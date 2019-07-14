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شاي القرفة.. ينظم السكر ويساعد على فقدان الوزن

شاي القرفة ليس مهما فقط للجسم، ولكن للعقل أيضًا، حيث يعمل على تحسين المهارات المعرفية وزيادة التركيز والانتباه، لذا فأنت تملك وصفة فعالة للحفاظ على قدرتك في التركيز
تحرير:إسراء سليمان ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
شاي القرفة
شاي القرفة
نسمع عن الشاي الأخضر دائمًا وفوائده العظيمة المتمثلة في فقدان الوزن وحرق الدهون، إضافة إلى حماية القلب من الأمراض، ومن المؤكد أنك تعلم الكثير عن شاي الأعشاب الذي يقوم بتهدئة الأعصاب ومقاومة الأورام السرطانية، ومعالجة مشكلات الجهاز الهضمي، وحماية الجسم من الضعف والأنيميا، وتأخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، ومن بين أنواع الشاي الأشهر في العالم، يوجد شاي القرفة الذي يتميز بعدة فوائد رائعة، منها المساعدة في فقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب، نقلًا عن "healthline".
كيفية عمل شاي القرفة؟ قم بأخذ عود من عيدان القرفة وبعد ذلك ضعها في ماء مغلي لمدة 15 إلى 20 دقيقة، حاول قدر الإمكان أن تكون عيدان القرفة منغمرة في المياه المغلية لتحصل على أكبر قدر من الفوائد العلاجية والصحية، بعد هذه الخطوات يمكنك سكب كوب من شاي القرفة لتتمتع بمذاقه الرائع. وما يلي بعض من الفوائد المهمة
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منع-تساقط-الشعر

البيض والسمك.. أطعمة لوقف تساقط الشعر

"الشعر زينة البنت" من أكثر الجمل الشائعة التي ترددها الأمهات دائمًا؛ لتشجيع بناتهن على الاهتمام بالشعر وحمايته من التساقط، وليس النساء فقط فالرجال أيضًا يجب عليهم الاعتناء الجيد بالشعر، من خلال تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تحافظ على لمعان وكثافة الشعر، لذا يوصي خبراء التجميل باتباع نظام غذائي صحي لأن الشعر من أوائل الأشياء التي تتأثر في الجسم، فالشعر المقصف أو الهايش ما هو إلا دلائل على عدم العناية أو تناول أطعمة تفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة، نقلًا عن "timesofindia".
فواكه تساعد على فقدان الوزن

الموز وجوز الهند.. فواكه تزيد من وزنك

فقدان الوزن من الأشياء الأساسية في حياتنا، فهو الحلم المستمر معنا من أجل الوصول إلى أقصى معدل من الثقة بالنفس، ينقسم الجميع حول هذه الفكرة في أمرين، الشق الأول يميل دائمًا إلى اتباع أنظمة غذائية قد تكون فعالة في كثير من الأوقات، والشق الآخر يفضل ممارسة التمرينات الرياضية بشكل مستمر، ولكن لا أحد يختلف أن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في بلوغ هدفك، على سبيل المثال المانجو والموز وجوز الهند أحد أشهر عوامل فقدان الوزن، إضافة إلى أنواع أخرى من الطعام، نقلًا عن "timesofindia".
فوائد-الطحينة

الطحينة.. تحافظ على العظام وضغط الدم

من المؤكد أنك تناولت في ليالي رمضان الفول بالطحينة، متذكرًا الآن مذاقه الرائع الذي لا يشبه أي شيء، فالطحينة تتميز بكثير من الفوائد الغذائية الصحية والعلاجية، وترجع أهميتها إلى أن السمسم هو أحد مكوناتها الأساسية، ونظرًا لأنه غني بكثير من العناصر الغذائية، فهو يمنح الطحينة نفس الخصائص، فهي تعمل على الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية، وتوازن الهرمونات داخل جسم الإنسان، إضافة إلى العناية بالبشرة والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والتعزيز من الجهاز المناعي، نقلًا عن "healthline".
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