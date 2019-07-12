وفاة شقيق الكاتب عبد الرحيم كمال.. وعمر طاهر ينعيه

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

الكاتب عبد الرحيم كمال

رحل عن عالمنا صباح اليوم شقيق الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وحرص الكاتب عمر طاهر على نعيه، إذ كتب عبر حسابه الرسمى على " فيسبوك": "خالص التعازي للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال فى وفاة شقيقه وأخونا المهندس محمد كمال".. كما شهدت الساعات الأولى من اليوم، أيضا رحيل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله في الساعات، بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزًا في أحد المستشفيات، إذ أصيب بفشل كلوي، وظل في العناية المركزة حتى الوفاة، ونعى مهرجان القاهرة، الفقيد في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، قائلًا إن "فارس السينما رحل".

وفقدت الفنانة داليا مصطفى، اليوم، والدتها، وأعلنت الصفحة الرسمية لها على "إنستجرام" الخبر وكتبت: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام،