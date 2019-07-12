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ترامب يبدأ الحرب على المهاجرين في 10 مدن أمريكية

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
ترامب
ترامب
حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساعة الصفر للتحرك ضد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، كاشفا اليوم الجمعة، أن السلطات ستبدأ في اعتقالهم وترحيلهم بداية من غد السبت، في 10 مدن أمريكية، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه لا يشعر بالقلق من أن خطط الاعتقالات أصبحت علنية، وأن عمليات الترحيل لم تكن سرا، مضيفا: "سنركز على المجرمين بقدر استطاعتنا" بحسب سكاي نيوز.. ويأتي إعلان ترامب بدء حملته ضد المهاجرين، بعد تحذيرات أطلقها الشهر الماضي، ونقلت صحيفة نيورك تايمز، عن مسؤولين سابقين وحاليين الملامح الرئيسية للخطة.
ويسعى الرئيس الأمريكي عبر مواقفه المتشددة تجاه الهجرة، إلى أن تكون قضية رئيسية في ولايته الأولى، وخطوة تساعده في الفوز بولاية جديدة في 2020.وتستهدف خطة ترامب، شن مداهمات على ما لا يقل عن 2000 أسرة مهاجرة مؤهلة للترحيل، في حين أعلن رؤساء بلديات عدد من المدن التي المقرر بدء عمليات الترحيل فيها، أنهم لن
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كيم -داروش-سفير المملكة-المتحدة (2)

هجوم أوروبي على ترامب في أزمته مع سفير بريطانيا

لا يزال انتقاد السفير البريطاني في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل صَدعًا في العلاقات الطويلة بين أمريكا وبريطانيا، والتي كانت في فترات سابقة أساس توازن القوى العالمية من الناحيتين العسكرية والسياسية على حد سواء. انتقادات السفير السير كيم داروش استطاعت إحداث أزمة حقيقية على مستوى العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وإن كانت تحاول الأخيرة على المستوى الدبلوماسي تخفيف آثار هذا الصدع في العلاقات مع حليفتها السياسية الأولى في العالم.
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ترامب يتراجع عن سؤال الجنسية في التعداد السكاني

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إضافة سؤال حول الجنسية إلى التعداد العام للسكان المقرر في 2020 بعد اعتراض جهات حقوقية. وبحسب قناة «الحرة»، فإن المعترضون اعتبروا أن السؤال حول جنسية المشاركين في الإحصاء يهدف إلى تخويف المهاجرين من المشاركة في التعداد الذى اقره الدستور بواقع مرة كل 10 سنوات، والذي يستخدم لإقرار وتوزيع الموازنات على المجتمعات المحلية وعدد النواب في الدوائر الانتخابية. وقال ترامب، إن إدارته تدرس «خيارات أخرى» لضمان تعداد كامل ودقيق للسكان الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية.
جاريد كوشنر

«قضائية النواب الأمريكي» تستدعي كوشنر ومقربين من ترامب

قررت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، استدعاء حوالى 12 شخصًا مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينهم صهره جاريد كوشنر، للشهادة، بهدف تحديد ما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي فى انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وبحسب وكالة «فرانس برس»، تنوي هذه اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون أن تواصل تحقيقاتها، على الرغم من انتهاء التحقيق حول التدخل الروسي الذي قاده المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر. وكان مولر قد انتهى إلى أنه لا يوجد دليل على تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا>
البحرية الأمريكية

الولايات المتحدة تناقش خططا لحماية الناقلات بالخليج

بعد تهديد سفن وزوارق عسكرية إيرانية لناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز، أعلن جنرال أمريكى أن الولايات المتحدة تناقش وحلفاؤها خططا لتأمين ناقلات النفط في الخليج. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الجنرال مارك مايلي، المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أمام مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة لها «دور حاسم» في ضمان حرية الملاحة بالخليج، مؤكدا أن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف «بشأن تأمين مواكب عسكرية وبحرية للشحن التجاري»، مرجحا أن يتك بلورة ذلك خلال الاسبوعين المقبلين.
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قافلة-المهاجرين-انتخابات-الكونجرس

ترحيل المهاجرين يفتح جبهة سياسية جديدة ضد ترامب

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين تحت الأضواء، خاصة بعد تأكيده مؤخرًا أن ترحيلهم بات وشيكًا للغاية، الأمر الذي من المتوقع أن يُحدث حالة من البلبلة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. بوادر الأزمات التي قد تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت ملامحها من خلال حالة الرفض الواضحة لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي أعلن ترامب، أمس الجمعة، أنها ستبدأ في القريب العاجل، الأمر الذي قد يكون بداية لأزمة سياسية جديدة في واشنطن.
حسن-روحانى

إيران: نبذل ما في وسعنا لتقليل آثار عقوبات أمريكا

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، إن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم". وفي ذات السياق، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس الماضي: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".
البيت-الابيض

صراع في البيت الأبيض انتهى بتأجيل الهجوم على إيران

تابعت الأوساط السياسية العالمية باهتمام كبير أمر الضربة العسكرية التي كانت الولايات المتحدة بصدد شنها ضد بعض المواقع الإستراتيجية المؤثرة في إيران، وذلك على خلفية إسقاط طائرة بدون طيار صباح أمس الخميس. وعلى الرغم من التقارير الإعلامية التي استعرضت اللحظات الأخيرة التي شهدت تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إتمام الضربة، فإن القليل منها تناول بالتفاصيل المشاورات والمحطات النقاشية التي أدت للاستقرار على ضرب إيران، والمستندات التي أوقفت هذا الهجوم في اللحظات الأخيرة.
ترامب يحمل الوثيقة

ترامب: اقتصاد أمريكا سينهار لو فاز غيري بالانتخابات

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، من عواقب اقتصادية وخيمة حال خسارته سباق الرئاسة في عام 2020، وعدم انتخابه لفترة ثانية. وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "اقتصاد ترامب يحقق أرقامًا قياسية، ولا يزال الطريق طويلا، ومع ذلك، فى حال تولى أى شخص سواى السلطة فى 2020 (أعرف المنافسة جيدا جدا)، سيكون هناك انهيار فى السوق لم نر له مثيلا من قبل! حافظوا على أمريكا عظيمة"، حسبما أوردت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.
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