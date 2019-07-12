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وفاة شقيق الكاتب عبد الرحيم كمال.. وعمر طاهر ينعيه

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
الكاتب عبد الرحيم كمال
الكاتب عبد الرحيم كمال
رحل عن عالمنا صباح اليوم شقيق الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وحرص الكاتب عمر طاهر على نعيه، إذ كتب عبر حسابه الرسمى على " فيسبوك": "خالص التعازي للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال فى وفاة شقيقه وأخونا المهندس محمد كمال".. كما شهدت الساعات الأولى من اليوم، أيضا رحيل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله في الساعات، بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزًا في أحد المستشفيات، إذ أصيب بفشل كلوي، وظل في العناية المركزة حتى الوفاة، ونعى مهرجان القاهرة، الفقيد في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، قائلًا إن "فارس السينما رحل".
وفقدت الفنانة داليا مصطفى، اليوم، والدتها، وأعلنت الصفحة الرسمية لها على "إنستجرام" الخبر وكتبت: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام،
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داليا-مصطفى

وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى بعد صراع مع المرض

أعلن الحساب الرسمي للفنانة داليا مصطفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وفاة والدتها، صباح اليوم الجمعة، حيث شيع جثمانها من مسجد الحصرى فى أكتوبر. وجاء في الحساب: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام، كشفت "داليا" عبر حسابها على "إنستجرام"، عن حالة والدتها التي تعرضت لوعكة صحية صعبة، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها بالشفاء.
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رمضان ينشر فيديو لعمر الشريف حين اختاره «ولي العهد»

وجه الفنان محمد رمضان، اليوم الجمعة، رسالة إلى النجم العالمي الراحل عمر الشريف، في ذكرى وفاته، التي تحل في 10 يوليو من كل عام، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام». وتذكر رمضان موقفا جمعه بالفنان الراحل خلال بداياته، وكيف كان لهذا الموقف تأثير كبير فيه، إذ قال: "أستاذنا ونجمنا العالمي الراحل عمر الشريف، الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا صاحب القلب الأبيض. لا أنسى ذكرى وفاتك، وأيضا لا أنسى كلماتك عني عندما كان عمري تسعة عشر عاما، في عز بدايتي الصعبة، وكنت على وشك اليأس".
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وفاة شهدي نجيب سرور بعد صراع مع المرض

توفي، صباح اليوم الجمعة، المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور، نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، في أحد مستشيفات دولة الهند التي انتقل للعيش بها. يذكر أن أسرة سرور، وجهت مؤخرا عدة استغاثات بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عدد كبير من المثقفين يتعاطفون مع حالته, ومن جانبها، قامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالتواصل مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية.
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طارق الشناوي ويسري نصر الله في وداع يوسف رزق الله

شيع جثمان الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، إلى مثواه الأخير من مسجد السلطان في مصر الجديدة، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه هناك. وحضر الجنازة عدد غير قليل من أصدقاء ومحبي وتلاميذ الفقيد، ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصر الله، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبد الجليل، ولم يتمالك البعض دموعهم وهم في وداع الراحل، متذكرين الكثير من المواقف التي جمعتهم به. رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، على أثر إصابته بفشل كلوي.
شهدى-نجيب-سرور (2)

وفاة شهدي نجيب سرور بعد صراع مع المرض

توفي، صباح اليوم الجمعة، المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور، نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، في أحد مستشيفات دولة الهند التي انتقل للعيش بها. يذكر أن أسرة سرور، وجهت مؤخرا عدة استغاثات بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عدد كبير من المثقفين يتعاطفون مع حالته, ومن جانبها، قامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالتواصل مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية.
يوسف-شريف-رزق الله (2)

صناع السينما ينعون رزق الله: علمنا حب الشاشة الكبيرة

"فارس السينما".. هكذا وصف النقاد والمخرجون، الناقد السينمائي الراحل، يوسف شريف رزق الله، الذي توفى صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض. "رزق الله" دخل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لفشل كلوي، وكانت حالته قد استقرت منذ الأربعاء الماضي، حسب زوجته، إلا أنها عادت وتدهورت، ليتوفى في ساعة مبكرة من اليوم. الراحل من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره. الكثير من التعازي قيلت في المتوفى، وكلها اتفقت على تأثيره في غرس حب السينما في نفوسهم.
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تشييع جثمان يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين

قال أحمد ابن الناقد السينمائي الراحل، يوسف شريف رزق الله، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إنه ستؤدى صلاة الجنازة على والده من مسجد السلطان حسين في مصر الجديدة، بعد صلاة الجمعة، ومن هناك سيشيع جثمانه. رزق الله، الذي كان يشغل منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزًا في أحد المستشفيات، إذ أصيب بفشل كلوي، وظل في العناية المركزة حتى الوفاة. ونعى مهرجان القاهرة، الفقيد في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، قائلًا إن "فارس السينما رحل".
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