تجنب النوبات القلبية بتلك العادات الصحية

أعلنت جمعية القلب الأمريكية أن عيش حياة مستقرة لا يؤدي فقط إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل يمكن تجنب هذا الخطر من الأساس
أمراض القلب والأوعية الدموية تهاجم ملايين الأشخاص حول العالم، ولكن باتباع نظام غذائي معين وتحسين العادات الصحية، فإنه يمكن خفض خطر الإصابة بتلك الأمراض لما يقرب من 80% لدى الرجال.
وتصدر جمعية القلب الأمريكية إحصائيات أمراض القلب سنويا، ويموت نحو الثلث نتيجة إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفي حالة عدم الإمساك بزمام الأمور حتى عام 2030، سيصل عدد ضحايا هذه الأمراض إلى 23.6 مليون شخص سنويا، وهو رقم مثير للرعب. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
قبل تغيير نمط حياتك، يجب وضع العادات الخاطئة التي تقوم بها أمامك لتصحيح مسارك، وبعدها من الأفضل وضع جدول محدد لأفضل النظم الغذائية والعادات الصحية التي يجب اتباعها، وبالطبع استشارة الطبيب أمر لازم في تلك الخطوات، كما وجدت إحدى الدراسات التي أجريت في معهد كارولنسكا أن العادات الآتية يمكنها خفض خطر الإصابة
قبل تغيير نمط حياتك، يجب وضع العادات الخاطئة التي تقوم بها أمامك لتصحيح مسارك، وبعدها من الأفضل وضع جدول محدد لأفضل النظم الغذائية والعادات الصحية التي يجب اتباعها، وبالطبع استشارة الطبيب أمر لازم في تلك الخطوات، كما وجدت إحدى الدراسات التي أجريت في معهد كارولنسكا أن العادات الآتية يمكنها خفض خطر الإصابة بالنوبة القلبية بما يقرب من 80%.
النشاط البدني هو المفتاح
أعلنت جمعية القلب الأمريكية أن عيش حياة مستقرة لا يؤدي فقط إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل يمكن تجنب هذا الخطر من الأساس. اقرأ أيضا: كوب يوميا من هذه الفاكهة يحميك من أمراض القلب
وفحص قسم أمراض القلب والأوعية الدموية في مركز أوكسنر الطبي في نيو أورليانز نتائج استخدام إعادة التأهيل القلبي، ليجدوا أن النشاط البدني ليس وسيلة ثانوية للوقاية، بل أساسية، حيث تبين أن التمرينات تقلل مستويات الدهون في البلازما وتصحح مؤشرات السمنة، كما أنها تحسن أيض الجلوكوز، وتقلل الالتهاب، وتعزز الصحة النفسية للمصابين بأمراض القلب التاجية.
ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير أن ممارسة التمارين الرياضية بشدة أو اختيار التمرينات الشديدة قد يكون مؤذيا للقلب؛ لذا يجب اختيار التمرينات البسيطة.
كما أصدر معهد العلوم الطبية الحيوية والحياة نتائج تفيد أن التمرين يقوي القدرة الوظيفية للعضلات الهيكلية ويخفض المقاومة. يهمك أن تعرف: قضاء سنوات أطول في التعليم يقلل من أمراض القلب
العلاج بالغذاء كالدواء
قدم الباحثون لبعض المشاركين حمية البحر الأبيض المتوسط، ووجدوا أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية انخفض بنسبة 50% إلى 70%، وأرجع العلماء جزءًا كبيرًا من الفضل في ذلك إلى استخدام زيت الزيتون بشكل متسق في وصفات البحر الأبيض المتوسط.
يوفر زيت الزيتون المركبات الدهنية، وفيتامين E، مع مضادات الأكسدة القوية، والخصائص المضادة للالتهابات التي تقلل من الوذمة الداخلية والخارجية.
تجنب السموم
تم تأكيد أن تدخين السجائر يزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، واضطرابات الأوعية الدموية الطرفية، ومرض الشريان التاجي. اقرأ أيضا: بدهون أقل.. احمي نفسك من خطر سرطان الثدي
كما تم ربطه بالتهاب البطانة والخلل الوظيفي أو الاضطراب في قدرات الاسترخاء والتقلص داخل الشرايين، وهذا يؤدي إلى تصلب الشرايين، كما تم الربط بين النيكوتين وأول أكسيد الكربون الموجودين في دخان التبغ، وأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة.
خيارات نمط الحياة قابلة للتعديل لتعزيز صحة القلب
1- احصل على نوع من النشاط البدني، مثل المشي، على الأقل 25 دقيقة كل يوم.
2- تجنب جميع أنواع دخان التبغ.
3- تناول الأطعمة الطازجة العضوية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة بأقل قدر ممكن من المعالجة.
4- تجنب الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والسكريات المعالجة والحبوب المخصبة.
5- يمكنك اختيار اللحوم الخالية من الدهون والأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.
6- ادمج الأطعمة الفائقة مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور والبقوليات، في المدخول الغذائي الروتيني.