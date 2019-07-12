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سعد لمجرد يروج لأغنيته مع محمد رمضان بهذه الصورة

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
روج المطرب سعد لمجرد، لأغنيته الجديدة مع الفنان محمد رمضان، ونشر صور تجمعه بالأخير عبر صفحته على "إنستجرام"، علق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (إنساي).. ثقة في الله نجاح"، وكان رمضان قد تواجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا. وواجه لمجرد، اتهامات اعتداء جنسي من فتيات فرنسيات، وبعض القضايا ما زالت قيد التحقيق فيها، وقد سبق أن أعلن "رمضان" تضامنه مع النجم المغربي، في عدة رسائل وجهها له عبر "إنستجرام"،
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وفاة شقيق الكاتب عبدالرحيم كمال.. وعمر طاهر ينعيه

رحل عن عالمنا صباح اليوم شقيق الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وحرص الكاتب عمر طاهر على نعيه، إذ كتب عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك": "خالص التعازي للكاتب الكبير عبدالرحيم كمال فى وفاة شقيقه أخينا المهندس محمد كمال".. كما شهدت الساعات الأولى من اليوم، أيضا رحيل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزًا في أحد المستشفيات، إذ أصيب بفشل كلوي، وظل في العناية المركزة حتى الوفاة، ونعى مهرجان القاهرة، الفقيد في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، قائلا إن "فارس السينما رحل".
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وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى بعد صراع مع المرض

أعلن الحساب الرسمي للفنانة داليا مصطفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وفاة والدتها، صباح اليوم الجمعة، حيث شيع جثمانها من مسجد الحصرى فى أكتوبر. وجاء في الحساب: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام، كشفت "داليا" عبر حسابها على "إنستجرام"، عن حالة والدتها التي تعرضت لوعكة صحية صعبة، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها بالشفاء.
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رمضان ينشر فيديو لعمر الشريف حين اختاره «ولي العهد»

وجه الفنان محمد رمضان، اليوم الجمعة، رسالة إلى النجم العالمي الراحل عمر الشريف، في ذكرى وفاته، التي تحل في 10 يوليو من كل عام، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام». وتذكر رمضان موقفا جمعه بالفنان الراحل خلال بداياته، وكيف كان لهذا الموقف تأثير كبير فيه، إذ قال: "أستاذنا ونجمنا العالمي الراحل عمر الشريف، الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا صاحب القلب الأبيض. لا أنسى ذكرى وفاتك، وأيضا لا أنسى كلماتك عني عندما كان عمري تسعة عشر عاما، في عز بدايتي الصعبة، وكنت على وشك اليأس".
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محمد رمضان (1)

محمد رمضان ينشر صورة جديدة له مع سعد لمجرد

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، ويبدو أنها مأخوذة من كليب الأغنية التي سيقدمانها معًا، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (انساي).. ثقة في الله نجاح". ويتواجد رمضان مع لمجرد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
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شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، صورة جمعته بالمطرب المغربي سعد لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، وهي مأخوذة من كليب الأغنية التي يقدمانها معًا. وظهر رمضان في الصورة جالسًا على سيارة، وإلى جواره لمجرد، ومن خلفهما برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا .. الأسطورة والمعلم". ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت تلك الأغنية كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا.
محمد رمضان

شاهد محمد رمضان وسعد لمجرد في كواليس أغنيتهما

نشر الفنان محمد رمضان، قبل قليل، على حسابه بموقع «إنستجرام» فيديو يجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد، من كواليس تسجيل الديو الغنائي الذى يجمعهما، والذى سبق وأعلن عنه «رمضان» فى مارس الماضي، إذ قال حينها إنه يحضر مفاجأة مع «لمجرد»، وسيتم تصوير الفيديو كليب فى فرنسا. وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي نشره اليوم الأربعاء، والذى ظهر فيه جالسا إلى جوار سعد لمجرد وهو يلعب على البيانو: «جاهزين.. مع أخويا سعد لمجرد». الأغنية تأجل طرحها بسبب ظروف المطرب المغربي، والتحقيق معه فى قضايا بتهمة الاعتداء على نساء، ومن المنتظر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.
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محمد رمضان يلتقي حاجي ضيوف على ضفاف النيل (صور)

يزور لاعب كرة القدم السنغالي وأحد نجوم القارة السمراء السابقين حاجي ضيوف، مصر حاليًا، لمساندة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في أرض الكنانة في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل. والتقى النجم محمد رمضان مع اللاعب الشهير في أحد الأماكن المطلة على ضفاف نهر النيل، والتقطا عددا من الصور التذكارية لهما، وحرص محمد رمضان، ظهر اليوم الأحد، على مشاركة جمهوره تلك الصور، وقام بنشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
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