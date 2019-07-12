بيان.. أتلتيكو مدريد يطالب برشلونة بـ200 مليون يورو

تحرير:محمد جمال ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م

جريزمان

طلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من إدارة نادى برشلونة، في بيان رسمي دفع 200 مليون يورو مقابل ضم الفرنسي أنطوان جريزمان وليس 120 مليون يورو. وأعلن برشلونة اليوم الجمعة التعاقد مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، لمدة 5 سنوات، لكن الروخيبلانكوس يبدو أنهم قرروا التصعيد مع النادي الكتالوني. النادي العاصمي طلب الحصول على 200 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده قبل تخفيضه، والسبب أن برشلونة تفاوض مع اللاعب قبل المدة المحددة لتخفيض قيمة الشرط الجزائي، رغم إعلان رحيل اللاعب في شهر مايو الماضي، وفقا للبيان.

وجاء البيان كالتالى: "ظهر أنطوان جريزمان، ممثلا بمحاميه، في مقر دوري المحترفين لكرة القدم لإنهاء العقد الذي يربط اللاعب بأتلتيكو مدريد من جانب واحد، مع إيداع نادي برشلونة مبلغ 120 مليون يورو باسمه وبالنيابة عن جريزمان. ويرى أتلتيكو مدريد أن المبلغ المودع لا يكفي لتغطية فقرة الاستحواذ على اللاعب، لأنه