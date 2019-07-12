فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

سعد لمجرد يروج لأغنيته مع محمد رمضان بهذه الصورة

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
روج المطرب سعد لمجرد، لأغنيته الجديدة مع الفنان محمد رمضان، ونشر صور تجمعه بالأخير عبر صفحته على "إنستجرام"، علق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (إنساي).. ثقة في الله نجاح"، وكان رمضان قد تواجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا. وواجه لمجرد، اتهامات اعتداء جنسي من فتيات فرنسيات، وبعض القضايا ما زالت قيد التحقيق فيها، وقد سبق أن أعلن "رمضان" تضامنه مع النجم المغربي، في عدة رسائل وجهها له عبر "إنستجرام"،
اقرأ المزيد
على-الحجار (3)

علي الحجار يندم على فراق حبيبته في «اتفقنا»

طرح الفنان علي الحجار، اليوم الجمعة، أحدث أغانيه "اتفقنا" على "يوتيوب" وهي ضمن ألبومه الغنائي الأخير "لو عايز".. تنتمي "اتفقنا" إلى فئة الأغاني الرومانسية وهي من كلمات سالم الشهباني ولحن هيثم توفيق وتوزيع أحمد علي الحجار. وكلمات الأغنية جاءت معبرة عن ندم على الحجار وحسرته على فراق حبيبته، إذ تقول كلماتها «اتفقنا في يوم فراقنا نمشي ما نبصش ورانا، نبقى أقوى من اللي فات والنهارده أدينا فوقنا، خسرانين من الدنيا شوقنا ومجروحين من الذكريات.. والسؤال ياحبيبتي إيه اللي كان هيجرى إيه يا حبيبتي لو رجعنا؟ ليه قبلنا؟ وليه وافقنا؟».
هاني-شاكر

«الموسيقيين» تعلن موعد فتح باب التنازلات عن الترشح

أغلقت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الخميس، باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومنصب النقيب بعد الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة على الإشراف على العملية الانتخابية، وفقا لنصوص القانون. وتقدم كل من الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل بأوراقهما الخاصة بالترشح على مقعد نقيب الموسيقيين، كما تقدم للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة، أعضاء المجلس القديم بالكامل، إضافة إلى أعضاء آخرين بالجمعية العمومية، ليصل بذلك عدد المرشحين إلى 46 عضوا.
مروان-خورى

وفاة والدة مروان خوري.. وتأجيل حفله بلبنان

توفيت صباح اليوم، نسيما مارون نطانيوس، والدة المطرب والملحن اللبناني مروان خوري، ومن المقرر الصلاة على الجثمان في كنيسة السيدة عشميت، ثم ينقل الجثمان لدفنها بمسقط رأسها بمزرعة التفاح بقضاء زعرتا، ويستقبل "مروان" وأسرته العزاء يومي السبت والأحد في دار رعية كنيسة السيدة عشميت. ونعى مقدّم البرامج والممثل الكوميدي هشام حداد والدة الفنان مروان خوري في تغريدة عبر حسابه الرسميى على "تويتر" وكتب: "الله يرحم إمك يا خيي واللي خلّف حدا متلك ذكراه مخلّد لأبد الآبدين".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد رمضان (1)

محمد رمضان ينشر صورة جديدة له مع سعد لمجرد

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، ويبدو أنها مأخوذة من كليب الأغنية التي سيقدمانها معًا، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (انساي).. ثقة في الله نجاح". ويتواجد رمضان مع لمجرد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
محمد-رمضان (6)

شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، صورة جمعته بالمطرب المغربي سعد لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، وهي مأخوذة من كليب الأغنية التي يقدمانها معًا. وظهر رمضان في الصورة جالسًا على سيارة، وإلى جواره لمجرد، ومن خلفهما برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا .. الأسطورة والمعلم". ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت تلك الأغنية كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا.
محمد رمضان

شاهد محمد رمضان وسعد لمجرد في كواليس أغنيتهما

نشر الفنان محمد رمضان، قبل قليل، على حسابه بموقع «إنستجرام» فيديو يجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد، من كواليس تسجيل الديو الغنائي الذى يجمعهما، والذى سبق وأعلن عنه «رمضان» فى مارس الماضي، إذ قال حينها إنه يحضر مفاجأة مع «لمجرد»، وسيتم تصوير الفيديو كليب فى فرنسا. وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي نشره اليوم الأربعاء، والذى ظهر فيه جالسا إلى جوار سعد لمجرد وهو يلعب على البيانو: «جاهزين.. مع أخويا سعد لمجرد». الأغنية تأجل طرحها بسبب ظروف المطرب المغربي، والتحقيق معه فى قضايا بتهمة الاعتداء على نساء، ومن المنتظر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.
محمد-رمضان (6)

محمد رمضان يلتقي حاجي ضيوف على ضفاف النيل (صور)

يزور لاعب كرة القدم السنغالي وأحد نجوم القارة السمراء السابقين حاجي ضيوف، مصر حاليًا، لمساندة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في أرض الكنانة في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل. والتقى النجم محمد رمضان مع اللاعب الشهير في أحد الأماكن المطلة على ضفاف نهر النيل، والتقطا عددا من الصور التذكارية لهما، وحرص محمد رمضان، ظهر اليوم الأحد، على مشاركة جمهوره تلك الصور، وقام بنشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org