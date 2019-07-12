جريمة

الدم والنار.. جيران ملك يروون مشاهد حرق جثتها بحلوان

المتهم كان يخبئ البنزين في شقته، وخطط لجريمته مسبقًا.. وأحد الأطفال: كان بيتحرش بالأطفال.. والجيران: عايزين حق الطفلة اللي اتقتلت من غير ذنب
تحرير:محمد أبو زيد ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
ملك أحمد شبانة صاحبة الـ9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، لم تكن تعرف أن نهايتها ستكون مأساوية بهذا الشكل وستدفع حياتها ثمنا لخلافات والدها مع جاره الذي انتقم من والدها بقتله بطريقة بشعة، وقتلها هي الأخرى دون ذنب اقترفته لتلقى مصيرها بجوار والدها جثة متفحمة، بعدما سكب الجاني عليهما البنزين وأشعل في جثثهما النيران، وخرج ينفض يديه الآثمتين من الدماء ويبحث عن مكان يخفي به أدوات جريمته تاركا خلفه جثثا محروقة وطفلة في عمر الزهور ودما يغرق أرضية شقتهما المتواضعة.
في شقة متواضعة الحال بالطابق الثالث بمساكن التركيب في منطقة المثلث بمدينة حلوان، كان يعيش أحمد شبانة صاحب الـ39 عاما، برفقة طفلته "ملك" بعد قيام والدتها بخلع والدها عقب حبسه، ونشبت خلافات بين "شبانة" وجاره "جودة م. خ." بسبب شك الأول في وجود علاقة بين زوجته والجار وقيامه بتحريضها على إقامة دعوى خلع ضده
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انتشال غريق - أرشيفية

مصرع أم وابنتها في انقلاب سيارة بترعة المحمودية

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، أثر وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث انقلبت السيارة في الترعة بسبب السرعة الزائدة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بكفر الدوار بقيادة الرائد بهاء الكردى رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية من انتشال الجثتين، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام الشاملة، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث وانتداب فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثتين وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
الانتحار شنقا - أرشيفية

العثور على طفل مشنوق بدورة مياه مسجد بإيتاي البارود

عثر أهالي قرية جبارس قبلي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم، على جثة طفل مشنوق داخل دورة مياه بأحد المساجد، عقب أداء صلاة الجمعة، في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والرعب بين أهالي القرية، وجاري انتقال فريق من النيابة العامة لمكان الحادث داخل المسجد للمعاينة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بإيتاي البارود، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث البحيرة بقيادة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، من جهودها لكشف غموض الحادث ومعرفة أسبابه.
إنقلاب-ثلاجة-بضائع (3)

انقلاب ثلاجة بضائع بالطريق الدولي غرب الإسكندرية

شهد طريق وادي القمر غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، انقلاب سيارة نقب تحمل كونتتر ثلاجة، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، لكن الحادث تسبب في تكدس مروري بالطريق، وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب ثلاجة بضائع حمولة 40 قدم من أعلى مقطورة تريلا في الطريق الدولي، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة، إلى موقع الحادث، كما وصل عدد سيارات الإسعاف، ودورية من الإدارة العامة للمرور.
غرق

العثور على جثة بـ«مصرف كوبري 6» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية كوبرى 6 التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، على جثة رجل فى العقد الرابع من العمر، يدعى حمدي صبري جودة، 35 سنة، فى مصرف كوبري 6. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الحامول بالعثور على جثة رجل يرتدى ملابسه، وتم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، بعد إبلاغ الأهالى شرطة النجدة بالعثور على جثة بمياه المصرف.
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جريمة-حلوان (2)

«بنزين وجثتان».. كواليس محرقة بائع وطفلته في حلوان

خرج من زنزانته للنور يتشبث بالحياة، ضعف بصره ونال المرض من جسده النحيف، كان يأمل أن ينجو هو وطفلته بعد أن طلقت منه والدتها، كانت عكازه الذي يستند عليه بينما هي لا تعرف غيره، يعمل ليل نهار ليكسب لقمته بعرق جبينه، لينفق عليها من حلال، إلا أن شيطانا فظا غليظ القلب أنهى حياته في مشهد يسحق القلب فزعا، لم يتركه يعيش ويهنأ بحياته مع طفلته، كتب نهاية مأساوية يعجز كاتب أفلام رعب عن كتابتها، كادت الطفلة تموت من الخوف وقلبها يتوقف وهي ترى الجاني يجرد والدها من ملابسه ويسكب عليه البنزين، لم تتوقف فصول الجحيم وقتلها بينما لم تكن تولد "ملك" لتلقى في النار.
جثة-فتاة

سر «شبشب» كشف جريمة الانتقام والدم في البحيرة

"شبشب بمسرح الجريمة" قاد ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة إلى كشف لغز العثور على ربة منزل مقتولة غارقة في دمائها بمركز إيتاي البارود، بعد بلاغ تلقاه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، بالعثور على "م. ل. ح" 21 سنة، بها طعنات بالصدر والبطن داخل منزل زوجها، وكشفت معاينة الرائد إسلام السعدني رئيس وحدة مباحث إيتاي البارود، عن وجود جثة المجني عليها داخل إحدى حجرات المنزل مُكبلة اليدين والقدمين وبها طعنات.
اعدام

الإعدام لسائق قتل رجل أعمال وزوجته وأحرق جثتيهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد يوسف، بالإعدام شنقا لـ"م. هـ. م" سائق، لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ح. ح"، وزوجته "ر. ع. أ" وسرقتهما. تعود الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة رجل أعمال وزوجته متفحمتين داخل محل سكنهما بدائرة القسم.
جريمة-السلام (7)

«اللي هيقرب هيموت».. ليلة تقطيع «عريس السلام»

لم يدرك "أحمد" أنه لا مكان لأصحاب القلوب الرحيمة في عصر فرض فيه خفافيش الظلام سطوتهم، لا يعرفون سوى لغة الدم والسلاح، لم يتركوا مدينة السلام تنعم باسمها، وباتت لا تعرف إلا الحزن ولا تسمع سوى نعيق الغربان، كان يظن -وليس كل الظن إثما- أن الدنيا ليست بتلك القسوة، لم يغب عن يقينه أن عدالة السماء تقف بالمرصاد في وجه كل ظالم وتنصف ضعيفا قليل الحيلة، فعاش كما ظن واعتقد، واقفا يدافع عن مظلوم لا يقوى على الدفاع عن نفسه وحق ضائع على يد الأشرار الذين لم يتركوه وشأنه، قتلوه بدم بارد ليدفع حياته ثمنا غاليا بعدما طالته أيادي "ولاد الدم والظلام".
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