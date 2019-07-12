دجوكوفيتش يهزم أجوت ويتأهل إلى نهائي «ويمبلدون»

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

دجوكوفيتش

تأهل نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، للمرة السادسة في تاريخه لبطولة "ويمبلدون" في مسيرته الاحترافية بعد تغلبه على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ليتأهل لمواجهة الفائز من روجيه فيدرر ورافاييل نادال. وقدم دجوكوفيتش عرضًا قويًا، وتغلب على أجوت بعد أربع مجموعات بنتيجة 3-1 حيث تقدم في المجموعة الأولى( 6-2 ) وخسر المجموعة الثانية (4-6 ) وعاد دجوكوفيتش وفاز بمجموعتين متتاليتين (6-3 ) و(6-2).

ويخوض ديوكوفيتش النهائي رقم 25 في مسيرته الاحترافية ببطولات الجراند سلام، وحقق النجم الصربي 32 انتصارًا وتعرض لهزيمة وحيدة في البطولات الأربع الكبرى، منذ بداية بطولة ويمبلدون العام الماضي.ويبحث ديوكوفيتش عن التتويج بلقبه الـ16 في بطولات الجراند سلام، وتقليص الفارق مع المتصدر فيدرر بـ20 لقبًا

ويخوض ديوكوفيتش النهائي رقم 25 في مسيرته الاحترافية ببطولات الجراند سلام، وحقق النجم الصربي 32 انتصارًا وتعرض لهزيمة وحيدة في البطولات الأربع الكبرى، منذ بداية بطولة ويمبلدون العام الماضي.

ويبحث ديوكوفيتش عن التتويج بلقبه الـ16 في بطولات الجراند سلام، وتقليص الفارق مع المتصدر فيدرر بـ20 لقبًا والإسباني نادال صاحب المركز الثاني بـ18 لقبًا، وسبق أن توج دجوكوفيتش باللقب 4 مرات أعوام 2011 و2014 و2015 و2018.

ويتفوق دجوكوفيتش في المواجهات المباشرة على نادال (28- 26)، بينما يتفوق على فيدرر(25- 22) وسبق أن التقى مع نادال في ويمبلدون 3 مرات، حيث حسم النجم الصربي مباراتين عامي 2011 و2018، وحسم نادال المواجهة الأولى في عام 2007، بينما التقى مع فيدرر في ويمبلدون 3 مرات، خسر الأولى في نصف نهائي عام 2012، وفاز دجوكوفيتش في نهائي نسختي 2014 و2015.



