شاي القرفة.. ينظم السكر ويساعد على فقدان الوزن

شاي القرفة ليس مهما فقط للجسم، ولكن للعقل أيضًا، حيث يعمل على تحسين المهارات المعرفية وزيادة التركيز والانتباه، لذا فأنت تملك وصفة فعالة للحفاظ على قدرتك في التركيز
نسمع عن الشاي الأخضر دائمًا وفوائده العظيمة المتمثلة في فقدان الوزن وحرق الدهون، إضافة إلى حماية القلب من الأمراض، ومن المؤكد أنك تعلم الكثير عن شاي الأعشاب الذي يقوم بتهدئة الأعصاب ومقاومة الأورام السرطانية، ومعالجة مشكلات الجهاز الهضمي، وحماية الجسم من الضعف والأنيميا، وتأخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، ومن بين أنواع الشاي الأشهر في العالم، يوجد شاي القرفة الذي يتميز بعدة فوائد رائعة، منها المساعدة في فقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب، نقلًا عن "healthline".
كيفية عمل شاي القرفة؟
قم بأخذ عود من عيدان القرفة وبعد ذلك ضعها في ماء مغلي لمدة 15 إلى 20 دقيقة، حاول قدر الإمكان أن تكون عيدان القرفة منغمرة في المياه المغلية لتحصل على أكبر قدر من الفوائد العلاجية والصحية، بعد هذه الخطوات يمكنك سكب كوب من شاي القرفة لتتمتع بمذاقه الرائع.
وما يلي بعض من الفوائد المهمة
كيفية عمل شاي القرفة؟
قم بأخذ عود من عيدان القرفة وبعد ذلك ضعها في ماء مغلي لمدة 15 إلى 20 دقيقة، حاول قدر الإمكان أن تكون عيدان القرفة منغمرة في المياه المغلية لتحصل على أكبر قدر من الفوائد العلاجية والصحية، بعد هذه الخطوات يمكنك سكب كوب من شاي القرفة لتتمتع بمذاقه الرائع.
وما يلي بعض من الفوائد المهمة لشاي القرفة وتماثل في أهميتها جميع أنواع الشاي والأعشاب الموصى بها مسبقًا:
1- تنظيم السكر في الدم
وضحت العديد من الدراسات والأبحاث أن تناول شاي القرفة بانتظام ينتج عنه انخفاض في معدل السكر في الدم، ومن المعتقد أن تقل في هذه الحالة حساسية الأنسولين، وبالنسبة لهؤلاء الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، سيكون شاي القرفة فعالا بشكل كبير بالنسبة لهم؛ كما يجب مراقبة ارتفاع نسبة السكر في الدم باستمرار، إضافة إلى أن هذا النوع من العلاج الوقائي يساعد أيضًا في الوقاية من بعض الحالات المرضية مثل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.
2- فقدان الوزن
بجانب الفوائد الرائعة لمرضى السكري، تساعد القرفة أيضًا في تخزين كميات أقل من الدهون في الجسم، ومن خلال تقليل كميات الأنسولين التي ينتجها الجسم، فالقرفة تقلل أيضًا من السكر في الدم، ونتيجة لذلك سيمنع جسمك تراكم الدهون، وتدريجيا ستفقد الوزن الذي يزعجك، وكل ما تحتاجه للحصول على مثل هذه الفوائد، هو استهلاك كوب أو كوبين من القرفة في اليوم، وستجد نتائج رائعة.
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3- التعزيز من الجهاز المناعي
هناك عدد من المركبات العضوية الموجودة في القرفة لها تأثيرات مضادة للفيروسات والفطريات، وذلك يجعل كوبا واحدا من شاي القرفة أفضل خيار للتعزيز من وظائف الجهاز المناعي؛ لأن مضادات الأكسدة تمنع وتزيل الأجسام الغريبة المسببة للأمراض.
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4- الوقاية من الأمراض المزمنة
تتميز القرفة بمعدلات عالية من مضادات الأكسدة بما في ذلك الكاتيكين والسيانيد وغيرها من المركبات المهمة، وتعتبر مضادات الأكسدة خيارا مثاليا للقضاء على الجذور الحرة، وتحميك من الإجهاد التأكسدي أيضًا طوال اليوم، وهذا يعني أن شاي القرفة بشكل عام سيحميك من الأمراض المزمنة التي تظهر بشكل كبير كلما تقدمنا في العمر.
5- التحسين من عملية الهضم
وضحت العديد من الدراسات تحسنا كبيرا في الجهاز الهضمي لمن يتناولون شاي القرفة باستمرار، القرفة كأداة مساعدة في الجهاز الهضمي لها تأثير كبير في التحفيز من عصارات المعدة، وبالتالي هذا يجعل الهضم أكثر كفاءة وفاعلية، مما يؤدي إلى قلة فرص الإصابة بالانتفاخ أو الغازات والتشنج واضطرابات المعدة، كما أنها تحميك من التهاب الأمعاء الناتج عن القولون العصبي، ويعرف عن هذا الشاي أيضًا أنه يساعد في حالة إذا كنت تعاني من سوء التغذية أو فقدان الشهية.
6- التعزيز من وظائف المخ
شاي القرفة ليس مهما فقط للجسم، ولكن للعقل أيضًا، حيث يعمل على تحسين المهارات المعرفية وزيادة التركيز والانتباه، لذا فأنت تملك وصفة فعالة للحفاظ على قدرتك في التركيز.
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