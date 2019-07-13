رياضة

الكاف يختار باملاك تيسيما حكما لموقعة تونس والسنغال

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
باملاك تيسيما
باملاك تيسيما
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل على استاد الدفاع الجوي في تمام السادسة مساء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من تلك المواجهة الفائز من لقاء نيجيريا أمام الجزائر بالمباراة النهائية. وأدار باملاك تيسيما مباراة المنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي فاز فيها ثعالب الصحراء بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.
وعين الاتحاد الإفريقي الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة لقاء الدور نصف النهائي بين تونس والسنغال، على أن يعاونه السوداني ولد أحمد علي مساعدًا أولًا والكونغولي أوليفيي سافاري مساعدًا ثانيًا، فيما يكون برنار كامي من سيشيل حكمًا رابعًا. وتأهل المنتخب التونسي لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على مدغشقر
اقرأ المزيد
مصر-وزيمبابوي (6)

«ذا صن» تضع تريزيجيه في تشكيلة أستون فيلا

وضعت صحيفة ذا صن الإنجليزية، محمود حسن تريزيجه، لاعب فريق قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، لاعبا ضمن تشكيلة أستون فيلا الإنجليزي، الذي يلعب له أحمد المحمدي، بعدما أكدت تقارير إنجليزية رغبة النادي في التعاقد مع الجناح المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لقاسم باشا، بل خاضها كاملة باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.
طارق-سليمان (2)

جماهير الأهلي تهاجم طارق سليمان تعرف على السبب «صور»

أطلق عدد من مشجعي النادي الأهلي "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يطالبون فيه بإقالة طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق، بعد المستوى الجيد الذي قدمه محمد الشناوي حارس الفريق والمنتخب الوطني، خلال مباريات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم توديع الفراعنة البطولة من دور الـ16 والخسارة على يد جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتفاعل عدد كبير من مشجعي النادي مع الهاشتاج وطالبوا بإقالة مدرب حراس الفريق واتهموه بأن وجوده يؤثر سلبًا على أداء حراس الأهلي، بينما يعود الأداء الجيد للشناوي لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الذي تدرب الحارس معه مؤخرًا.
لاعب-التنس-روجر-فيدرر (1)

«فيدرر» يتفوق على «نادال» ويتأهل إلى نهائي ويمبلدون

تأهل روجر فيدرر إلى نهائي بطولة ويمبلدون بعد نجاحه في التغلب على الإسباني رافاييل نادال، ليضرب موعدًا مع الصربي دجوكوفيتش يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية للبطولة، حيث قدم فيدرر عرضًا قويا ونجح في الفوز بعد مباراة بذل فيها مجهودًا كبيرا وتغلب على النجم الإسباني بنتيجة 3- 1. البداية جاءت قوية من كلا اللاعبين ونجح فيدرر في الفوز بأول مجموعة بنتيجة 7- 6، بعد 50 دقيقة لعبا، بينما نجح نادال في التركيز بشكل أكبر واقتنص الفوز بالمجموعة بعد تكرار أخطاء فيدرر الذي تم كسر إرساله مرتين وفاز الإسباني بهذه المجموعة بنتيجة 6-1.
اقرأ المزيد من الأخبار
مدغشقر_تونس (3)

بالمواعيد.. مواجهات نارية في نصف نهائي كان 2019

اختتمت اليوم الخميس، مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، آخرها عبور المنتخب التونسي نظيره الملجاشي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، لينضم لكتيبة المنتخبات الثلاثة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، وهي السنغال ونيجيريا والجزائر. ونجح منتخب السنغال في عبور نظيره البنيني والفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، سجل هدف المباراة الوحيدة إدريسا جاي.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

فرجاني أساسي.. وتغيير جديد في تشكيلة تونس ضد مدغشقر

أعلن آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة مدغشقر، التي ستجمعهما في التاسعة مساء الخميس، على استاد السلام، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزًا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها. وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة.
هدف غانا (4)

غانا تعتذر عن الخروج المبكر من الكان

أصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم، بيانًا للاعتذار للجماهير عن خروج النجوم السوداء المبكر من كأس الأمم الإفريقية، وودعت غانا البطولة المقامة حاليًا في مصر من دور الـ16، بالخسارة أمام تونس بركلات الترجيح (6-4) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وقال الاتحاد الغاني في بيانه: "نشعر بالصدمة من خروج المنتخب المبكر من البطولة، وذلك عل الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي وفرناها للفريق سواء من معسكرات للإعداد أو من تعاون الحكومة، التي سعت لتوفير كل سبل الراحة لاستعادة اللقب الغائب عن خزائن غانا منذ 37 عامًا.
الجزائر-والسنغال-الشوط الاول (8)

عقدة ربع نهائي الكان تطارد السنغال أمام بنين اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء، مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب 30 يونيو عندما تواجه السنغال نظيرتها بنين الساعة 6:00 مساءً، وتأهلت السنغال إلى هذا الدور بعدما حلت ثانية في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على كل من تنزانيا وكينيا، والخسارة من الجزائر، وتخطت في دور الـ16 منتخب أوغندا، أما بنين فحلت ثالثة في المجموعة السادسة بالتعادل مع كل من الكاميرون وغانا وغينيا بيساو، قبل تحقيق مفاجأة مدوية بالإطاحة بالمغرب من دور الـ16.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org