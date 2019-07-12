فيدرر بعد الفوز على نادال: قاتل حتى اللحظة الأخيرة

تحرير:محمد جمال ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

فيدرر

أشاد روجر فيدرر نجم التنس السويسرى بمنافسه الإسباني رافاييل نادال، مؤكدا أن التأهل اليوم لم يكن بالأمر السهل وأن الخصم كان يقدم مستوى عاليا جدا، وتأهل فيدرر اليوم الجمعة، إلى نهائى بطولة "ويمبلدون" بعد الفوز على منافسه الإسبانى نادال فى المباراة التى جمعتهما بنصف نهائى البطولة ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش في النهائي يوم الأحد. وأكد فيدرر أنه يشعر بإنهاك بدنى؛ لأن المباراة كانت صعبة جدًا، موضحًا في تصريحات عقب اللقاء أن المنافس كان قويًّا وقدم كل شيء من أجل الفوز بالمباراة.

وأضاف فيدرر عن منافسه: "رافاييل حاول أن يبقى فى المبارة حتى اللحظة الأخيرة، والجماهير كانت رائعة، المباراة كانت استثنائية جدا" . وأكمل فيدرر: "المجموعة الأولى كانت صعبة، لكنني نجحت في الفوز بها، وفى المجموعة الثانية عاد نادال مرة أخرى، حاولت أن أرسل جيدا والاستفادة من التقدم فى كل مجموعة". وأنهى تصريحاته