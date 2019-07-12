رياضة

فيدرر بعد الفوز على نادال: قاتل حتى اللحظة الأخيرة

تحرير:محمد جمال ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
فيدرر
فيدرر
أشاد روجر فيدرر نجم التنس السويسرى بمنافسه الإسباني رافاييل نادال، مؤكدا أن التأهل اليوم لم يكن بالأمر السهل وأن الخصم كان يقدم مستوى عاليا جدا، وتأهل فيدرر اليوم الجمعة، إلى نهائى بطولة "ويمبلدون" بعد الفوز على منافسه الإسبانى نادال فى المباراة التى جمعتهما بنصف نهائى البطولة ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش في النهائي يوم الأحد. وأكد فيدرر أنه يشعر بإنهاك بدنى؛ لأن المباراة كانت صعبة جدًا، موضحًا في تصريحات عقب اللقاء أن المنافس كان قويًّا وقدم كل شيء من أجل الفوز بالمباراة.
وأضاف فيدرر عن منافسه: "رافاييل حاول أن يبقى فى المبارة حتى اللحظة الأخيرة، والجماهير كانت رائعة، المباراة كانت استثنائية جدا" . وأكمل فيدرر: "المجموعة الأولى كانت صعبة، لكنني نجحت في الفوز بها، وفى المجموعة الثانية عاد نادال مرة أخرى، حاولت أن أرسل جيدا والاستفادة من التقدم فى كل مجموعة". وأنهى تصريحاته
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«فيدرر» يتفوق على «نادال» ويتأهل إلى نهائي ويمبلدون

تأهل روجر فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون بعد نجاحه في التغلب على الإسباني رافاييل نادال، ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية للبطولة، حيث قدم فيدرر عرضًا قويا ونجح في الفوز بعد مباراة بذل فيها مجهودًا كبيرا وتغلب على النجم الإسباني بنتيجة 3- 1. البداية جاءت قوية من كلا اللاعبين ونجح فيدرر في الفوز بأول مجموعة بنتيجة 7- 6، بعد 50 دقيقة لعبا، بينما نجح نادال في التركيز بشكل أكبر واقتنص الفوز بالمجموعة بعد تكرار أخطاء فيدرر الذي تم كسر إرساله مرتين وفاز الإسباني بهذه المجموعة بنتيجة 6-1.
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لاعب-التنس-روجر-فيدرر (1)

«فيدرر» يتفوق على «نادال» ويتأهل إلى نهائي ويمبلدون

تأهل روجر فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون بعد نجاحه في التغلب على الإسباني رافاييل نادال، ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية للبطولة، حيث قدم فيدرر عرضًا قويا ونجح في الفوز بعد مباراة بذل فيها مجهودًا كبيرا وتغلب على النجم الإسباني بنتيجة 3- 1. البداية جاءت قوية من كلا اللاعبين ونجح فيدرر في الفوز بأول مجموعة بنتيجة 7- 6، بعد 50 دقيقة لعبا، بينما نجح نادال في التركيز بشكل أكبر واقتنص الفوز بالمجموعة بعد تكرار أخطاء فيدرر الذي تم كسر إرساله مرتين وفاز الإسباني بهذه المجموعة بنتيجة 6-1.
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دجوكوفيتش يهزم أجوت ويتأهل إلى نهائي «ويمبلدون»

تأهل نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، للمرة السادسة في تاريخه لبطولة "ويمبلدون" في مسيرته الاحترافية بعد تغلبه على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ليتأهل لمواجهة الفائز من روجيه فيدرر ورافاييل نادال. وقدم دجوكوفيتش عرضًا قويًا، وتغلب على أجوت بعد أربع مجموعات بنتيجة 3-1 حيث تقدم في المجموعة الأولى( 6-2 ) وخسر المجموعة الثانية (4-6 ) وعاد دجوكوفيتش وفاز بمجموعتين متتاليتين (6-3 ) و(6-2).
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دجوكوفيتش بعد التأهل: أستمتع دائما بهذه التجربة

أكد نوفاك دجوكوفيتش نجم التنس الصربى أن تأهله اليوم إلى نهائى بطولة "ويمبلدون" دائما ما كان حلما بالنسبة له، جاء ذلك فى تصريحات له عقب المباراة التى جمعت بينه وبين باوتيستا أجوو للاعب التنس الإسبانى، اليوم الجمعة، حيث تأهل نجم التنس الصربي، إلى سادس نهائي ببطولة "ويمبلدون" في مسيرته الاحترافية. وقال دجوكوفتيش حامل لقب "ويمبلدون" ثالث بطولات "الجراند السلام" التي فاز بها 4 مرات من فى تصريحات عقب اللقاء: "بطولة لطالما كانت حلما بالنسبة لي لذلك فإنني أستمتع دائما بهذه التجربة".
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نادال يهزم كيروس بصعوبة في بطولة ويمبلدون

نجا رفائيل نادال المصنف الثالث وبطل ويمبلدون مرتين من الهزيمة أمام الأسترالي نيك كيريوس، بعدما حقق انتصارا صعباً في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على الملعب الرئيسي، وامتدت لأربع مجموعات وانتهت بنتيجة 3-1 لصالح النجم الإسباني، وثأر نادال من خسارته السابقة أمام كيريوس في بطولة ويمبلدون عام 2014، وهزيمته أمام اللاعب الأسترالي في بطولة أكابولكو هذا العام. الفوز الذي حققه نادال هو الانتصار رقم 50 في مسيرته الاحترافية ببطولة ويمبلدون، ومن المنتظر أن يواجه نادال في الدور الثالث، الفرنسي تسونجا، الذي تفوق على بيرانكيس.
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