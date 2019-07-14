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البيض والسمك.. أطعمة لوقف تساقط الشعر

تحتوي العديد من الأسماك مثل السلمون على بعض العناصر الهامة التي تعزز بفاعلية من نمو الشعر، كما أنه غني بالفوسفور والزنك، لذا عليك أن تدرجه في نظامك الغذائي
تحرير:إسراء سليمان ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
تساقط الشعر
تساقط الشعر
"الشعر زينة البنت" من أكثر الجمل الشائعة التي ترددها الأمهات دائمًا؛ لتشجيع بناتهن على الاهتمام بالشعر وحمايته من التساقط، وليس النساء فقط فالرجال أيضًا يجب عليهم الاعتناء الجيد بالشعر، من خلال تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تحافظ على لمعان وكثافة الشعر، لذا يوصي خبراء التجميل باتباع نظام غذائي صحي لأن الشعر من أوائل الأشياء التي تتأثر في الجسم، فالشعر المقصف أو الهايش ما هو إلا دلائل على عدم العناية أو تناول أطعمة تفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة، نقلًا عن "timesofindia".
يضيف الشعر الجميل إلى شخصيتك، وتحقيق ذلك غالبًا يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة في صالونات التجميل، ولكن هذه الحلول ليست فعالة بشكل كبير على المدى البعيد، ومن المثير للاهتمام أن شعرك ينمو نحو 1.25 سم شهريًا، و15 سم سنويًا، ومع ذلك فإن نمو الشعر يعتمد على كثير من الأشياء مثل النظام الغذائي والعناية بالشعر، وفي
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فواكه تساعد على فقدان الوزن

الموز وجوز الهند.. فواكه تزيد من وزنك

فقدان الوزن من الأشياء الأساسية في حياتنا، فهو الحلم المستمر معنا من أجل الوصول إلى أقصى معدل من الثقة بالنفس، ينقسم الجميع حول هذه الفكرة في أمرين، الشق الأول يميل دائمًا إلى اتباع أنظمة غذائية قد تكون فعالة في كثير من الأوقات، والشق الآخر يفضل ممارسة التمرينات الرياضية بشكل مستمر، ولكن لا أحد يختلف أن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في بلوغ هدفك، على سبيل المثال المانجو والموز وجوز الهند أحد أشهر عوامل فقدان الوزن، إضافة إلى أنواع أخرى من الطعام، نقلًا عن "timesofindia".
فوائد-الطحينة

الطحينة.. تحافظ على العظام وضغط الدم

من المؤكد أنك تناولت في ليالي رمضان الفول بالطحينة، متذكرًا الآن مذاقه الرائع الذي لا يشبه أي شيء، فالطحينة تتميز بكثير من الفوائد الغذائية الصحية والعلاجية، وترجع أهميتها إلى أن السمسم هو أحد مكوناتها الأساسية، ونظرًا لأنه غني بكثير من العناصر الغذائية، فهو يمنح الطحينة نفس الخصائص، فهي تعمل على الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية، وتوازن الهرمونات داخل جسم الإنسان، إضافة إلى العناية بالبشرة والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والتعزيز من الجهاز المناعي، نقلًا عن "healthline".
سلطة-البنجر

البنجر غني بالحديد.. أضيفيه لهذه الأطباق

البنجر من الخضراوات المفيدة ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية، فهو غني بكمية كبيرة من الحديد المهم للجسم، كما أنه يساعد من يعاني من الضغط المنخفض، ويرطب الجسم ويمنحه مناعة قوية، كما يفيد في تخفيف الإمساك وعلاج البواسير، فهو يتميز بلونه الأحمر الداكن، ويستخدمه البعض في السلطة أو لعمل العصير، كما يدخله البعض في صبغات الشعر، أو تناوله مخللا على مائدة الطعام. في السطور التالية نساعدك في التعرف على فوائد البنجر وبعض الأكلات التي يمكن أن نستخدمه فيها بسهولة.
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