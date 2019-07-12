فيدرر بعد الفوز على نادال: قاتل حتى اللحظة الأخيرة
تحرير:محمد جمال
١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
فيدرر
أشاد روجر فيدرر نجم التنس السويسرى بمنافسه الإسباني رافاييل نادال، مؤكدا أن التأهل اليوم لم يكن بالأمر السهل وأن الخصم كان يقدم مستوى عاليا جدا، وتأهل فيدرر اليوم الجمعة، إلى نهائى بطولة "ويمبلدون" بعد الفوز على منافسه الإسبانى نادال فى المباراة التى جمعتهما بنصف نهائى البطولة ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش في النهائي يوم الأحد.
وأكد فيدرر أنه يشعر بإنهاك بدنى؛ لأن المباراة كانت صعبة جدًا، موضحًا في تصريحات عقب اللقاء أن المنافس كان قويًّا وقدم كل شيء من أجل الفوز بالمباراة.
وأضاف فيدرر عن منافسه: "رافاييل حاول أن يبقى فى المبارة حتى اللحظة الأخيرة، والجماهير كانت رائعة، المباراة كانت استثنائية جدا" .
وأكمل فيدرر: "المجموعة الأولى كانت صعبة، لكنني نجحت في الفوز بها، وفى المجموعة الثانية عاد نادال مرة أخرى، حاولت أن أرسل جيدا والاستفادة من التقدم فى كل مجموعة".
وأنهى تصريحاته
وأضاف فيدرر عن منافسه: "رافاييل حاول أن يبقى فى المبارة حتى اللحظة الأخيرة، والجماهير كانت رائعة، المباراة كانت استثنائية جدا" .
وأكمل فيدرر: "المجموعة الأولى كانت صعبة، لكنني نجحت في الفوز بها، وفى المجموعة الثانية عاد نادال مرة أخرى، حاولت أن أرسل جيدا والاستفادة من التقدم فى كل مجموعة".
وأنهى تصريحاته عن مباراة النهائى أمام دجوكوفيتش: "الخصم صعب يقدم "تنس" بمستوى عال، هى مباراة قوية بكل المقاييس والمنافس يدافع عن لقبه وستكون مواجهة صعبة؛ لأن دجوكوفيتش ليس "رقم واحد" بالصدفة".
ويواجه فيدرر حامل لقب ويمبلدون بنسختها الأخيرة دجوكوفيتش فى نهائى البطولة يوم الأحد المقبل، الذي تأهل اليوم إلى سادس نهائى ببطولة "ويمبلدون" فى مسيرته الاحترافية على حساب باوتيستا أجوت لاعب التنس الإسبانى.