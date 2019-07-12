«مدنية الدولة» مطلب الجزائريين في الجمعة 21

استمر المتظاهرون في رفع المطالب نفسها منذ استقالة الرئيس السابق في الثاني من أبريل الماضي، المتمثلة في بناء دولة مدنية ورحيل كافة رموز النظام السابق
ليلة حافلة عاشتها شوارع العاصمة الجزائر، أمس الخميس، بعد أن تمكن المنتخب الوطني من الوصول لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.
واليوم الجمعة، كان المواطنون على موعد للمشاركة في مظاهراتهم الأسبوعية للجمعة الحادية والعشرين على التوالي، منذ بداية الحراك في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، اعتراضا على تقديم الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة أوراق ترشحه للفوز بالعهدة الخامسة في رئاسة البلاد.
واقتصرت المسيرات على أعداد قليلة مقارنة بالمسيرات الضخمة التي شهدتها البلاد منذ بدء الحراك، رافعة شعارات للتأكيد على مدنية الدولة.
وأشارت "إرم نيوز" إلى أن تأهل منتخب الجزائر لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، هيمن على مظاهرات اليوم.
وأضافت أن قوات الأمن الجزائرية عززت تواجدها في كل نواحي العاصمة، حيث لوحظ انتشار مكثف لعناصر أمنية بالزي المدني والرسمي وعربات الشرطة.
وأغلقت قوات الأمن ساحة البريد المركزي، التي تعد
وأشارت "إرم نيوز" إلى أن تأهل منتخب الجزائر لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، هيمن على مظاهرات اليوم.
وأضافت أن قوات الأمن الجزائرية عززت تواجدها في كل نواحي العاصمة، حيث لوحظ انتشار مكثف لعناصر أمنية بالزي المدني والرسمي وعربات الشرطة.
وأغلقت قوات الأمن ساحة البريد المركزي، التي تعد مقر انطلاق المظاهرات منذ بدء الحراك ضد نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقالت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، إن عربات كثيرة للشرطة ركنت على جوانب الطرقات ما قلص المساحة المتاحة لحركة المحتجين، مضيفة أنه تم صب زيت محركات على سلالم ومقابض مداخل محطات المترو وأعمدة الكهرباء التي اعتاد متظاهرون الوقوف عندها.
وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن الشرطة ألقت القبض، صباح اليوم، على نحو عشرة متظاهرين دون مبرر واضح.
على وقع الاحتجاجات.. الجزائر تدخل في فراغ دستوري
وعلق سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان على التضييق الأمني على المتظاهرين قائلا: "هذا الصباح تكرر الديكور ذاته والممارسات ذاتها: حواجز تفتيش للدرك عند مداخل العاصمة، انتشار أمني كثيف يحتل مسار المحتجين، نشر عناصر أمن باللباس المدني في كل مكان، تفتيش مارة، توقيف".
وقالت "إرم نيوز" إن الاحتجاجات في العاصمة الجزائر، اقتصرت على بضع مئات، ما طرح تساؤلات حول ضعف الدعوة للمظاهرات، والسبب وراء التراجع الكبير في أعداد المتظاهرين.
واستمر المتظاهرون في رفع المطالب نفسها منذ استقالة الرئيس السابق في الثاني من أبريل الماضي، المتمثلة في بناء دولة مدنية ورحيل كافة رموز النظام السابق.
ورفع المتظاهرون دعوات لتكريس الدولة المدنية، وذلك ردا على تصريحات قيادة الأركان الأسبوع الماضي، والتي تتهم "مندسين" في المظاهرات برفع شعار "الدولة مدنية وليست عسكرية"، بحسب مراسلة شبكة "فرانس 24" في الجزائر.
وكانت تصريحات هيئة أركان الجيش قد اعتبرت المطالبة بمدنية الدولة من الشعارات "الكاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا".
وكان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قد وصف دعوات مدنية الدولة، في وقت سابق خلال هذا الأسبوع، بأنها "أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية"، وذلك بهدف "التشكيك في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها".
سليمان شنين.. معارض إسلامي وصل لقبة برلمان الجزائر
وتأتي هذه المظاهرات، بعد أسبوع حافل بالأحداث، حيث استمرت السلطات في حملتها لاعتقال مسؤولين في قضايا فساد، بالإضافة لانتخاب النائب المعارض سليمان شنين رئيسا للبرلمان.
كما أنها الجمعة الأولى بعد انقضاء مدة التسعين يوما المقررة وفق الدستور للرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح، في 9 يوليو الجاري.
وكان بن صالح قد أعلن أنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد في موعد لم يحدد بعد، وذلك بعد إلغاء الانتخابات التي كان مقررا لها 4 يوليو بسبب عدم وجود مرشحين.
ووجه قايد صالح، خلال تصريحاته، رسالة إلى المعارضين للحل الدستوري، وإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلا: "إن هذه الانتخابات الرئاسية نعتبرها مفتاحا حقيقيا للولوج إلى بناء دولة قوية، على الرغم من العقبات التي يحاول وضعها الرافضون للسير الحسن لهذا المسار الدستوري".