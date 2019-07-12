إبراهيم عبد المجيد ينعي شهدى نجيب سرور: شملني الحزن

تحرير:كريم محجوب ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م

شهدي نجيب سرور

نعى الروائي والكاتب إبراهيم عبد المجيد، نجل الشاعر الكبير الراحل نجيب سرور، الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم الجمعة، بعد صراع طويل وغير متكافئ مع مرض سرطان الرئة، داخل أحد المستشفيات في الهند، حيث كان يقيم هناك مع والدته.. وجاء نعي إبراهيم عبد المجيد من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: "لا إله إلا الله.. توفي شهدي نجيب سرور، رغم أني لم أره منذ كان طفلاً، لكن شملني الحزن بعدد السنين التي مرت على وفاة نجيب سرور".

يذكر أن شهدي نجيب سرور، شارك في فيلم "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصر الله في عام 1998، واتجه للعمل كمصمم ومطور لمواقع الإنترنت على مستوى العالم. وانتقل شهدي، للعيش في الهند بعد صدور حكم ضده بالحبس لمدة عام بتهمة نشر مواد منافية للآداب، بسبب نشره لإحدى قصائد والده، تحمل عنوان "أميات"، وكتبت كتعبير عن إحباط