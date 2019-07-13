وفاة طبيب جديد.. 3 أسباب وراء الموت في غرف العمليات

30 يوما فقط فصلت بين حالتين متشابهتين، فكما توفيت الطبية مارجريت حنا داخل غرفة عمليات مستشفى الساحل التعليمي، توفي طبيب آخر داخل غرفة العمليات، وهو الدكتور حسام حمدي.
لم يمضِ سوى شهر على وفاة الدكتورة مارجريت نبيل حنا، طبيبة التخدير التي جاءتها المنية داخل غرفة علميات مستشفى الساحل التعليمي بمنطقة شبرا، حتى حدث ما يجعل من وفاة الأطباء داخل غرفة العمليات بشكل مفاجئ أمرا متكررا، إذ أن أعلن الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب، الخميس، عبر موقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»، نبأ وفاة الدكتور حسام حمدي، أستاذ حراجة الكبد بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، أثناء أداء مهمته الإنسانية وإجراء عملية جراحية لأحد المرضى داخل غرفة العمليات.
شهيد جديد
جاء في مقدمة من نعوا الطبيب الراحل، الدكتور الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب، الذى وصف الراحل بـ«الشهيد»، فقال: «شهيد جديد من شهداء الأطباء، ضحية السكتة القلبية والموت المفاجئ، مات فجأة وهو يعمل في غرفة عمليات جراحة الأوعية الدموية».
وأوضح شعبان، أن الوفاة المفاجئة
شهيد جديد
جاء في مقدمة من نعوا الطبيب الراحل، الدكتور الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب، الذى وصف الراحل بـ«الشهيد»، فقال: «شهيد جديد من شهداء الأطباء، ضحية السكتة القلبية والموت المفاجئ، مات فجأة وهو يعمل في غرفة عمليات جراحة الأوعية الدموية».
وأوضح شعبان، أن الوفاة المفاجئة التي تكررت خلال الفترة الأخيرة، ترجع إلى أسباب ثلاثة، هي: «اختلال في كهرباء القلب، أو جلطة في الشريان التاجي، أو اعتلال في عضلة القلب»، مشيرًا إلى أن هذه العوامل هي التي تتسبب في الوفاة المفاجئة والتى نراها تتكرر مؤخرا.
طبيب الإنسانية
وجاءت تعليقات مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي الناعية للطبيب الراحل، إذ قال أحدهم: «في الجنه يارب.. دكتور حسام.. طبيب الإنسانية وجمال الأخلاق، رفض يخضع للقانون العقيم وانتظار المرضي في قائمه انتظار مع إن حالتهم منتهي الخطورة، ضحى بنفسه وصبر على الإهانه التي ليس لها أي داعٍ».
أطباء يتساقطون في شباك الموت
كما جاء في التعليقات: «الله يرحمه ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، آن الآوان لفتح موضوع تساقط الأطباء بالموت سواء الفجأة أو بجلطات في سن صغيرة، منظومة العمل المبالغ في ساعاتها يجب النظر فيها والعودة لقوانين العمل».
صاحب الابتسامة
ومن بين تعليقات الناعين: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي صديقى العزيز صاحب الابتسامه الأستاذ الدكتور حسام حمدي، البقاء لله ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، أشهد الله أنه كان من أطيب الناس وأحسنهم خلقًا وما طلب منه أحد شيئا إلا وعمله ما استطاع دون مقابل لوجه الله تعالى، ولا نزكي أحدا على الله».
من هو الدكتورحسام حمدي؟
تخرج الطبيب الراحل الدكتور حسام حمدي في كلية طب القصر العيني بالقاهرة عام 1993، وله من الأبناء ثلاثة، وعُهد عليه حسن الخلق، وعُرف بأدبه واحترامه بين زملائه وبين المرضى الذين يترددون عليه للتداوى.
ليست الأولى
لم يكن الدكتور حسام حمدي أول الراحلين بتلك الطريقة، فقد سبقته الدكتورة مارجيت نبيل حنا، طبية التخدير بمستشفى الساحل التعليمي بشبرا، التي كانت قد توفيت في شهر يونيو الماضي، أثناء أداء واجبها الإنساني تجاه أحد المرضى بغرفة عمليات المستشفى.
وأكد مصدر طبي، أن الوفاة نتجت عن هبوط حادٍ في الدورة الدموية، وتوقف مفاجئ في عضلة القلب، مشيرًا إلى أن الأطباء حاولوا إسعافها لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها، فتوفيت بعد كل تلك المحاولات.
وكانت الأمانة الفنية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قد نعت الطبيبة الراحلة، التي وافتها المنية وهي تؤدي عملها بغرفة العمليات، إذ فاضت روحها الطاهرة وجسدها الطاهر مبللا بعرق الكد والعمل، فاضت روحها وهي تخفف آلام المرضي.
كما نعاها عدد من الأطباء عبر صفحة اجتماعيات الأطباء، على رأسهم الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس قسم التخدير بالأزهر، والدكتور جورج ناشد، أستاذ الجراحة العامة بطب القاهرة، ولفيف من الأطباء، الذين قدموا واجب العزاء لزميلهم الدكتور ماركو فاروق شفيق، أخصائي الجراحة العامة، وزوج الفقيدة.