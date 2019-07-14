البيض والسمك.. أطعمة لوقف تساقط الشعر

تحتوي العديد من الأسماك مثل السلمون على بعض العناصر الهامة التي تعزز بفاعلية من نمو الشعر، كما أنه غني بالفوسفور والزنك، لذا عليك أن تدرجه في نظامك الغذائي

تحرير:إسراء سليمان ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

تساقط الشعر

"الشعر زينة البنت" من أكثر الجمل الشائعة التي ترددها الأمهات دائمًا؛ لتشجيع بناتهن على الاهتمام بالشعر وحمايته من التساقط، وليس النساء فقط فالرجال أيضًا يجب عليهم الاعتناء الجيد بالشعر، من خلال تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تحافظ على لمعان وكثافة الشعر، لذا يوصي خبراء التجميل باتباع نظام غذائي صحي لأن الشعر من أوائل الأشياء التي تتأثر في الجسم، فالشعر المقصف أو الهايش ما هو إلا دلائل على عدم العناية أو تناول أطعمة تفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة، نقلًا عن "timesofindia".

يضيف الشعر الجميل إلى شخصيتك، وتحقيق ذلك غالبًا يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة في صالونات التجميل، ولكن هذه الحلول ليست فعالة بشكل كبير على المدى البعيد، ومن المثير للاهتمام أن شعرك ينمو نحو 1.25 سم شهريًا، و15 سم سنويًا، ومع ذلك فإن نمو الشعر يعتمد على كثير من الأشياء مثل النظام الغذائي والعناية بالشعر، وفي