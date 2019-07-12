علي الحجار يندم على فراق حبيبته في «اتفقنا»

تحرير:كريم محجوب ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

على الحجار

طرح الفنان علي الحجار، اليوم الجمعة، أحدث أغانيه "اتفقنا" على "يوتيوب" وهي ضمن ألبومه الغنائي الأخير "لو عايز".. تنتمي "اتفقنا" إلى فئة الأغاني الرومانسية وهي من كلمات سالم الشهباني ولحن هيثم توفيق وتوزيع أحمد علي الحجار. وكلمات الأغنية جاءت معبرة عن ندم على الحجار وحسرته على فراق حبيبته، إذ تقول كلماتها «اتفقنا في يوم فراقنا نمشي ما نبصش ورانا، نبقى أقوى من اللي فات والنهارده أدينا فوقنا، خسرانين من الدنيا شوقنا ومجروحين من الذكريات.. والسؤال ياحبيبتي إيه اللي كان هيجرى إيه يا حبيبتي لو رجعنا؟ ليه قبلنا؟ وليه وافقنا؟».

يذكر أن الفنان علي الحجار، قد أعلن مؤخرا عن وقف تعاونه مع ساقية عبدالمنعم الصاوي، وعدم إحياء أي حفلات غنائية بها خلال الفترة المقبلة، حيث كان الفنان متعاقدا مع "الساقية" ويحيي بها حفلا شهريا. وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": «أصدقائي وأحبائي الأعزاء، قررت وقف التعامل مع ساقية الصاوي، بسبب