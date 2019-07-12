رياضة

جماهير الأهلي تهاجم طارق سليمان تعرف على السبب «صور»

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
طارق سليمان
طارق سليمان
أطلق عدد من مشجعي النادي الأهلي "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يطالبون فيه بإقالة طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق، بعد المستوى الجيد الذي قدمه محمد الشناوي حارس الفريق والمنتخب الوطني، خلال مباريات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم توديع الفراعنة البطولة من دور الـ16 والخسارة على يد جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتفاعل عدد كبير من مشجعي النادي مع الهاشتاج وطالبوا بإقالة مدرب حراس الفريق واتهموه بأن وجوده يؤثر سلبًا على أداء حراس الأهلي، بينما يعود الأداء الجيد للشناوي لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الذي تدرب الحارس معه مؤخرًا.
المشاركون في الهاشتاج حملوا طارق سليمان مسئولية تراجع أداء حراس الأهلي وطالبوا برحيله، وجاءت أغلب تعليقات المتابعين على النحو التالي: وكشف مصدر في الجهاز الفني للأهلي أن هناك حملة على مدرب حراس مرمى الفريق، يقودها بعض المقربين من ناجي الذي تم إقالته من منصبه في المنتخب وتحديدًا من مسئول في اللجان
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«ذا صن» تضع تريزيجيه في تشكيلة أستون فيلا

وضعت صحيفة ذا صن الإنجليزية، محمود حسن تريزيجه، لاعب فريق قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، لاعبا ضمن تشكيلة أستون فيلا الإنجليزي، الذي يلعب له أحمد المحمدي، بعدما أكدت تقارير إنجليزية رغبة النادي في التعاقد مع الجناح المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لقاسم باشا، بل خاضها كاملة باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.
الحكم-باملاك-تيسيما‎

الكاف يختار باملاك تيسيما حكما لموقعة تونس والسنغال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل على استاد الدفاع الجوي في تمام السادسة مساء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من تلك المواجهة الفائز من لقاء نيجيريا أمام الجزائر بالمباراة النهائية. وأدار باملاك تيسيما مباراة المنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي فاز فيها ثعالب الصحراء بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.
لاعب-التنس-روجر-فيدرر (1)

«فيدرر» يتفوق على «نادال» ويتأهل إلى نهائي ويمبلدون

تأهل روجر فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون بعد نجاحه في التغلب على الإسباني رافاييل نادال، ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية للبطولة، حيث قدم فيدرر عرضًا قويا ونجح في الفوز بعد مباراة بذل فيها مجهودًا كبيرا وتغلب على النجم الإسباني بنتيجة 3- 1. البداية جاءت قوية من كلا اللاعبين ونجح فيدرر في الفوز بأول مجموعة بنتيجة 7- 6، بعد 50 دقيقة لعبا، بينما نجح نادال في التركيز بشكل أكبر واقتنص الفوز بالمجموعة بعد تكرار أخطاء فيدرر الذي تم كسر إرساله مرتين وفاز الإسباني بهذه المجموعة بنتيجة 6-1.
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دموع صلاح ونهاية الحلم المصري في صدر الصحف العالمية

سلطت الصحف العالمية الضوء على خروج المنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا أمس السبت بهدف نظيف، وعنونت صحيفة "ذا صن" البريطانية "حسرة لصلاح، مصر البلد المضيف تودع كأس الأمم الإفريقية"، وقالت إن هدف تيمبينكوسي لورش قبل نهاية المباراة بخمس دقائق أنهى حلم الفراعنة في التتويج بلقب البطولة على أرضهم، مضيفة أن جنوب إفريقيا التي عانت في التصفيات أمام ليبيا وسيشيل، كان من المتوقع توديعها البطولة مبكرًا، خاصة أنها تأهلت إلى دور الـ16 كأفضل ثوالث، بينما تأهلت مصر بالعلامة الكاملة.
أليو ديانج

ديانج: انتقالي للأهلي فرصة كبيرة في مسيرتي

أعرب المالي أليو ديانج، عن سعادته البالغة بالانتقال لصفوف الأهلي المصري، قادمًا من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن النادي الأهلي، أمس الجمعة، ضم المالي أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر. ديانج يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في مركز الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم إلى صفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق، إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة.
مصر-والكونغو (1)

لغة الانتصارات لا تغيب عن الفراعنة مع الحكم كاستاني

تتجه الأنظار اليوم السبت صوب ملعب القاهرة الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويدير مباراة اليوم الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستاني، الذي سبق وأن أدار 11 مباراة من قبل في كأس الكان ليس من بينهم أي مباراة لجنوب إفريقيا، بينما أدار مباراة واحدة من قبل للفراعنة كانت أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية الماضية في الجابون وفازت مصر بهدف نظيف حينها، وفي تصفيات كأس العالم، حكم فوز الفراعنة على غانا بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في تصفيات المونديال الأخير.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
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