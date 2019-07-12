سعد لمجرد يروج لأغنيته مع محمد رمضان بهذه الصورة

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

سعد لمجرد

روج المطرب سعد لمجرد، لأغنيته الجديدة مع الفنان محمد رمضان، ونشر صور تجمعه بالأخير عبر صفحته على "إنستجرام"، علق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (إنساي).. ثقة في الله نجاح"، وكان رمضان قد تواجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".

ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا. وواجه لمجرد، اتهامات اعتداء جنسي من فتيات فرنسيات، وبعض القضايا ما زالت قيد التحقيق فيها، وقد سبق أن أعلن "رمضان" تضامنه مع النجم المغربي، في عدة رسائل وجهها له عبر "إنستجرام"،