دجوكوفيتش بعد التأهل: أستمتع دائما بهذه التجربة

تحرير:محمد جمال ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

دجوكوفيتش

أكد نوفاك دجوكوفيتش نجم التنس الصربى أن تأهله اليوم إلى نهائى بطولة "ويمبلدون" دائما ما كان حلما بالنسبة له، جاء ذلك فى تصريحات له عقب المباراة التى جمعت بينه وبين باوتيستا أجوو للاعب التنس الإسبانى، اليوم الجمعة، حيث تأهل نجم التنس الصربي، إلى سادس نهائي ببطولة "ويمبلدون" في مسيرته الاحترافية. وقال دجوكوفتيش حامل لقب "ويمبلدون" ثالث بطولات "الجراند السلام" التي فاز بها 4 مرات من فى تصريحات عقب اللقاء: "بطولة لطالما كانت حلما بالنسبة لي لذلك فإنني أستمتع دائما بهذه التجربة".

وأضاف صاحب الـ32 عاما أن المباراة كانت صعبة؛ لأنها في الدور نصف النهائي إضافة إلى أن باوتيستا أجوت حصل في كثير من الأحيان على مساندة الجماهير وتمكن من الفوز بالمجموعة الثانية وتعقيد الأمور شيئا ما. وأكمل عما إذا كان يفضل مواجهة نادال أم فيدرر في نهائي الأحد المقبل، أوضح دجوكوفيتش أن مدربه سيشاهد هذه

وأضاف صاحب الـ32 عاما أن المباراة كانت صعبة؛ لأنها في الدور نصف النهائي إضافة إلى أن باوتيستا أجوت حصل في كثير من الأحيان على مساندة الجماهير وتمكن من الفوز بالمجموعة الثانية وتعقيد الأمور شيئا ما.



وأكمل عما إذا كان يفضل مواجهة نادال أم فيدرر في نهائي الأحد المقبل، أوضح دجوكوفيتش أن مدربه سيشاهد هذه المباراة ويحللها، لافتا إلى أنه من محبي مواجهة نادال وفيدرر.



وحقق دجوكوفيتش، المصنف أول عالميا، الفوز اليوم الجمعة على أجوت بعد مباراة قوية حسمها اللاعب الصربي لصالحه بعد أربع مجموعات بواقع 6-2 و4-6 و6-3 و6-2، لينتظر الفائز من مواجهة السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال لملاقاته في النهائي.



وينتظر نجم التنس الصربى المتأهل من مباراة نادال وفيدرر ليلتقيه فى نهائى البطولة.