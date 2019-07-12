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إبراهيم عبد المجيد ينعي شهدى نجيب سرور: شملني الحزن

تحرير:كريم محجوب ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م
شهدي نجيب سرور
شهدي نجيب سرور
نعى الروائي والكاتب إبراهيم عبد المجيد، نجل الشاعر الكبير الراحل نجيب سرور، الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم الجمعة، بعد صراع طويل وغير متكافئ مع مرض سرطان الرئة، داخل أحد المستشفيات في الهند، حيث كان يقيم هناك مع والدته.. وجاء نعي إبراهيم عبد المجيد من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: "لا إله إلا الله.. توفي شهدي نجيب سرور، رغم أني لم أره منذ كان طفلاً، لكن شملني الحزن بعدد السنين التي مرت على وفاة نجيب سرور".
يذكر أن شهدي نجيب سرور، شارك في فيلم "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصر الله في عام 1998، واتجه للعمل كمصمم ومطور لمواقع الإنترنت على مستوى العالم. وانتقل شهدي، للعيش في الهند بعد صدور حكم ضده بالحبس لمدة عام بتهمة نشر مواد منافية للآداب، بسبب نشره لإحدى قصائد والده، تحمل عنوان "أميات"، وكتبت كتعبير عن إحباط
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شهدى-نجيب-سرور (2)

شهدي نجيب سرور.. حكم بحبسه سنة بسبب قصيدة لوالده

بعد استغاثات لإنقاذه، استسلم المترجم والمصمم شهدي نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، لمرض سرطان الرئة الذي صارعه سنوات طويلة، لتوافيه المنية في أحد مستشفيات الهند اليوم الجمعة. أسرة الفقيد طالبت مرارًا بمساعدته، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عددا كبيرا من المثقفين يتعاطفون مع حالته، وحينها تواصلت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية. وخلال السطور التالية نستعرض معكم أبرز محطات الراحل:
هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

وفد كويتي يزور دار الكتب والوثائق القومية

حل وفد من وزارة المالية الكويتية، ضيفًا على دار الكتب والوثائق القومية، صباح اليوم الخميس، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب الدكتور هشام عزمي. اللقاء جاء بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين، خاصة أن دار الكتب والوثائق القومية تعمل حاليا على مشروع ترميم وثائق وزارة المالية لدولة الكويت، فضلًا عن سعى الدول العربية للاستفادة من خبرات "الدار"، بصفتها واحدة من أعرق الكيانات المعنية بالأرشفة وترميم الوثائق في الوطن العربي.
الإمام-محمد-عبده

لهذه الأسباب أطلق على محمد عبده «إمام المجددين»

في عام 1849 بإحدى قرى محافظة البحيرة، ولد رجل الدين والفكر والسياسة الإمام محمد عبده حسن خير الله، من عائلة تركمانية مصرية، تلقى تعليمه الأولى في كُتّاب القرية، وبعده التحق بـ"الجامع الأحمدي"، حيث درس علوم الفقه واللغة العربية وأتم حفظ القرآن وتجويده، وفي عام 1856 بدأت انطلاقة محمد عبده التنويرية الإصلاحية، حيث انتقل إلى الدراسة في الأزهر الشريف، وتلقى هناك العلوم الفقهية والشرعية واللغوية المختلفة، وكان فكره الدعوى وآراؤه الفقهية تعتمد على إعمال العقل والابتعاد عن النقل غير المؤكد بصحته.
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الكاتب-عبد-الرحيم-كمال

وفاة شقيق الكاتب عبدالرحيم كمال.. وعمر طاهر ينعيه

رحل عن عالمنا صباح اليوم شقيق الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وحرص الكاتب عمر طاهر على نعيه، إذ كتب عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك": "خالص التعازي للكاتب الكبير عبدالرحيم كمال فى وفاة شقيقه أخينا المهندس محمد كمال".. كما شهدت الساعات الأولى من اليوم، أيضا رحيل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزًا في أحد المستشفيات، إذ أصيب بفشل كلوي، وظل في العناية المركزة حتى الوفاة، ونعى مهرجان القاهرة، الفقيد في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، قائلا إن "فارس السينما رحل".
شهدى-نجيب-سرور (2)

شهدي نجيب سرور.. حكم بحبسه سنة بسبب قصيدة لوالده

بعد استغاثات لإنقاذه، استسلم المترجم والمصمم شهدي نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، لمرض سرطان الرئة الذي صارعه سنوات طويلة، لتوافيه المنية في أحد مستشفيات الهند اليوم الجمعة. أسرة الفقيد طالبت مرارًا بمساعدته، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عددا كبيرا من المثقفين يتعاطفون مع حالته، وحينها تواصلت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية. وخلال السطور التالية نستعرض معكم أبرز محطات الراحل:
شهدى-نجيب-سرور (2)

وفاة شهدي نجيب سرور بعد صراع مع المرض

توفي، صباح اليوم الجمعة، المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور، نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، في أحد مستشيفات دولة الهند التي انتقل للعيش بها. يذكر أن أسرة سرور، وجهت مؤخرا عدة استغاثات بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عدد كبير من المثقفين يتعاطفون مع حالته, ومن جانبها، قامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالتواصل مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية.
نجيب سرور

بسبب علاج نجله.. أسرة نجيب سرور تعرض أرشيفه للبيع

كشف الكاتب الصحفي محمد شعير، مدير تحرير "أخبار الأدب"، عن أن أسرة الشاعر الراحل نجيب سرور، أقدمت على عرض أرشيفه الكامل للبيع، في محاولة لاستكمال بقية مصاريف علاج نجله شهدي نجيب سرور. ونشر شعير، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، صورة لنجيب سرور من مسرحية "صلاح الدين"، مضيفًا: "الأرشيف يضم العديد من مخطوطات لأعمال غير منشورة: روايات وقصائد ودراسات، ويوميات، المخطوط الكامل والمسودات الأولى لكتابه عن ثلاثية نجيب محفوظ، فضلا عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بينه وبين عدد من أبرز مخرجي المسرح المصري: كرم مطاوع وسعد أردش، وآخرين".
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