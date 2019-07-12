رياضة

في قبرص.. الزمالك يختتم معسكره بالفوز على أمونيا

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م
الزمالك
الزمالك
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على نظيره أمونيا القبرصي، بهدف دون رد، في رابع اللقاءات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام، واستطاع الزمالك خلال التجربة الرابعة له أمام أمونيا القبرصي تقديم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا وتحقيق الفوز الثاني له، وتعود بعثة الفريق إلى القاهرة غدا السبت. وخاض الزمالك خلال معسكره 4 مباريات ودية، الاولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 – 3، والثانية أمام أنورثوسيس وانتهت بالتعادل 3 – 3، والثالثة أمام دوكسا وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر.
ونجح الثنائي حازم أمام وأحمد مدبولي في تشكيل جبهة خطيرة بالناحية اليمنى، كما شكل بهاء مجدي ومحمد إبراهيم خطورة من الناحية اليسرى، وظهر الانسجام والتفاهم الكبير بين ثنائي خط الوسط محمود عبدالعزيز ومحمد حسن. ودفع الجهاز الفني بأحمد سيد زيزو بديلا لأحمد مدبولي لزيادة الفاعلية الهجومية على مرمي أمونيا القبرصي،
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دجوكوفيتش بعد التأهل: أستمتع دائما بهذه التجربة

أكد نوفاك دجوكوفيتش نجم التنس الصربى أن تأهله اليوم إلى نهائى بطولة "ويمبلدون" دائما ما كان حلما بالنسبة له، جاء ذلك فى تصريحات له عقب المباراة التى جمعت بينه وبين باوتيستا أجوو للاعب التنس الإسبانى، اليوم الجمعة، حيث تأهل نجم التنس الصربي، إلى سادس نهائي ببطولة "ويمبلدون" في مسيرته الاحترافية. وقال دجوكوفتيش حامل لقب "ويمبلدون" ثالث بطولات "الجراند السلام" التي فاز بها 4 مرات من فى تصريحات عقب اللقاء: "بطولة لطالما كانت حلما بالنسبة لي لذلك فإنني أستمتع دائما بهذه التجربة".
محمود حسن تريزيجيه (1)

نائب رئيس قاسم باشا التركي يصدم تريزيجيه

أكد حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا على تقدم نادي أستون فيلا وفريق بريطاني آخر بعرض رسمي من أجل التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق التركي والمنتخب الوطني والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، حيث شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.
جريزمان

بيان.. أتلتيكو مدريد يطالب برشلونة بـ200 مليون يورو

طلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من إدارة نادى برشلونة، في بيان رسمي دفع 200 مليون يورو مقابل ضم الفرنسي أنطوان جريزمان وليس 120 مليون يورو. وأعلن برشلونة اليوم الجمعة التعاقد مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، لمدة 5 سنوات، لكن الروخيبلانكوس يبدو أنهم قرروا التصعيد مع النادي الكتالوني. النادي العاصمي طلب الحصول على 200 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده قبل تخفيضه، والسبب أن برشلونة تفاوض مع اللاعب قبل المدة المحددة لتخفيض قيمة الشرط الجزائي، رغم إعلان رحيل اللاعب في شهر مايو الماضي، وفقا للبيان.
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فرجاني أساسي.. وتغيير جديد في تشكيلة تونس ضد مدغشقر

أعلن آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة مدغشقر، التي ستجمعهما في التاسعة مساء الخميس، على استاد السلام، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزًا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها. وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة.
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الاتحاد الدولي لكرة اليد يعلن نظام مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن الفرق المشاركة ببطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي تستضيفها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس المقبل، ويمثل كرة اليد المصرية والإفريقية بها نادي الزمالك بطل السوبر الإفريقي. وأشار الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى أن عدد الفرق المشاركة في هذه النسخة 10 فرق هي: نادي الوحدة السعودي (المستضيف)- نادي برشلونة الإسباني (حامل اللقب)- الزمالك المصري (بطل إفريقيا)- نادي الدحيل القطري (بطل آسيا)- نادي فاردار المقدوني (بطل أوروبا).
اتحاد-الكرة

قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
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اتحاد الكرة يخاطب الزمالك لهذا السبب

قرر اتحاد الكرة المصري، مخاطبة نادي الزمالك غدًا الأربعاء، من أجل التعرف على موقفه من تعيين حكام أجانب لمبارياته المتبقية في بطولة الدوري، حيث يرغب اتحاد الكرة في معرفة موقف الزمالك، حتى يتسنى للجنة الحكام البدء في مخاطبة اتحادات أوروبية لترشيح حكام أجانب لمباريات الفريق المتبقية في الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي. وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس.
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