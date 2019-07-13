وفاة طبيب جديد.. 3 أسباب وراء الموت في غرف العمليات

30 يوما فقط فصلت بين حالتين متشابهتين، فكما توفيت الطبية مارجريت حنا داخل غرفة عمليات مستشفى الساحل التعليمي، توفي طبيب آخر داخل غرفة العمليات، وهو الدكتور حسام حمدي.

تحرير:محمد فتحي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

الدكتور حسام حمدي

لم يمضِ سوى شهر على وفاة الدكتورة مارجريت نبيل حنا، طبيبة التخدير التي جاءتها المنية داخل غرفة علميات مستشفى الساحل التعليمي بمنطقة شبرا، حتى حدث ما يجعل من وفاة الأطباء داخل غرفة العمليات بشكل مفاجئ أمرا متكررا، إذ أن أعلن الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب، الخميس، عبر موقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»، نبأ وفاة الدكتور حسام حمدي، أستاذ حراجة الكبد بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، أثناء أداء مهمته الإنسانية وإجراء عملية جراحية لأحد المرضى داخل غرفة العمليات.

شهيد جديد جاء في مقدمة من نعوا الطبيب الراحل، الدكتور الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب، الذى وصف الراحل بـ«الشهيد»، فقال: «شهيد جديد من شهداء الأطباء، ضحية السكتة القلبية والموت المفاجئ، مات فجأة وهو يعمل في غرفة عمليات جراحة الأوعية الدموية». وأوضح شعبان، أن الوفاة المفاجئة