مصرع أم وابنتها في انقلاب سيارة بترعة المحمودية

تحرير:محمود عبدالصبور ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

انتشال جثة - صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، أثر وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث انقلبت السيارة في الترعة بسبب السرعة الزائدة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بكفر الدوار بقيادة الرائد بهاء الكردى رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية من انتشال الجثتين، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام الشاملة، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث وانتداب فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثتين وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء جمال القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بدائرة مركز كفر الدوار. انتقل على الفور الرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار وسيارة إسعاف، الرائد بهاء الكردي رئيس قطاع