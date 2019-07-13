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تجنب النوبات القلبية بتلك العادات الصحية

أعلنت جمعية القلب الأمريكية أن عيش حياة مستقرة لا يؤدي فقط إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل يمكن تجنب هذا الخطر من الأساس
تحرير:فيروز ياسر ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب والأوعية الدموية تهاجم ملايين الأشخاص حول العالم، ولكن باتباع نظام غذائي معين وتحسين العادات الصحية، فإنه يمكن خفض خطر الإصابة بتلك الأمراض لما يقرب من 80% لدى الرجال. وتصدر جمعية القلب الأمريكية إحصائيات أمراض القلب سنويا، ويموت نحو الثلث نتيجة إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفي حالة عدم الإمساك بزمام الأمور حتى عام 2030، سيصل عدد ضحايا هذه الأمراض إلى 23.6 مليون شخص سنويا، وهو رقم مثير للرعب. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
قبل تغيير نمط حياتك، يجب وضع العادات الخاطئة التي تقوم بها أمامك لتصحيح مسارك، وبعدها من الأفضل وضع جدول محدد لأفضل النظم الغذائية والعادات الصحية التي يجب اتباعها، وبالطبع استشارة الطبيب أمر لازم في تلك الخطوات، كما وجدت إحدى الدراسات التي أجريت في معهد كارولنسكا أن العادات الآتية يمكنها خفض خطر الإصابة
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