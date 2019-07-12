وفاة شقيق الكاتب عبدالرحيم كمال.. وعمر طاهر ينعيه

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

الكاتب عبدالرحيم كمال

رحل عن عالمنا صباح اليوم شقيق الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وحرص الكاتب عمر طاهر على نعيه، إذ كتب عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك": "خالص التعازي للكاتب الكبير عبدالرحيم كمال فى وفاة شقيقه أخينا المهندس محمد كمال".. كما شهدت الساعات الأولى من اليوم، أيضا رحيل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزًا في أحد المستشفيات، إذ أصيب بفشل كلوي، وظل في العناية المركزة حتى الوفاة، ونعى مهرجان القاهرة، الفقيد في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، قائلا إن "فارس السينما رحل".

وفقدت الفنانة داليا مصطفى، اليوم، والدتها، وأعلنت الصفحة الرسمية لها على "إنستجرام" الخبر وكتبت: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام،