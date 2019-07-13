الكاف يختار باملاك تيسيما حكما لموقعة تونس والسنغال

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

باملاك تيسيما

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل على استاد الدفاع الجوي في تمام السادسة مساء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من تلك المواجهة الفائز من لقاء نيجيريا أمام الجزائر بالمباراة النهائية. وأدار باملاك تيسيما مباراة المنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي فاز فيها ثعالب الصحراء بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.

وعين الاتحاد الإفريقي الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة لقاء الدور نصف النهائي بين تونس والسنغال، على أن يعاونه السوداني ولد أحمد علي مساعدًا أولًا والكونغولي أوليفيي سافاري مساعدًا ثانيًا، فيما يكون برنار كامي من سيشيل حكمًا رابعًا. وتأهل المنتخب التونسي لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على مدغشقر