سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصر تنجح في تمرير قرار أممي يشير لمساهمات منتدى شباب العالم

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
نجحت بعثة مصر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الحادية الأربعين، بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان"، والذي يعد أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية، واللتين عُقدتا في مدينة شرم الشيخ خلال عامي 2017 و2018، باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب.
وقال السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم في جنيف، إن البيان الذي ألقاه وفد مصر خلال جلسة اعتماد مشروع القرار، أكد إيمان مصر بأن زيادة نسبة الشباب على مستوى العالم، وخاصة في الدول النامية، يقترن بها فرص وتحديات ضخمة، بما فى ذلك ما يتعلق بتوفير المُناخ المُواتى الذى يُمكن الشباب من التمتع بحقوق الإنسان
اقرأ المزيد
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

توقعات برلمانية بإجراء انتخابات «الشيوخ» قبل نهاية العام

قبل ساعات من إسدال الستار على دور الانعقاد الرابع من عمر مجلس النواب، فاجأ ائتلاف دعم مصر، ممثلا في رئيسه النائب عبد الهادي القصبي، الجميع بالتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ، في خطوة تترجم عمليا التعديلات الدستورية التي أجريت قبل أشهر قليلة. ومن المتوقع أن يقر المجلس مشروع القانون خلال جلساته الأخيرة الأسبوع المقبل، لنظر عدد من مشروعات القوانين المهمة منها "ممارسة العمل الأهلي" و"مجلس الشيوخ".. واضطر المجلس إلى مد عمر جلساته العامة، رغم أنه كان من المقرر رسميا فض دور الانعقاد نهاية يونيو الماضي، بهدف إقرار تلك التشريعات قبل العطلة الصيفية للنواب.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (6)

«مفيش مجاميع فلكية».. أول الثانوية علمي علوم بـ409.5 درجة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب شعبة علمي علوم يتصدرون أعلى نسب النجاح في الشعب الثلاثة هذا العام، مشيرة إلى أن البنات هذا العام يكتسحن قائمة الأوائل ويتفوقن على البنين، وأن الأول هذا العام من شعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة، وأكدت ذات المصادر، اختفاء ظاهرة الأرقام الفلكية من نتيجة الثانوية العامة هذا العام، وأن هذا العام لن تتخطى مجاميع الطلاب الأوائل حاجز الـ100% في نسب النجاح، موضحة أن نسبة النجاح العامة هذه السنة مرتفعة عن العام الماضي، إذ تتخطى هذا العام حاجز نسبة 75%.
مسجد-قايتباى -بالفيوم (1)

مسجد قايتباي.. معمار إسلامي يحاكي 500 عاما بالفيوم

بني مسجد "خوند أصلباي" في العصر المملوكي، وتحديدًا في القرن الخامس عشر 901 -904 هجرية، و1495 – 1498م، حيث أمر الشيخ عبد القادر الدشطوطي السلطانة خوند أصلباي زوجة الملك قايتباي ببناء مسجد وقنطرة في مدينة الفيوم، وبالفعل أنشأتهم على قنطرة بنتها في بحر يوسف، ويؤيد ذلك النص الموجود على عضادتي المدخل.. ويقع المسجد في أقصى الطرف الشمالي للقسم الغربي بمدينة الفيوم على ضفاف بحر يوسف، وأثار المسجد جدلًا واسعًا خلال الآونة الأخيرة بعد إتهام أهالي الفيوم للآثار بتشويهه وطمس معالمه الأثرية من خلال تبييض واجهته بالجير، وهو الأمر الذي نفته الآثار بشدة.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: فروض الكفاية مقدمة على تكرار الحج

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن فروض الكفايات من إطعام الجائع، وكساء العاري، ومداواة المريض، والقيام بالمصالح الأساسية للمجتمع التي لا تستقر حياة الناس إلا بها، مقدمة شرعا على تكرار الحج والذي هو من النوافل حيث يحثنا الإسلام والسنة النبوية الشريفة على التراحم والتكافل، موضحا أن تكرار الحج من الرغائب والنوافل، أما قضاء حوائج الناس فهي من فروض الكفايات المقدمة شرعا على النوافل. وذكر جمعة، في بيان له، اليوم الجمعة، إن نفع قضاء الحوائج متسع ومتعدد، وقد يكون صدقة جارية في إصلاح طريق أو بناء جسر أو مشفى أو مدرسة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي لجوتيريش: سياستنا ثابتة تجاه الأزمة الليبية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدا دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة. من جانبه، أعرب جوتيريش عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، خاصة من خلال المشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة.
جمال-خاشقجي (1)

لم يمسهم أذى.. تفاصيل التحقيق مع المتهمين بقتل خاشقجي

رفضت السعودية تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة، أنييس كالامار، بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي، واعتبرته منحازا ضدها، كاشفة عن تفاصيل محاكمة المتهمين بالقضية، ومؤكدة أهمية احترام استقلالية سلطتها القضائية، وذلك في كلمة لسفير المملكة في الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، بحسب "سي إن إن". وقال الواصل إن كالامار ارتكبت تجاوزات بما يخص عمل أصحاب الولايات بمجلس حقوق الإنسان، عبر تصعيد القضية إعلاميا وسياسيا، واعتبر أن ذلك يدل على أنها لا تلتزم بمعايير الكفاءة والنزاهة والأهلية وخرقها لقرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالتقييم المهني والمحايد للوقائع.
ميشيل-باشيليت (2)

الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة عادلة لمقاتلي داعش أو إطلاق سراحهم

يشغل ملف المقاتلين السابقين في تنظيم داعش الإرهابي، حيزا بارزا على موائد المسؤولين حول العالم وتحديدا فيما يخص أصحاب الجنسيات الأوروبية منهم، والذين ترفض بلدانهم استعادتهم، وناقشت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الأزمة وسبل حلها، عارضة رؤيتها التي اعتمد فيها على طرح خيارين بخصوص مقاتلين السابقين، عرضتهما خلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر لمدة 3 أسابيع، إذ دعت إلى "توفير محاكمة عادلة للمقاتلين السابقين في داعش، أو يتم إطلاق سراحهم".
السيسى

السيسي من رومانيا: لا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زيارته إلى رومانيا تؤكد عمق وقوة علاقات الصداقة التاريخية، وأن فرص التعاون بين البلدين واعدة وتوجد آفاق ممتدة لدفع العلاقات الثنائية، والتي انعكست الاقتصاد والسياحة في 2018، موضحا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أن حجم التبادل التجاري قارب المليار دولار، وتضاعفت رحلات الطيران العارض لشرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أنه تم التأكيد خلال جلسة مباحثات مشتركة، على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية، مع دفع العلاقات السياسية، والاستمرار في التنسيق والتشاور إزاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org