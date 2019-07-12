رياضة

رئيس سموحة يكشف مصير أبوجبل وحسام حسن

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م
محمد أبو جبل
محمد أبو جبل
كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة تفاوض نادي الزمالك لضم محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري، أو الاتفاق مع إدارة الأهلي لضم حسام حسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد بعد إصابة حارسه الأساسي محمود عبدالرحيم "جنش" بوتر أكليس خلال معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا وخضوعه إلى جراحة. وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، ضم حسام حسن مهاجم سموحة، ودخول إسلام محارب وهشام محمد في صفقة تبادلية.
وقال فرج عامر في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع الاجتماعي "تويتر": لا توجد أي مفاوضات بين سموحة والأهلي بخصوص اللاعب حسام حسن — Farag Amer (@FaragAmer_) July 12, 2019 وأضاف رئيس سموحة: لا توجد مفاوضات بين سموحة والزمالك بخصوص محمد أبو جبل — Farag Amer (@FaragAmer_) July 12, 2019 وواصل: يجب
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جماهير الأهلي تهاجم طارق سليمان تعرف على السبب «صور»

أطلق عدد من مشجعي النادي الأهلي "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يطالبون فيه بإقالة طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق، بعد المستوى الجيد الذي قدمه محمد الشناوي حارس الفريق والمنتخب الوطني، خلال مباريات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم توديع الفراعنة البطولة من دور الـ16 والخسارة على يد جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتفاعل عدد كبير من مشجعي النادي مع الهاشتاج وطالبوا بإقالة مدرب حراس الفريق واتهموه بأن وجوده يؤثر سلبًا على أداء حراس الأهلي، بينما يعود الأداء الجيد للشناوي لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الذي تدرب الحارس معه مؤخرًا.
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«فيدرر» يتفوق على «نادال» ويتأهل إلى نهائي ويمبلدون

تأهل روجر فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون بعد نجاحه في التغلب على الإسباني رافاييل نادال، ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية للبطولة، حيث قدم فيدرر عرضًا قويا ونجح في الفوز بعد مباراة بذل فيها مجهودًا كبيرا وتغلب على النجم الإسباني بنتيجة 3- 1. البداية جاءت قوية من كلا اللاعبين ونجح فيدرر في الفوز بأول مجموعة بنتيجة 7- 6، بعد 50 دقيقة لعبا، بينما نجح نادال في التركيز بشكل أكبر واقتنص الفوز بالمجموعة بعد تكرار أخطاء فيدرر الذي تم كسر إرساله مرتين وفاز الإسباني بهذه المجموعة بنتيجة 6-1.
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فيدرر بعد الفوز على نادال: قاتل حتى اللحظة الأخيرة

أشاد روجر فيدرر نجم التنس السويسرى بمنافسه الإسباني رافاييل نادال، مؤكدا أن التأهل اليوم لم يكن بالأمر السهل وأن الخصم كان يقدم مستوى عاليا جدا، وتأهل فيدرر اليوم الجمعة، إلى نهائى بطولة "ويمبلدون" بعد الفوز على منافسه الإسبانى نادال فى المباراة التى جمعتهما بنصف نهائى البطولة ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش في النهائي يوم الأحد. وأكد فيدرر أنه يشعر بإنهاك بدنى؛ لأن المباراة كانت صعبة جدًا، موضحًا في تصريحات عقب اللقاء أن المنافس كان قويًّا وقدم كل شيء من أجل الفوز بالمباراة.
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فرج عامر يحسم الجدول حول رحيل أبو جبل

أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن حارس الأمواج الزرقاء، محمد أبو جبل، لن يرحل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل، لافتًا إلى أن الزمالك غير جاد في تفاوضه لشراء اللاعب. محمد أبو جبل صاحب الـ30 عامًا سبق وأن لعب في صفوف الزمالك قبل أن يرحل لفريق سموحة في 2016 حيث يمتلك عقدًا مع الأمواج الزرقاء حتى صيف 2021، علمًا بأنه خاض مع سموحة في الموسم الحالي 33 مباراة في مسابقة الدوري. وكتب رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء :"لن يرحل أبو جبل عن سموحة، والزمالك غير جاد في التفاوض".
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اتحاد الكرة يخاطب الزمالك لهذا السبب

قرر اتحاد الكرة المصري، مخاطبة نادي الزمالك غدًا الأربعاء، من أجل التعرف على موقفه من تعيين حكام أجانب لمبارياته المتبقية في بطولة الدوري، حيث يرغب اتحاد الكرة في معرفة موقف الزمالك، حتى يتسنى للجنة الحكام البدء في مخاطبة اتحادات أوروبية لترشيح حكام أجانب لمباريات الفريق المتبقية في الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي. وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس.
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اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
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سموحة يتقدم بعرض رسمي لضم نجم الأهلي

علمت «التحرير» من مصادر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نادي سموحة تقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على خدمات هشام محمد، لاعب خط وسط القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتواصل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، طلب فيه بشكل رسمي الحصول على خدمات هشام محمد بيع نهائي، بعد أن أعرب حسام حسن المدير الفني للنادي السكندري إعجابه بقدرات اللاعب الفنية وطلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل عدم اعتماد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على اللاعب في الفترة الماضية.
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