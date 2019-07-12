نائب رئيس قاسم باشا التركي يصدم تريزيجيه

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

تريزيجيه

أكد حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا على تقدم نادي أستون فيلا وفريق بريطاني آخر بعرض رسمي من أجل التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق التركي والمنتخب الوطني والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، حيث شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.

وأضاف حسن حلمي في تصريحاته مع صحيفة (الصباح) التركية: "عرض بقيمة 5 مليون يورو، وآخر بقيمة 7.5 مليون يورو". وتابع: "أيا كانت العروض فإننا لن نقبل بأي عرض أقل من 15 مليون يورو". وواصل: "الموسم الماضي، أحد الأندية السعودية طلب التعاقد مع تريزيجيه ورفضنا العرض، تريزيجيه سيجلب 15 مليون يورو لقاسم باشا

وأضاف حسن حلمي في تصريحاته مع صحيفة (الصباح) التركية: "عرض بقيمة 5 مليون يورو، وآخر بقيمة 7.5 مليون يورو".



وتابع: "أيا كانت العروض فإننا لن نقبل بأي عرض أقل من 15 مليون يورو".



وواصل: "الموسم الماضي، أحد الأندية السعودية طلب التعاقد مع تريزيجيه ورفضنا العرض، تريزيجيه سيجلب 15 مليون يورو لقاسم باشا أو لن يرحل".



وقال رئيس قاسم باشا: "أعتقد أن تريزيجيه سيبقى مع قاسم باشا الموسم المقبل، إذا استمر وظهر بشكل جيد في النصف الأول من الموسم، قد يُقدم أحد الأندية 15 مليون يورو للحصول على خدماته في سوق الانتقالات الشتوية".



وأكدت شبكة بي بي سي البريطانية في تقرير حصري سابق لها استعداد نادي أستون فيلا لتقديم عرض بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لقاسم باشا من أجل ضم تريزيجيه.