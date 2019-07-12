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«مدنية الدولة» مطلب الجزائريين في الجمعة 21

استمر المتظاهرون في رفع المطالب نفسها منذ استقالة الرئيس السابق في الثاني من أبريل الماضي، المتمثلة في بناء دولة مدنية ورحيل كافة رموز النظام السابق
تحرير:أحمد سليمان ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م
الجزائر
الجزائر
ليلة حافلة عاشتها شوارع العاصمة الجزائر، أمس الخميس، بعد أن تمكن المنتخب الوطني من الوصول لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. واليوم الجمعة، كان المواطنون على موعد للمشاركة في مظاهراتهم الأسبوعية للجمعة الحادية والعشرين على التوالي، منذ بداية الحراك في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، اعتراضا على تقديم الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة أوراق ترشحه للفوز بالعهدة الخامسة في رئاسة البلاد. واقتصرت المسيرات على أعداد قليلة مقارنة بالمسيرات الضخمة التي شهدتها البلاد منذ بدء الحراك، رافعة شعارات للتأكيد على مدنية الدولة.
وأشارت "إرم نيوز" إلى أن تأهل منتخب الجزائر لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، هيمن على مظاهرات اليوم. وأضافت أن قوات الأمن الجزائرية عززت تواجدها في كل نواحي العاصمة، حيث لوحظ انتشار مكثف لعناصر أمنية بالزي المدني والرسمي وعربات الشرطة. وأغلقت قوات الأمن ساحة البريد المركزي، التي تعد
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السعودية تتوقع حالة الطقس أيام الحج: حر ومطر ورياح

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من أن الطقس خلال موسم الحج سيكون شديد الحرارة، بحسب الوكالة الرسمية "واس". وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، على مكة المكرمة والمدينة المنورة، إن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيا للاعتدال ليلا، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
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المجلس العسكري السوداني يكشف عن محاولة انقلاب(فيديو)

كشفت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، عن محاولة انقلابية فاشلة، بحسب "سكاي نيوز عربية". ووفقا لما نشره التلفزيون السوداني، فإنه تم إحباط محاولة انقلاب كانت تنفذ ضد أعضاء المجلس العسكري. ويوم الأحد الماضي، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة". وأضاف البرهان في تصريح لـ"العربية"، أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة".
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تونس تنتشل جثث 38 مهاجرًا بعد غرق قاربهم

قال الهلال الأحمر التونسي، اليوم الخميس، إن السلطات التونسية انتشلت جثث 38 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي، موضحًا أن العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى 58 جثه. جاء ذلك بعد أن أكد الهلال الأحمر، في وقت سابق من اليوم، أن 70 شخصا كانوا على متن الزورق الذي انقلب مساء الأربعاء 3 يوليو في البحر قبالة تونس، لافتا إلى أن 4 ناجين أبلغوا خفر السواحل الخميس، أن المركب غرق عند ساحل جرجيس، جنوب شرقي تونس، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.
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انفجار سيارة مفخخة قرب كنيسة بسوريا (صور)

أفادة قناة العربية، بانفجرت سيارة مفخخة، اليوم الخميس، قرب كنيسة في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا. وهز تفجير انتحاري حي الوسطى ذا الأغلبية المسيحية، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان. وبحسب "العربية" فإن سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى مكان التفجير، فيما منعت قوات النظام الصحفيين من الاقتراب. ولم ترد أي معلومات عن الإصابات إلا أن شهود عيان أكدوا أن سكان المبنى المقابل للتفجير، الذي اندلعت فيه النيران بقوا عالقين. وقتل 5 مدنيين على الأقل وسقط عدد من الجرحى، في 3 يوليو الجاري، في تفجير انتحاري استهدف مدينة السويداء في جنوب سوريا.?
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سليمان شنين.. معارض إسلامي وصل لقبة برلمان الجزائر

على وقع حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه الجزائر ورفض الحراك الشعبي لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، شهد هذا البلد مفاجأة سياسية، بعد فوز المعارض سليمان شنين برئاسة البرلمان الجزائري خلفا لمعاذ بوشارب. ففي سابقة تاريخية، أعلن كل المترشحين لرئاسة البرلمان الجزائري سحب ترشيحاتهم وتزكية رئيس المجموعة البرلمانية لاتحاد النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين الذي فاز أمس، حيث لم يسبق أن تربع أي مرشح لحزب معارض على رأس البرلمان، الذي كان حكرا على الشخصيات المقربة من السلطة الحاكمة، منذ تأسيسه عام 1977.
مظاهرات-في-الجزائر

على وقع الاحتجاجات.. الجزائر تدخل في فراغ دستوري

انتهت عهدة الرئيس الانتقالي في الجزائر عبد القادر بن صالح الذي تولى حكم البلاد بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، دون أن يضع الجزائر على أهم خطوات الفترة الانتقالية المتمثلة في تنظيم الانتخابات الرئاسية، فقد كلف الدستور الرئيس الانتقالي بتنظيم انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر، وحدد بن صالح تاريخ الرابع من يوليو الجاري موعدا لها، لكنه ألغي بقرار من طرف المجلس الدستوري لعدم توفر مرشحين. ولم يتم الإعلان عن تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية حتى الآن بعد إلغاء تلك التي كانت مقررة في خلال الشهر الجاري.
الجزائر (1)

استمرار مظاهرات الجزائر وسط اتهامات للمعارضة

منذ أن سقط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من شهر أبريل الماضي، بعد عشرين عاما في الحكم، ما زال الحراك الشعبي مستمرا لإسقاط أعمدة النظام البائد. المظاهرات التي بدأت في الثاني والعشرين من شهر فبراير 2019، اعتراضا على ترشيح بوتفليقة نفسه في انتخابات الرئاسة للفوز بالعهدة الخامسة، لم تنتهِ بعد، ففي الجمعة التاسعة عشرة، التي تقام فعاليتها اليوم، يستمر الجزائريون في المطالبة بإسقاط بقية وجوه النظام البائد، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر صالح.
علم الأمازيغ

الجيش يرفضها.. أزمة في الجزائر بسبب أعلام الأمازيغ

للأسبوع الثامن عشر على التوالي، تستمر المظاهرات في شوارع مدن الجزائر، للمطالبة باستبعاد وجوه النظام البائد، بعد إسقاط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والدعوة لبدء فترة انتقالية تديرها وجوه جديدة متفق عليها. إلا أن السلطات الجزائرية وعلى رأسها القوات المسلحة والرئاسة، تصر على اتباع الحل الدستوري، المتمثل في الدعوة لعقد انتخابات رئاسية. وشهدت مظاهرات اليوم أزمة جديدة، بعد أن نشبت مناوشات بين السلطات الأمنية وشبان يحملون الأعلام الأمازيغية، اعتراضا على قرارات المسؤولين بحظر رفع أي أعلام غير وطنية في المظاهرات.
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