«فيدرر» يتفوق على «نادال» ويتأهل إلى نهائي ويمبلدون

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

روجر فيدرر

تأهل روجر فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون بعد نجاحه في التغلب على الإسباني رافاييل نادال، ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية للبطولة، حيث قدم فيدرر عرضًا قويا ونجح في الفوز بعد مباراة بذل فيها مجهودًا كبيرا وتغلب على النجم الإسباني بنتيجة 3- 1. البداية جاءت قوية من كلا اللاعبين ونجح فيدرر في الفوز بأول مجموعة بنتيجة 7- 6، بعد 50 دقيقة لعبا، بينما نجح نادال في التركيز بشكل أكبر واقتنص الفوز بالمجموعة بعد تكرار أخطاء فيدرر الذي تم كسر إرساله مرتين وفاز الإسباني بهذه المجموعة بنتيجة 6-1.

المجموعة الثالثة بدأ نادال رمي الإرسال ونجح في الحفاظ على إرساله لكن سرعان ما فشل في الحفاظ على إرسال أمام تركيز فيدرر الشديد الذي قدم عرضًا جيدا واعتمد على تسديد ضرباته في العمق؛ ما تسبب في أخطاء عديدة من جانب نادال ليفوز فيدرر بهذه المجموعة بنتيجة 6- 4. ثم جاء الدور على المجموعة الرابعة التي حاول

المجموعة الثالثة بدأ نادال رمي الإرسال ونجح في الحفاظ على إرساله لكن سرعان ما فشل في الحفاظ على إرسال أمام تركيز فيدرر الشديد الذي قدم عرضًا جيدا واعتمد على تسديد ضرباته في العمق؛ ما تسبب في أخطاء عديدة من جانب نادال ليفوز فيدرر بهذه المجموعة بنتيجة 6- 4.

ثم جاء الدور على المجموعة الرابعة التي حاول فيها نادال العودة من خلال الحفاظ على إرساله على أقل تقدير، لكن الثعلب السويسري واصل طريقته في اللاعب على "الباك هاند" والتسديد في العمق ما أربك حسابات نادال من جديد ليسقط مرة أخرى ويفشل في رمي إرساله ويقترب فيدرر من كسر إرساله أكثر من مرة لكنه استطاع في النهاية الفوز بالمجموعة بنتيجة 6-4 ليتوج جهوده في المباراة ويفوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة لنادال.

