البيض والسمك.. أطعمة لوقف تساقط الشعر

تحتوي العديد من الأسماك مثل السلمون على بعض العناصر الهامة التي تعزز بفاعلية من نمو الشعر، كما أنه غني بالفوسفور والزنك، لذا عليك أن تدرجه في نظامك الغذائي
"الشعر زينة البنت" من أكثر الجمل الشائعة التي ترددها الأمهات دائمًا؛ لتشجيع بناتهن على الاهتمام بالشعر وحمايته من التساقط، وليس النساء فقط فالرجال أيضًا يجب عليهم الاعتناء الجيد بالشعر، من خلال تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تحافظ على لمعان وكثافة الشعر، لذا يوصي خبراء التجميل باتباع نظام غذائي صحي لأن الشعر من أوائل الأشياء التي تتأثر في الجسم، فالشعر المقصف أو الهايش ما هو إلا دلائل على عدم العناية أو تناول أطعمة تفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة، نقلًا عن "timesofindia".
يضيف الشعر الجميل إلى شخصيتك، وتحقيق ذلك غالبًا يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة في صالونات التجميل، ولكن هذه الحلول ليست فعالة بشكل كبير على المدى البعيد، ومن المثير للاهتمام أن شعرك ينمو نحو 1.25 سم شهريًا، و15 سم سنويًا، ومع ذلك فإن نمو الشعر يعتمد على كثير من الأشياء مثل النظام الغذائي والعناية بالشعر، وفي
يضيف الشعر الجميل إلى شخصيتك، وتحقيق ذلك غالبًا يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة في صالونات التجميل، ولكن هذه الحلول ليست فعالة بشكل كبير على المدى البعيد، ومن المثير للاهتمام أن شعرك ينمو نحو 1.25 سم شهريًا، و15 سم سنويًا، ومع ذلك فإن نمو الشعر يعتمد على كثير من الأشياء مثل النظام الغذائي والعناية بالشعر، وفي بعض الأحيان تكون نتيجة عوامل وراثية، لا نستطيع التغيير في ثوابت مثل تقدم العمر والوراثة، ولكن التغيير في نظامك الغذائي يساعد بشكل كبير في تحسين حالة شعرك.
يعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن هو مفتاح نمو الشعر وتقليل تساقطه، لا يوجد علاج للشعر يمكن أن يمنحك نتائج سريعة وفعالة، فإذا كان نظامك الغذائي غير متوازن، عليك بإضافة الأطعمة الآتية إلى نظامك الغذائي:
1- البيض
يعتبر البيض مصدرا جيدا للبرويتن والبيوتين، وبالتالي فهو يساعد في التحسين من حالة الشعر، والتعزيز من نموه وكثافته، إضافة إلى أن بصيلات الشعر مصنوعة في الأساس من البروتين، لذا فإن قلة البروتين في النظام الغذائي ينتج عنها تساقط في الشعر.
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ويعتبر البيوتين حيويا وضروريا بشكل كبير لإنتاج بروتين الشعر الذي يسمى بالكيراتين، ولهذا السبب تباع منتجات محملة بكمية كبيرة منه في الأسواق لعلاج مشكلات الشعر، بجانب ذلك أوضحت العديد من الأبحاث أن استهلاك البيوتين يعزز بشكل كبير من نمو الشعر.
2- السبانخ
تعتبر السبانخ هي أحد أشكال الخضراوات الورقية، بل أهمها لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية الهامة مثل حمض الفوليك والحديد وفيتامين (A، C)، وجميع هذه العناصر تعزز بشكل كبير من نمو الشعر، كما أن فيتامين A يساعد على التحفيز من إنتاج الدهون التي تحتاجها بصيلات الشعر، كما أنه يساعد فروة الرأس في الحفاظ على الزيوت الصحية والتقليل من الجفاف أو الحكة، فكوب من السبانج أي ما يعادل 30 جراما يزودك بـ50% من فيتامين A الذي يحتاجه يوميا.
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3- الأسماك الدهنية
تحتوي العديد من الأسماك مثل السلمون على بعض العناصر الهامة التي تعزز بفاعلية من نمو الشعر، كما أنه غني بالفوسفور والزنك، وكل منهما مصادر رائعة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أثبتت العديد من الدراسات أن الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 تعزز بشكل كبير من نمو الشعر، ومن خلال دراسة أخرى أُجريت على 120 امرأة، كشفت الدراسة أن تناول مكملات غذائية تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، إضافة إلى أن مضادت الأكسدة تقلل من تساقط الشعر.
4- الخضراوات الورقية
تحدثنا كثيرًا عن فوائدها في الحفاظ على الجهاز الهضمي في معدلات مثالية، والتخلص من اضطرابات القولون، إضافة إلى ذلك تتمتع بعدة فوائد تساعد في الحفاظ على الشعر، وفي الغالب فإن معظم الخضراوات محملة بكميات كبيرة من الألياف الغذائية، وإذا تناولت غذاء متوازنا من حيث العناصر، فلا تقلق حول صحة الشعر أو نموه، كما يجب عليك أن تضم عصير البصل إلى قائمة طعامك من أجل الحفاظ على نمو الشعر.
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