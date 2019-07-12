في قبرص.. الزمالك يختتم معسكره بالفوز على أمونيا

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م

الزمالك

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على نظيره أمونيا القبرصي، بهدف دون رد، في رابع اللقاءات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام، واستطاع الزمالك خلال التجربة الرابعة له أمام أمونيا القبرصي تقديم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا وتحقيق الفوز الثاني له، وتعود بعثة الفريق إلى القاهرة غدا السبت. وخاض الزمالك خلال معسكره 4 مباريات ودية، الاولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 – 3، والثانية أمام أنورثوسيس وانتهت بالتعادل 3 – 3، والثالثة أمام دوكسا وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر.

ونجح الثنائي حازم أمام وأحمد مدبولي في تشكيل جبهة خطيرة بالناحية اليمنى، كما شكل بهاء مجدي ومحمد إبراهيم خطورة من الناحية اليسرى، وظهر الانسجام والتفاهم الكبير بين ثنائي خط الوسط محمود عبدالعزيز ومحمد حسن. ودفع الجهاز الفني بأحمد سيد زيزو بديلا لأحمد مدبولي لزيادة الفاعلية الهجومية على مرمي أمونيا القبرصي،