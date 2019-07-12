إرهاب

الكويت: ضبط مصريين متهمين بالانضمام إلى خلية إخوانية

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
الشرطة الكويتية - أرشيفية
الشرطة الكويتية - أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، أن أجهزتها الأمنية المختصة، تمكنت من القبض على خلية تابعة لتنظيم الإخوان، مشيرة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي وصفحتها على "تويتر"، إلى أن العناصر المضبوطة سبق وأن أصدر القضاء المصري، أحكام بحقهم وصلت إلى 15 عاما، موضحة أن تلك الخلية تمكنت من الهرب والتواري في الكويت، واتخذتها مقرا لها، إلى أن رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية، مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية.
وأضافت الداخلية الكويتية، أنها نجحت من ضبط عناصر الخلية الإخوانية في أماكن متفرقة، من خلال عملية أمنية استبقاية، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.وتواصل الجهات المعنية بالكويت، التحقيقات مع أفراد الخلية، للكشف عن من ساعدهم
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وفاة 5 أشخاص وإصابة 40 في هجوم نفذه قاصر بأفغانستان

نفذ قاصر هجوما انتحاريا خلال حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية «بتشيراجام»، في إقليم بشرق أفغانستان نتج عنه مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 شخصا آخرين، جراء التفجير الذي نفذه الانتحاري وسط المدعوين، ولم تعلن أي جهة مصنفة إرهابية مسؤوليتها عن هذا الحادث، في الوقت الذي خرجت فيه حركة طالبان لتنفي مسؤوليتها عن هذا الاعتداء عبر متحدث باسمها، وتعاني أفغانستان من وقوع هجمات إرهابية على فترات مختلفة، حيث كانت مقرا لجماعات إرهابية مختلفة أبرزها تنظيم القاعدة الذي كان يقوده أسامة بن لادن .
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قتلى وجرحى في تفجير استهدف قيادات ليبية

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري، بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وسقوط عدد من الجرحى. وقالت مصادر ليبية، إن التفجير استهدف قيادات في القوات الخاصة الليبية بمدينة بنغازي، مشيرة إلى نجاة قيادات في قوات الصاعقة من التفجير الانتحاري، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، أعلن مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، مساء يوم الأحد الماضي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس.
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«الدرونز».. من أيدي الجنود لمنفذي العمليات الإرهابية

مع كل تطور تكنولوجي تتطور بالتبعية الأدوات الحربية، ومن وقت لآخر تحدث طفرات في الأسلحة، وتتهافت الدول المختلفة حول العالم على ضم كل ما هو جديد ومتطور إلى جيوشها، لتضمن لنفسها دائما القوة، وتظل مؤمّنة بأكبر قدر ممكن ضد أي اعتداء خارجي، لكن الأزمة تكمن في انتقال الأسلحة الجديدة من أيدي الجنود والعسكريين إلى الجماعات الإرهابية، التي تعكف في بعض الأحيان على تطوير تلك الأسلحة، وتوجيه ضربات قاتلة بها، وتنفيذ العديد من أعمال العنف والدمار، التي زادت المخاوف منها بعد تمكن تلك الجماعات من الحصول على "الدرونز" وتسييرها لتنفيذ عملياتها الإجرامية بها.
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ردع طائرات الدرونز.. دول العالم تحاول حماية نفسها

في الوقت الذي تسعى فيه الدول على اختلافها لتأمين نفسها ضد الأعمال الإرهابية والتجسس والاختراق، وتعمل على تطوير أدواتها على الدوام في سبيل ذلك، يتسارع في المقابل حراك الجماعات الإرهابية من أجل استخدام أحدث الأساليب لتنفيذ خططهم الإرهابية، وترويع الآمنين، كما تتصاعد استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة للتجسس والمراقبة، ومع تزايد استخدام الطائرات بدون تيار "درونز" في أنحاء العالم، كان من الضروري وضع حد رادع لها، كي لا يتم استغلالها في أعمال الإرهاب والتجسس وغيرها.
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