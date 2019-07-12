«مفيش مجاميع فلكية».. أول الثانوية علمي علوم بـ409.5 درجة

تحرير:أمينة محمود ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

الثانوية العامة - أرشيفية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب شعبة علمي علوم يتصدرون أعلى نسب النجاح في الشعب الثلاثة هذا العام، مشيرة إلى أن البنات هذا العام يكتسحن قائمة الأوائل ويتفوقن على البنين، وأن الأول هذا العام من شعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة، وأكدت ذات المصادر، اختفاء ظاهرة الأرقام الفلكية من نتيجة الثانوية العامة هذا العام، وأن هذا العام لن تتخطى مجاميع الطلاب الأوائل حاجز الـ100% في نسب النجاح، موضحة أن نسبة النجاح العامة هذه السنة مرتفعة عن العام الماضي، إذ تتخطى هذا العام حاجز نسبة 75%.

وأشارت المصادر، إلى أن كنترولات الثانوية العامة الرئيسية فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، واصلت اليوم الجمعة، الأعمال النهائية لنتيجة الثانوية العامة، والتى تشمل المراجعات النهائية ووضع النتائج على أسطوانة "كمبيوتر" رئيسية، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان عدم تسرب النتيجة قبل إعلانها بشكل رسمى