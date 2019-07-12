ترامب يبدأ الحرب على المهاجرين في 10 مدن أمريكية

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

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حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساعة الصفر للتحرك ضد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، كاشفا اليوم الجمعة، أن السلطات ستبدأ في اعتقالهم وترحيلهم بداية من غد السبت، في 10 مدن أمريكية، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه لا يشعر بالقلق من أن خطط الاعتقالات أصبحت علنية، وأن عمليات الترحيل لم تكن سرا، مضيفا: "سنركز على المجرمين بقدر استطاعتنا" بحسب سكاي نيوز.. ويأتي إعلان ترامب بدء حملته ضد المهاجرين، بعد تحذيرات أطلقها الشهر الماضي، ونقلت صحيفة نيورك تايمز، عن مسؤولين سابقين وحاليين الملامح الرئيسية للخطة.

ويسعى الرئيس الأمريكي عبر مواقفه المتشددة تجاه الهجرة، إلى أن تكون قضية رئيسية في ولايته الأولى، وخطوة تساعده في الفوز بولاية جديدة في 2020.وتستهدف خطة ترامب، شن مداهمات على ما لا يقل عن 2000 أسرة مهاجرة مؤهلة للترحيل، في حين أعلن رؤساء بلديات عدد من المدن التي المقرر بدء عمليات الترحيل فيها، أنهم لن