونشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة.
جامعة-أوكسفورد. (2)

جامعة أوكسفورد تفوز.. من يرأس حكومة بريطانيا؟

نشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة، وسيكون هناك فائز واحد فقط، وهو جامعة أوكسفورد، فليست صدفة أن تكون الغالبية العظمى من النخبة الحاكمة في المملكة المتحدة درست هناك.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

جونسون VS هانت.. «البريكست» يهيمن على سباق خلافة ماي

يقع مستقبل بريطانيا الآن في أيدي 0.2% من سكانها، حيث سيقضي المرشحان الأخيران الراغبان في الفوز بمنصب تيريزا ماي كرئيس للوزراء، هذه الأيام في محاولة الفوز بأصوات 160 ألف عضو من أعضاء حزب المحافظين الحاكم، وسيتولى الفائز منهما رئاسة الحزب على الفور، وسيشكل حكومته لإدارة البلد الذي يضم 66 مليون مواطن. وانتهت مساء أمس الخميس، الجولة الخامسة من سلسلة من التصويتات الأولية لتصفية المرشحين لرئاسة الحزب إلى مرشحين اثنين فقط، أدلى فيها نواب الحزب في مجلس العموم بأصواتهم، وأسفرت عن حصول بوريس جونسون على المركز الأول بـ160 صوتا، وبعده جيريمي هانت 77 صوتا.
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