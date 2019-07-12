رياضة

«فيفا» تقرر مضاعفة العقوبات ضد العنصرية فى الملاعب

تحرير:محمد جمال ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م
فيفا
فيفا
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة، مضاعفة العقوبة على مرتكب أي سلوك عنصري لتصل إلى الإيقاف لعشر مباريات، على أن يطبق القرار مباشرة بداية من يوم الإثنين المقبل، وسيتيح فيفا لضحايا العنصرية الإدلاء ببيانات والمشاركة في إجراءات مناقشة وقائع السلوك العنصري. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان: "فيفا لن يترك الأفعال العنصرية، تم تعديل اللوائح الخاصة بالعنصرية والتمييز ليصبح فيفا في مواجهة مباشرة مع هذا الهجوم المروع على حقوق الإنسان".
وتعديل اللائحة توسع ليشمل أي سلوك تمييزي يتعلق بالعرق أو لون البشرة أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو النوع أو العجز أو اللغة أو الدين. وأوضح فيفا أن الفريق الذي يصدر جمهوره سلوكا تمييزيا أو عنصريا سيعتبر خاسرا للمباراة. وستكون أول عقوبة ضد السلوك العنصري هي تقليص عدد الجمهور الحاضر في مباريات الفريق
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لاعب-التنس-روجر-فيدرر (1)

«فيدرر» يتفوق على «نادال» ويتأهل إلى نهائي ويمبلدون

تأهل روجر فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون بعد نجاحه في التغلب على الإسباني رافاييل نادال، ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية للبطولة، حيث قدم فيدرر عرضًا قويا ونجح في الفوز بعد مباراة بذل فيها مجهودًا كبيرا وتغلب على النجم الإسباني بنتيجة 3- 1. البداية جاءت قوية من كلا اللاعبين ونجح فيدرر في الفوز بأول مجموعة بنتيجة 7- 6، بعد 50 دقيقة لعبا، بينما نجح نادال في التركيز بشكل أكبر واقتنص الفوز بالمجموعة بعد تكرار أخطاء فيدرر الذي تم كسر إرساله مرتين وفاز الإسباني بهذه المجموعة بنتيجة 6-1.
الزمالك وسموحة (17)

رئيس سموحة يكشف مصير أبوجبل وحسام حسن

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة تفاوض نادي الزمالك لضم محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري، أو الاتفاق مع إدارة الأهلي لضم حسام حسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد بعد إصابة حارسه الأساسي محمود عبدالرحيم "جنش" بوتر أكليس خلال معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا وخضوعه إلى جراحة. وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، ضم حسام حسن مهاجم سموحة، ودخول إسلام محارب وهشام محمد في صفقة تبادلية.
روجر فيدرر (1)

فيدرر بعد الفوز على نادال: قاتل حتى اللحظة الأخيرة

أشاد روجر فيدرر نجم التنس السويسرى بمنافسه الإسباني رافاييل نادال، مؤكدا أن التأهل اليوم لم يكن بالأمر السهل وأن الخصم كان يقدم مستوى عاليا جدا، وتأهل فيدرر اليوم الجمعة، إلى نهائى بطولة "ويمبلدون" بعد الفوز على منافسه الإسبانى نادال فى المباراة التى جمعتهما بنصف نهائى البطولة ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش في النهائي يوم الأحد. وأكد فيدرر أنه يشعر بإنهاك بدنى؛ لأن المباراة كانت صعبة جدًا، موضحًا في تصريحات عقب اللقاء أن المنافس كان قويًّا وقدم كل شيء من أجل الفوز بالمباراة.
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هازارد-ريال-مدريد

الميركاتو.. 240 صفقة حسمت بـ1.9 مليار يورو

بدأت اليوم رسميا سوق الانتقالات الصيفية في كل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ومع ذلك فهناك العديد من الأندية حسمت صفقاتها، والتي وصلت إلى 240 صفقة في القارة الأوروبية بقيمة 1.9 مليار يورو، ففي الدوري الإسباني تمت 57 صفقة أبرزها انتقال إيدين هازارد إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، بينما تبادل برشلونة مع فالنسيا حارس مرماه ياسبر سيليسين بالحارس الآخر نيتو، وأنفقت الأندية الإسبانية حتى الآن 700 مليون يورو، أما أبرز الصفقات في الدوري الألماني فهي انتقال لوكاس هيرنانديو إلى بايرن ميونيخ من أتلتيكو مدريد، وعودة ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند.
رابيو‎

رسميا.. يوفنتوس يعلن تعاقده مع نجم سان جيرمان

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " عن مفاجأة من العيار الثقيل، بضم أدريان رابيو لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان إلى صفوفه فى موسم الانتقالات الصيفية. وتعاقد البيانكونيري مع صاحب الـ24 عاما اليوم، وذلك تزامنا مع انتهاء عقده، حيث انتقل فى صفقة مجانية بدون أى التزامات للنادي الباريسي. وقرر رابيو فى وقت سابق عدم تجديد عقده -الذى ينتهى اليوم الأحد- مع باريس سان جيرمان، الأمر الذى أدى إلى اتخاذ المدير الفنى للفريق توماس توخيل قرارا بتجميده منذ شهر ديسمبر.
ميلا- ساسولو‎

بعد الاستبعاد.. ميلان: المالك الحالى ورث خسائر كبيرة

قام نادى إى سى ميلان الإيطالى، بالرد على قرار محكمة التحكيم الرياضى، من خلال بيان رسمى نشرته عبر الحساب الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" . وقررت محكمة التحكيم الرياضي حرمان نادي ميلان الإيطالي من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وذلك بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، ليأتي ذلك القرار داعما للقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ومن ثم يتم حرمان الروسونيري من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
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بوفون يضع شرطين للعودة إلى يوفنتوس من جديد

يرتبط اسم الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بالعودة من جديد إلى صفوف يوفنتوس، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وبات بوفون قريبا للغاية من العودة إلى اليوفي مقابل الحصول على 1.5 مليون يورو سنويا، على أن يتولى منصبا إداريا بعد اعتزاله في نهاية الموسم المقبل، وذلك مع موافقة بوفون على الجلوس احتياطيا للحارس تشيزني، ولكنه يشترط أمرين، الأول هو المشاركة في 8 مباريات على الأقل بالدوري الإيطالي، حيث يبتعد عن باولو مالديني صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في المباريات (674 مباراة) بالكالتشيو بـ8 مباريات.
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