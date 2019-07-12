جماهير الأهلي تهاجم طارق سليمان تعرف على السبب «صور»

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

طارق سليمان

أطلق عدد من مشجعي النادي الأهلي "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يطالبون فيه بإقالة طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق، بعد المستوى الجيد الذي قدمه محمد الشناوي حارس الفريق والمنتخب الوطني، خلال مباريات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم توديع الفراعنة البطولة من دور الـ16 والخسارة على يد جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتفاعل عدد كبير من مشجعي النادي مع الهاشتاج وطالبوا بإقالة مدرب حراس الفريق واتهموه بأن وجوده يؤثر سلبًا على أداء حراس الأهلي، بينما يعود الأداء الجيد للشناوي لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الذي تدرب الحارس معه مؤخرًا.

المشاركون في الهاشتاج حملوا طارق سليمان مسئولية تراجع أداء حراس الأهلي وطالبوا برحيله، وجاءت أغلب تعليقات المتابعين على النحو التالي: وكشف مصدر في الجهاز الفني للأهلي أن هناك حملة على مدرب حراس مرمى الفريق، يقودها بعض المقربين من ناجي الذي تم إقالته من منصبه في المنتخب وتحديدًا من مسئول في اللجان