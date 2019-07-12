بسبب «عطال».. ضربة موجعة للمنتخب الجزائري

تحرير:محمد جمال ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

منتخب الجزائر

تلقى منتخب الجزائر ضربة موجعة قبل مواجهة نيجيريا الأحد المقبل، فى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، حيث تأكد غياب يوسف عطال الظهير الأيمن لمنتخب محاربى الصحراء، عن باقى مباريات المنختب فى البطولة الإفريقية. وذلك بعدما تعرض صاحب الـ23 عاما للإصابة فى مواجهة كوت ديفوار أمس الخميس فى الدور ربع النهائى، والتى حسمها منتخب بلاده بركلات الترجيح، وخضع عطال لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكدمة قوية فى عظمة الترقوة، ما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين، وبالتالى الغياب عن باقى المباريات التى تنتهى الأسبوع المقبل.

وكان عطال قد تم تغييره فى الدقيقة 30 من عمر مباراة كوت ديفوار، بعد تعرضه للإصابة، وحل بدلا منه زميله فى الفريق مهدى زفان. وسيواجه المنتخب الجزائرى نظيره النيجيرى فى الدور نصف النهائى أمام نيجيريا يوم الأحد المقبل، ويلعب مباراة أخرى سواء فى النهائى أو تحديد المركزين الثالث والرابع، ويعد

وكان عطال قد تم تغييره فى الدقيقة 30 من عمر مباراة كوت ديفوار، بعد تعرضه للإصابة، وحل بدلا منه زميله فى الفريق مهدى زفان.



وسيواجه المنتخب الجزائرى نظيره النيجيرى فى الدور نصف النهائى أمام نيجيريا يوم الأحد المقبل، ويلعب مباراة أخرى سواء فى النهائى أو تحديد المركزين الثالث والرابع، ويعد لاعب نيس الفرنسى أحد أهم ركائز منتخب الجزائر، واختير أفضل لاعب فى أمم إفريقيا الحالية بدور الـ16.



وقد يلجأ جمال بلماضى المدير الفني الجزائري في تحويل مركز عيسى مندي لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني من قلب الدفاع إلى مركز الظهير الأيمن الذي اعتاد على المشاركة به في بعض الأحيان خلال مسيرته، وتعويض قلب الدفاع بأحد البدلاء، وأبرزهم مهدي تاهرات.