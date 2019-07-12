رياضة

«فيدرر» يتفوق على «نادال» ويتأهل إلى نهائي ويمبلدون

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
روجر فيدرر
روجر فيدرر
تأهل روجر فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون بعد نجاحه في التغلب على الإسباني رافاييل نادال، ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية للبطولة، حيث قدم فيدرر عرضًا قويا ونجح في الفوز بعد مباراة بذل فيها مجهودًا كبيرا وتغلب على النجم الإسباني بنتيجة 3- 1. البداية جاءت قوية من كلا اللاعبين ونجح فيدرر في الفوز بأول مجموعة بنتيجة 7- 6، بعد 50 دقيقة لعبا، بينما نجح نادال في التركيز بشكل أكبر واقتنص الفوز بالمجموعة بعد تكرار أخطاء فيدرر الذي تم كسر إرساله مرتين وفاز الإسباني بهذه المجموعة بنتيجة 6-1.
المجموعة الثالثة بدأ نادال رمي الإرسال ونجح في الحفاظ على إرساله لكن سرعان ما فشل في الحفاظ على إرسال أمام تركيز فيدرر الشديد الذي قدم عرضًا جيدا واعتمد على تسديد ضرباته في العمق؛ ما تسبب في أخطاء عديدة من جانب نادال ليفوز فيدرر بهذه المجموعة بنتيجة 6- 4. ثم جاء الدور على المجموعة الرابعة التي حاول
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دجوكوفيتش يهزم أجوت ويتأهل إلى نهائي «ويمبلدون»

تأهل نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، للمرة السادسة في تاريخه لبطولة "ويمبلدون" في مسيرته الاحترافية بعد تغلبه على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ليتأهل لمواجهة الفائز من روجيه فيدرر ورافاييل نادال. وقدم دجوكوفيتش عرضًا قويًا، وتغلب على أجوت بعد أربع مجموعات بنتيجة 3-1 حيث تقدم في المجموعة الأولى( 6-2 ) وخسر المجموعة الثانية (4-6 ) وعاد دجوكوفيتش وفاز بمجموعتين متتاليتين (6-3 ) و(6-2).
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دجوكوفيتش بعد التأهل: أستمتع دائما بهذه التجربة

أكد نوفاك دجوكوفيتش نجم التنس الصربى أن تأهله اليوم إلى نهائى بطولة "ويمبلدون" دائما ما كان حلما بالنسبة له، جاء ذلك فى تصريحات له عقب المباراة التى جمعت بينه وبين باوتيستا أجوو للاعب التنس الإسبانى، اليوم الجمعة، حيث تأهل نجم التنس الصربي، إلى سادس نهائي ببطولة "ويمبلدون" في مسيرته الاحترافية. وقال دجوكوفتيش حامل لقب "ويمبلدون" ثالث بطولات "الجراند السلام" التي فاز بها 4 مرات من فى تصريحات عقب اللقاء: "بطولة لطالما كانت حلما بالنسبة لي لذلك فإنني أستمتع دائما بهذه التجربة".
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كيريوس.. موهبة فذة حطمها سوء السلوك والجنون

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