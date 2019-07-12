مصر تنجح في تمرير قرار أممي يشير لمساهمات منتدى شباب العالم

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م

منتدى شباب العالم

نجحت بعثة مصر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الحادية الأربعين، بعنوان "الشباب وحقوق الإنسان"، والذي يعد أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية، واللتين عُقدتا في مدينة شرم الشيخ خلال عامي 2017 و2018، باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب.

وقال السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم في جنيف، إن البيان الذي ألقاه وفد مصر خلال جلسة اعتماد مشروع القرار، أكد إيمان مصر بأن زيادة نسبة الشباب على مستوى العالم، وخاصة في الدول النامية، يقترن بها فرص وتحديات ضخمة، بما فى ذلك ما يتعلق بتوفير المُناخ المُواتى الذى يُمكن الشباب من التمتع بحقوق الإنسان