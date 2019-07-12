رئيس سموحة يكشف مصير أبوجبل وحسام حسن

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م

محمد أبو جبل

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة تفاوض نادي الزمالك لضم محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري، أو الاتفاق مع إدارة الأهلي لضم حسام حسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد بعد إصابة حارسه الأساسي محمود عبدالرحيم "جنش" بوتر أكليس خلال معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا وخضوعه إلى جراحة. وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، ضم حسام حسن مهاجم سموحة، ودخول إسلام محارب وهشام محمد في صفقة تبادلية.

وقال فرج عامر في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع الاجتماعي "تويتر": لا توجد أي مفاوضات بين سموحة والأهلي بخصوص اللاعب حسام حسن — Farag Amer (@FaragAmer_) July 12, 2019 وأضاف رئيس سموحة: لا توجد مفاوضات بين سموحة والزمالك بخصوص محمد أبو جبل — Farag Amer (@FaragAmer_) July 12, 2019 وواصل: يجب