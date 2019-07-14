شاي القرفة.. ينظم السكر ويساعد على فقدان الوزن

شاي القرفة ليس مهما فقط للجسم، ولكن للعقل أيضًا، حيث يعمل على تحسين المهارات المعرفية وزيادة التركيز والانتباه، لذا فأنت تملك وصفة فعالة للحفاظ على قدرتك في التركيز

تحرير:إسراء سليمان ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

شاي القرفة

نسمع عن الشاي الأخضر دائمًا وفوائده العظيمة المتمثلة في فقدان الوزن وحرق الدهون، إضافة إلى حماية القلب من الأمراض، ومن المؤكد أنك تعلم الكثير عن شاي الأعشاب الذي يقوم بتهدئة الأعصاب ومقاومة الأورام السرطانية، ومعالجة مشكلات الجهاز الهضمي، وحماية الجسم من الضعف والأنيميا، وتأخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، ومن بين أنواع الشاي الأشهر في العالم، يوجد شاي القرفة الذي يتميز بعدة فوائد رائعة، منها المساعدة في فقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب، نقلًا عن "healthline".

كيفية عمل شاي القرفة؟ قم بأخذ عود من عيدان القرفة وبعد ذلك ضعها في ماء مغلي لمدة 15 إلى 20 دقيقة، حاول قدر الإمكان أن تكون عيدان القرفة منغمرة في المياه المغلية لتحصل على أكبر قدر من الفوائد العلاجية والصحية، بعد هذه الخطوات يمكنك سكب كوب من شاي القرفة لتتمتع بمذاقه الرائع. وما يلي بعض من الفوائد المهمة