رياضة

دجوكوفيتش يهزم أجوت ويتأهل إلى نهائي «ويمبلدون»

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
دجوكوفيتش
دجوكوفيتش
تأهل نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، للمرة السادسة في تاريخه لبطولة "ويمبلدون" في مسيرته الاحترافية بعد تغلبه على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ليتأهل لمواجهة الفائز من روجيه فيدرر ورافاييل نادال. وقدم دجوكوفيتش عرضًا قويًا، وتغلب على أجوت بعد أربع مجموعات بنتيجة 3-1 حيث تقدم في المجموعة الأولى( 6-2 ) وخسر المجموعة الثانية (4-6 ) وعاد دجوكوفيتش وفاز بمجموعتين متتاليتين (6-3 ) و(6-2).
ويخوض ديوكوفيتش النهائي رقم 25 في مسيرته الاحترافية ببطولات الجراند سلام، وحقق النجم الصربي 32 انتصارًا وتعرض لهزيمة وحيدة في البطولات الأربع الكبرى، منذ بداية بطولة ويمبلدون العام الماضي.ويبحث ديوكوفيتش عن التتويج بلقبه الـ16 في بطولات الجراند سلام، وتقليص الفارق مع المتصدر فيدرر  بـ20 لقبًا
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الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (3)

في قبرص.. الزمالك يختتم معسكره بالفوز على أمونيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على نظيره أمونيا القبرصي، بهدف دون رد، في رابع اللقاءات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام، واستطاع الزمالك خلال التجربة الرابعة له أمام أمونيا القبرصي تقديم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا وتحقيق الفوز الثاني له، وتعود بعثة الفريق إلى القاهرة غدا السبت. وخاض الزمالك خلال معسكره 4 مباريات ودية، الاولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 – 3، والثانية أمام أنورثوسيس وانتهت بالتعادل 3 – 3، والثالثة أمام دوكسا وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر.
جوكوفيتش (2)

دجوكوفيتش بعد التأهل: أستمتع دائما بهذه التجربة

أكد نوفاك دجوكوفيتش نجم التنس الصربى أن تأهله اليوم إلى نهائى بطولة "ويمبلدون" دائما ما كان حلما بالنسبة له، جاء ذلك فى تصريحات له عقب المباراة التى جمعت بينه وبين باوتيستا أجوو للاعب التنس الإسبانى، اليوم الجمعة، حيث تأهل نجم التنس الصربي، إلى سادس نهائي ببطولة "ويمبلدون" في مسيرته الاحترافية. وقال دجوكوفتيش حامل لقب "ويمبلدون" ثالث بطولات "الجراند السلام" التي فاز بها 4 مرات من فى تصريحات عقب اللقاء: "بطولة لطالما كانت حلما بالنسبة لي لذلك فإنني أستمتع دائما بهذه التجربة".
محمود حسن تريزيجيه (1)

نائب رئيس قاسم باشا التركي يصدم تريزيجيه

أكد حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا على تقدم نادي أستون فيلا وفريق بريطاني آخر بعرض رسمي من أجل التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق التركي والمنتخب الوطني والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، حيث شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.
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جوكوفيتش (2)

دجوكوفيتش بعد التأهل: أستمتع دائما بهذه التجربة

أكد نوفاك دجوكوفيتش نجم التنس الصربى أن تأهله اليوم إلى نهائى بطولة "ويمبلدون" دائما ما كان حلما بالنسبة له، جاء ذلك فى تصريحات له عقب المباراة التى جمعت بينه وبين باوتيستا أجوو للاعب التنس الإسبانى، اليوم الجمعة، حيث تأهل نجم التنس الصربي، إلى سادس نهائي ببطولة "ويمبلدون" في مسيرته الاحترافية. وقال دجوكوفتيش حامل لقب "ويمبلدون" ثالث بطولات "الجراند السلام" التي فاز بها 4 مرات من فى تصريحات عقب اللقاء: "بطولة لطالما كانت حلما بالنسبة لي لذلك فإنني أستمتع دائما بهذه التجربة".
لاعب التنس نيك كيريوس

كيريوس.. موهبة فذة حطمها سوء السلوك والجنون

نيك كيريوس هو إحدى أبرز المواهب التي ظهرت في عالم الكرة الصفراء في العقد الأخير، إذ يتمتع الأسترالي بكل مهارات اللعبة، من الإرسال القوي والضربات الأمامية والخلفية المتقنة، وإجادة اللعب على الشبكة، إلا أنه يعاني من أمر وحيد، وهو الافتقار إلى عقلية احترافية، تلك المشكلة التي أعاقت كثيرًا تطوره، وحرمته من الدخول بين المصنفين العشرة الأوائل عالميا، والمنافسة بقوة على ألقاب البطولات الأربع الكبرى، خاصة أنه يملك الجودة بالفعل لتحقيق ذلك، إلا أن عدم اهتمامه وتصرفاته المثيرة للجدل أضاعت الكثير من الإنجازات أمامه.
رافائيل نادال (4)

نادال يهزم كيروس بصعوبة في بطولة ويمبلدون

نجا رفائيل نادال المصنف الثالث وبطل ويمبلدون مرتين من الهزيمة أمام الأسترالي نيك كيريوس، بعدما حقق انتصارا صعباً في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على الملعب الرئيسي، وامتدت لأربع مجموعات وانتهت بنتيجة 3-1 لصالح النجم الإسباني، وثأر نادال من خسارته السابقة أمام كيريوس في بطولة ويمبلدون عام 2014، وهزيمته أمام اللاعب الأسترالي في بطولة أكابولكو هذا العام. الفوز الذي حققه نادال هو الانتصار رقم 50 في مسيرته الاحترافية ببطولة ويمبلدون، ومن المنتظر أن يواجه نادال في الدور الثالث، الفرنسي تسونجا، الذي تفوق على بيرانكيس.
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