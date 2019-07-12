«فيفا» تقرر مضاعفة العقوبات ضد العنصرية فى الملاعب

تحرير:محمد جمال ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م

فيفا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة، مضاعفة العقوبة على مرتكب أي سلوك عنصري لتصل إلى الإيقاف لعشر مباريات، على أن يطبق القرار مباشرة بداية من يوم الإثنين المقبل، وسيتيح فيفا لضحايا العنصرية الإدلاء ببيانات والمشاركة في إجراءات مناقشة وقائع السلوك العنصري. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان: "فيفا لن يترك الأفعال العنصرية، تم تعديل اللوائح الخاصة بالعنصرية والتمييز ليصبح فيفا في مواجهة مباشرة مع هذا الهجوم المروع على حقوق الإنسان".

وتعديل اللائحة توسع ليشمل أي سلوك تمييزي يتعلق بالعرق أو لون البشرة أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو النوع أو العجز أو اللغة أو الدين. وأوضح فيفا أن الفريق الذي يصدر جمهوره سلوكا تمييزيا أو عنصريا سيعتبر خاسرا للمباراة. وستكون أول عقوبة ضد السلوك العنصري هي تقليص عدد الجمهور الحاضر في مباريات الفريق



وتعديل اللائحة توسع ليشمل أي سلوك تمييزي يتعلق بالعرق أو لون البشرة أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو النوع أو العجز أو اللغة أو الدين.



وأوضح فيفا أن الفريق الذي يصدر جمهوره سلوكا تمييزيا أو عنصريا سيعتبر خاسرا للمباراة.



وستكون أول عقوبة ضد السلوك العنصري هي تقليص عدد الجمهور الحاضر في مباريات الفريق ودفع غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف فرانك سويسري.



ويأتي ذلك القرار بعد العديد من وقائع السلوك عنصري حدثت في الملاعب الأوروبية، مثل تلك التي تعرض لها كاليدو كوليبالي السنغالي لاعب نابولي، حيث أوقف كوليبالي عن مباراتين في الدوري الإيطالي في يناير الماضي بعدما طرده الحكم في مباراة بين نابولي وإنتر ميلان.



واعترض كوليبالي على الحكم لعدم إيقاف الأخير للمباراة بعد تعرض مدافع السنغال لهتافات عنصرية من جانب جماهير إنتر ميلان.

