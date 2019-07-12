رياضة

بسبب «عطال».. ضربة موجعة للمنتخب الجزائري

تحرير:محمد جمال ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
تلقى منتخب الجزائر ضربة موجعة قبل مواجهة نيجيريا الأحد المقبل، فى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، حيث تأكد غياب يوسف عطال الظهير الأيمن لمنتخب محاربى الصحراء، عن باقى مباريات المنختب فى البطولة الإفريقية. وذلك بعدما تعرض صاحب الـ23 عاما للإصابة فى مواجهة كوت ديفوار أمس الخميس فى الدور ربع النهائى، والتى حسمها منتخب بلاده بركلات الترجيح، وخضع عطال لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكدمة قوية فى عظمة الترقوة، ما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين، وبالتالى الغياب عن باقى المباريات التى تنتهى الأسبوع المقبل.
وكان عطال قد تم تغييره فى الدقيقة 30 من عمر مباراة كوت ديفوار، بعد تعرضه للإصابة، وحل بدلا منه زميله فى الفريق مهدى زفان.   وسيواجه المنتخب الجزائرى نظيره النيجيرى فى الدور نصف النهائى أمام نيجيريا يوم الأحد المقبل، ويلعب مباراة أخرى سواء فى النهائى أو تحديد المركزين الثالث والرابع، ويعد
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«فيدرر» يتفوق على «نادال» ويتأهل إلى نهائي ويمبلدون

تأهل روجر فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون بعد نجاحه في التغلب على الإسباني رافاييل نادال، ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية للبطولة، حيث قدم فيدرر عرضًا قويا ونجح في الفوز بعد مباراة بذل فيها مجهودًا كبيرا وتغلب على النجم الإسباني بنتيجة 3- 1. البداية جاءت قوية من كلا اللاعبين ونجح فيدرر في الفوز بأول مجموعة بنتيجة 7- 6، بعد 50 دقيقة لعبا، بينما نجح نادال في التركيز بشكل أكبر واقتنص الفوز بالمجموعة بعد تكرار أخطاء فيدرر الذي تم كسر إرساله مرتين وفاز الإسباني بهذه المجموعة بنتيجة 6-1.
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كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة تفاوض نادي الزمالك لضم محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري، أو الاتفاق مع إدارة الأهلي لضم حسام حسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد بعد إصابة حارسه الأساسي محمود عبدالرحيم "جنش" بوتر أكليس خلال معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا وخضوعه إلى جراحة. وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، ضم حسام حسن مهاجم سموحة، ودخول إسلام محارب وهشام محمد في صفقة تبادلية.
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حنان مطاوع تساند تونس والجزائر بعد خروج الفراعنة

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن المنتخبات التي تساندها ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري خاصة بعد خروج مصر من البطولة أمام منتخب جنوب إفريقيا بدور الـ16 من الكأس بهدف نظيف، حيث نشرت الفنانة صورة لعلمي الجزائر وتونس على حسابها الشخصي عبر موقع الصور الفوتغرافية "إنستجرام" منذ ساعات قليلة، وكتبت: "يارب كل التوفيق لإخواتنا (تونس والجزائر) في كأس الأمم الإفريقية مصر". وتأهل منتخب الجزائر لدور الثمانية بعدما تغلب على نظيره الغيني بثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل منتخب تونس لنفس الدور بعد تخطيه لمنتخب غانا بركلات الترجيح.
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شوكويزي أفضل لاعب في لقاء نيجيريا وجنوب إفريقيا

حصل النيجيري صامويل شوكويزي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام جنوب إفريقيا، التي أقيمت، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انتهت بفوز النسور الخضراء على الأولاد بهدفين مقابل هدف، وهو الفوز الذي منح نيجيريا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الحالي. أحرز شوكويزي الهدف الأول للنسور في الدقيقة 27، وأضاف إيكونجو الهدف الثاني في الدقيقة 89، بينما أحرز بونجاني زونجو هدف جنوب إفريقيا في الدقيقة 71.
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نيجيريا تهزم الكاميرون وتصعد إلى ربع نهائي كأس الأمم

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، بعدما تمكن من الفوز على منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإسكندرية، في إطار دور الـ16، سجل أهداف النسور الخضراء كل من إيجالو في الدقيقة 19 و63، وأليكس أيوبي في الدقيقة 66، بينما سجل للكاميرون باهوكين في الدقيقة 41 وكلينتون في الدقيقة 44. المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي نيجيريا ومحاولة السيطرة على منطقة وسط الملعب الأمر الذي أسفر عن تسجيل أول أهداف اللقاء عن طريق إيجالو مهاجم النسور الخضراء في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول
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توافد جماهير الكاميرون ونيجيريا على استاد إسكندرية

شهد محيط استاد الإسكندرية، اليوم السبت، توافد جماهير منتخبي نيجيريا والكاميرون، إذ بدأت المباراة بين الفريقين في تمام السادسة مساء في إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019"، التي تستضيفها مصر، ويدير المباراة طاقم تحكيم من بوتسوانا بقيادة الحكم جوشوا بوندو. وكان منتخب نيجيريا حجز مقعده في دور الـ 16 بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف مدغشقر، بينما صعد منتخب الكاميرون بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف غانا.
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