الكويت: ضبط مصريين متهمين بالانضمام إلى خلية إخوانية

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

الشرطة الكويتية - أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، أن أجهزتها الأمنية المختصة، تمكنت من القبض على خلية تابعة لتنظيم الإخوان، مشيرة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي وصفحتها على "تويتر"، إلى أن العناصر المضبوطة سبق وأن أصدر القضاء المصري، أحكام بحقهم وصلت إلى 15 عاما، موضحة أن تلك الخلية تمكنت من الهرب والتواري في الكويت، واتخذتها مقرا لها، إلى أن رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية، مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية.

وأضافت الداخلية الكويتية، أنها نجحت من ضبط عناصر الخلية الإخوانية في أماكن متفرقة، من خلال عملية أمنية استبقاية، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.وتواصل الجهات المعنية بالكويت، التحقيقات مع أفراد الخلية، للكشف عن من ساعدهم